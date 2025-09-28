Merkel megy, de marad az örökség

Tizenhat évig volt német kancellár, bár a múltidő még nem indokolt, hiszen hónapokig elhúzódhatnak a koalíciós tárgyalások és addig ügyvezetőként ő áll majd a szövetségi kormány élén. Igaz, ez már a búcsúzkodás ideje is lesz.