Péterfy Gergely: Digó című regénye egyre gyorsuló hanyatlástörténetként is értelmezhető. Főhőse, Winter Henrik alapvetően negatív alak, ugyanakkor előkerülnek személyisége rokonszenves vonásai is.
Péterfy Gergely legújabb regénye az erdőtüzektől és sirokkótól pusztuló, elöregedő, műemlékeinek súlya alatt roskadozó Olaszországba vezet, Orvieto expat közösségébe. A regény főhőse, Winter Henrik, a kiégett értelmiségi, aki Budapestről a Covid idején költözött Umbria ősi városába, megpróbál úgy élni, hogy már ne okozzon több bajt a világban. Ahogy egyre mélyebben megismeri a várost és az ott lakókat, kénytelen rájönni, hogy tévedett, amikor azt gondolta, hogy már eleget tud a létezésről.
A másik szabadságával kapcsolatos empátia hozhat változást – fogalmazódott meg a Művészet a hatalom árnyékában című pódiumbeszélgetésen szerda este a CEU-n. Ezúttal tehát a helyzetleírás mellett a kiút első lépésének lehetősége is felvetődött.
A fiatal alkotók helyzetéről Vida Kamillát kérdeztük.
Egy kisvárosi gyilkosság felderítéséhez, az áldozatnak a politikai elit egy tagjával való rokonsága miatt, egyenesen a fővárosból delegálnak detektívet. A háborút is megjárt veteránt, Adler Vilmost azonban nemcsak nyomozásának fejleményei aggasztják, de poszttraumás stressz is gyötri, ráadásul titokzatos varjak sem hagyják nyugodni. Kocsis Gergely első regénye messze túlmutat egy krimin, ábrázolásában a várost belengi a gazdasági és társadalmi válság, valamint a Trianon utáni kollektív depresszió. A varjúszellem szerzőjével közéleti áthallásokról és a varjúfolklórról is beszélgettünk.
Az író, emberi jogi aktivista szerint a bántalmazottaknak árt az, amit a kormányzat művel a családon belüli erőszak témakörének politikai célú felhasználásával.
A kulturális korszakalkotás térfoglalása mindinkább elszívja a levegőt a független, rendszerkritikus művészet elől. Van, akit a közéleti viszonyok sarkalltak távozásra, más a jobb anyagi lehetőségek miatt keresi távolabb a lehetőségeket, miközben a nyelv sok esetben marasztaló kifejezőeszköz.
A Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője egy, a Telexen megjelent interjúban fejtette ki véleményét a színházról és a magyar irodalmi alkotókról.
Riadalmat, meghökkenést keltett, hogy egy állami hátterű alapítvány lehet a kisebbségi tulajdonosa a könyvkereskedelem legnagyobb cégének, a Librinek. Ezt a szerepet korábban egy NER-oligarcha cége töltötte be.
Márai verhetetlen a lengyel könyvpiacon – mármint a magyar szerzők közül. A Nobel-díjas Kertész Imre művei már nem elérhetők, Péterfy Gergely Kitömött barbárjának lengyel kiadása pedig még várat magára. A többek között Tóth Krisztina-, Tompa Andrea- és Berg Judit-könyveket fordító, a magyar kultúrát vlogján is közvetítő Anna Butrymot Varsóban értük utol.
Pénteken jelent meg Péterfy Gergely új, A golyó, amely megölte Puskint című regénye. Az AEGON-díjas szerző szerint nincs más esélyünk a túlélésre, mint kinevetni a hatalom és az erőszak nyelvét beszélőket, hogy jelezzük: átlátunk rajtuk, előlünk nem lehet elbújni! Beszélgetésünkben a rómaiak éppúgy szóba kerültek, mint a Dunakanyar.
1,4 milliárd forint újabb állami támogatás, 260 ezres példányszámú irodalmi újság, csak januárban 29 új könyv - így pörög Orbán János Dénesék íróakadémiája.
Október 19. és 23. között rendezik meg a 68. Frankfurti Könyvvásárt, a világ legjelentősebb könyvszakmai seregszemléjét, amelyen száznál is több ország kiállítója lesz jelen. Magyarországot Barnás Ferenc, Forgách András, Böszörményi Zoltán, Péterfy Gergely és Darvasi László írók képviselik az idén.
Péterfy Gergely írónak ítélték az Aegon Művészeti Díjat, amellyel a legjelesebb szépirodalmi alkotókat tüntetik ki minden évben. A szerző a Kitömött barbár című regényéért érdemelte ki a rangos elismerést.