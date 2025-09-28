Ha nem tudod megoldani a problémát, hozz létre egy bizottságot – ez a bölcsesség juthatott eszébe a feleknek, mert arról döntöttek: szakértői szinten folytatják a megbeszéléseket.
Lázas keresgélésbe kezdett a verlini kormány. Minél előbb 60 milliárd eurót kellene előteremtenie az alkotmánybíróság múlt szerdán született döntése nyomán, amely alkotmányellenesnek minősítette, hogy a kabinet a koronavírus elleni küzdelmet célzó alapból kívánta átcsoportosítani a zöld átállást célzó forrásokat.
Hét százaléknyian azt mondták, hogy 20 év múlva már rubellel kell fizetni Magyarországon.
Tizenhat évig volt német kancellár, bár a múltidő még nem indokolt, hiszen hónapokig elhúzódhatnak a koalíciós tárgyalások és addig ügyvezetőként ő áll majd a szövetségi kormány élén. Igaz, ez már a búcsúzkodás ideje is lesz.
Átmeneti segítséget kaphat Kína második legnagyobb ingatlanfejlesztője, összeomlása a 2008-as pénzügyi válsággal érne fel.
Nem bízik Varga Mihály hosszú távú növekedési tervedéseiben Csaba László, aki szerint rövid időn belül bekövetkezhet az újabb pénzügyi krízis. Ilyenkor nem okos a hitelezést bővíteni – mondta a Magyar Hangnak.
Már közel bruttó 28 milliárd forintnál jár az Operaház felújításának költsége, a pénzügyi válságra készülő kormány újabb milliárdokkal támogatja az eredetileg harmadáron tervezett tervezett projektet.
Összeomlás jöhet az eurózónában, ezért a kormány növeli az általános tartalékot. Az alaptörvény is támogatni fogja a Stop Sorost, és adócsökkentés jön -ígérte kormányinfóján Gulyás Gergely.
Éppen tíz éve két spekulációs alap bedőlésével kezdődött Amerikában a világméretűvé terebélyesedett pénzügyi válság, amelynek szele Magyarországot is megcsapta. A jelek arra mutatnak mindez megismétlődhet.
A washingtoni kongresszus újabb csomagtervet dolgozott ki a pénzügyi válság szélére sodródott Puerto Rico megmentésére. A gyakran 51. szövetségi államként emlegetett, hivatalosan azonban “társult államnak” minősülő sziget az elmúlt napokban harmadszor kényszerült beismerni, hogy képtelen anyagi kötelezettségei teljesítésére, magyarán nem tudja kifizetni az esedékes adósságtörlesztéseit.
Az Európai Bizottság (EB) a pozitívumok ellenére "általánosságban véve" gyengén kezelte a 2008-as pénzügyi válságot: a tagállamok eltérő bánásmódban részesültek, a minőségellenőrzés korlátozott körű volt, a végrehajtást nem követték megfelelően nyomon, és a dokumentáció terén is hiányosságok adódtak - írta kedden közzétett jelentésében az Európai Számvevőszék (ECA).
Magyarország bebizonyította, hogy a gazdasági növekedés érdekében át kell lépni néhány hagyományos gazdasági dogmán - írta Orbán Viktor miniszterelnök a belgrádi Kína-Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozó előtt a Tanjug szerb hírügynökség megkeresésére.
Németország eddig 120 milliárd eurót takarított meg a 2008-ban elmélyült világméretű pénzügyi válsággal a német állampapírokra fizetendő kamatok csökkenése révén - írta a Welt am Sonntag című vasárnapi német lap a szövetségi központi bank (Bundesbank) egy belső elemzésére hivatkozva.
Argentína pénzügyi válsága miatt a hollywoodi stúdiók nem tudták kivonni több tízmillió dollárnyi profitjukat az elmúlt mintegy két évben a dél-amerikai országból - tudta meg a Variety.
Az afgán nép saját győzelmeként ünnepelte az áprilisi választásokat, a magas részvételi arány kész csodának számított a tálibok fenyegetései és támadásai ellenére. Az új elnök személye megszabhatja, milyen úton halad tovább Afganisztán, miközben a pénzügyi válság és a csapatkivonás ismét káosz kirobbanásával fenyeget.
Túlságosan sokat költ a hongkongi kormány, miközben bevétele nem növekszik hasonló mértékben, ráadásul az elöregedő lakosság gondjával is meg kell küzdenie a következő időszakban - figyelmeztet egy új központi jelentés. A kormány pénzügyi tanácsadói csoportja által összeállított tanulmány szerint Kína különleges igazgatású területe 2041-re a görögországihoz hasonló mértékű adósságot halmozhat fel.
Meredeken csökken a diplomás brit munkavállalók reálbére a pénzügyi válság óta a Financial Times keddi kimutatása szerint.