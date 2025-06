Orbán Viktor apjától a magyar ego aljáig – Népszava Hírlevél

Népszava;Hírlevél;

2025-06-15 10:00:00 CEST

Egy döbbenetes tükörkép

Pénteken átadtuk a Magyarországon először meghirdetett élet.történet. pályázatunk díjait. Az egy éve kezdődött tervezés idején legszebb álmainkban is alig jelent meg a 199 fiatal, aki olykor kínzó őszinteséggel ír szívfacsaróan nehéz sorsokról, a kitörés esélyeiről, közös generációs tapasztalatokról – bullying, önsértés, megfelelési kényszer, Covid, kapunyitási pánik – és egyéni utakról. A történetek zöme – írja publicisztikájában a pályázat ötletgazdája, Horváth Patrícia – nem csupán beszámol, hanem szembenéz. Trauma, veszteség, abúzus, betegség, családi konfliktusok, szerelem – szinte nincs olyan téma, amit ne érintettek volna ezek az írások. Fájdalom van ezekben a történetekben, de van bennük humor is, derű és túlélés. Élet van bennük. Ami viszont feltűnően nincs: hibáztatás. Ezek a fiatalok nem vádolnak, nem ujjal mutogatnak, nem „felelőst” keresnek, hanem megértést.

„A szabadság az, amikor végtelennek látod a horizontot, de tudod, hogy minden döntésed más útra vihet, amely ismeretlen még. Neked kell felismerned, hogy jó vagy rossz irányba visz, és a szabadság az, hogy dönthetsz arról, letérsz-e róla” – írta a pályaművében a fődíjas Krolikowski L. Lilian.

Bár egyetlen felnőttnek sem lesz könnyű szembesülni azzal, milyen világban kell önállósulniuk a mai 16-22 év közöttieknek, érdemes kíváncsinak lenni a fiatalok írásaira, a pályázat weboldalán az összes pályamű olvasható.

Szép a kormányváltás, de az emberi jogok még szebbek

Ami azt illeti, Magyarország már rég letért a jó irányba vivő útról, amiről kedden néhány tízezer ember tájékoztatta is az Orbán-kormányt azon a Kossuth téri tüntetésen, amelyet eredetileg az átláthatósági-ellehetetlenítési törvény időközben visszavont javaslata ellen hirdettek meg. A fő üzenet az volt, hogy a Fidesz adja vissza Magyarországot és húzzon el. Ezt vérmérsékletéhez illő stílusban Lányi András filozófustól a youtuber Radics Péterig a felszólalók mindegyike ki is mondta, magát Orbán Viktort pedig Borsi Bálint műfordító próbálta ráébreszteni a valóságra a következő észrevétellel: "Nézz már körbe. Eleget nyertél, 15 éve élünk a sértett, öntelt, infantilis, nyomasztó pszichédben. Hatvankét éves vagy, baszd meg, tedd túl magad az apádon." Tett egy elég találó észrevételt Pankotai Lili is, aki azt mondta: "nem a zsarnok teremti a szolgát, hanem a szolgalelkűség teremti a zsarnokot".

Ezzel Magyarország ezeréves történelmén kívül alighanem egyetért Petschnig Mária Zita és Kéri László is, akit a Tisza Szigetek egyik zártkörű kisbéri rendezvényére kísérhettünk el. A házaspár már vagy 50 hasonló alkalom után igyekezett képbe helyezni a hallgatóságot mindarról, ami Magyarországon történik, illetve felvázolni a kilátásokat. – Soha senkinek a kezébe nem lehet kontroll nélküli hatalmat adni, mert az kihozza belőle a legbestiálisabb vonásokat – jegyezte meg Kéri László.

A tüntetésről szuper kis képgalériát és egy kötekedő videóinterjút is készítettünk az egyik szervezővel, Puzsér Róberttel, aki három éve még azt hangoztatta, „a tüntikézés, a piknikezés” ideje lejárt, de a magyar társadalom lusta. Jó válaszhoz jó kérdés kell: nem istenverte felelőtlenség-e további ciklusokat bízni a szabad Magyarországot elpusztító Fideszre? – feszegeti ennek kapcsán Visszhang mellékletünkben Balassa Tamás.

A kormányváltásért sokan elég sokra hajlandóak, a Momentum Mozgalom például félre is áll az útból. Csakhogy a héten kiderült, hogy az ellenzéki párt két prominens tagja, Cseh Katalin ezt nem támogatta, Szabó Szabolcs pedig újra is indul a csepeli választókerületéért. Arról pedig, hogy a kormányváltás szép, de az emberi jogok még szebbek, Szalóki Viktor, a maga tüntetéssorozatát nemrég záró aHang politikai igazgatója beszélt Törésvonal című műsorunkban. Nagyon remélem, hogy sem a Tisza Párt, sem bárki más, aki leváltja ezt a rendszert, nem gondolja, hogy ha olyasmit tesz, ami a magyar emberek érdekeivel szembemegy, a civil társadalom ezt ne kérné számon – figyelmeztetett.

És eközben az Európai Bizottság rendületlenül vonja le az eurómilliókat-forintmilliárdokat a Magyarországnak járó brüsszeli támogatásból.

Nagy Márton behívatja a GDP-t

A kilátások egyébként nem túl jók, a héten összeomlott a 2025-ös költségvetés, amit maga az Orbán-kormány, illetve az NGM ismert el. A büdzsé ez évi hiánya a tervezettnél 651 milliárddal magasabb lesz (aztán majd meglátjuk, hogy itt megáll-e), a különbözetet devizakötvény kibocsátásával fedezik, ez viszont elég nagyot lök az államadósságon. Várjuk – kajánkodtunk szomorúan publicisztikánkban –, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter behívatja a GDP-t is. Főleg, hogy az általa erőltetett árrésstopról kiderült, semennyire nem fékezi az inflációt, a drágulás üteme májusban 4,4 százalékra nőtt.

A héten pont a gyógyszergyártók jelentették be, hogy „önként” a 2024. december 31-i szinten fagyasztják be 25 készítmény árát, ezekről a készítményekről összeállt a végleges lista, ennek az árstopnak a hatása azonban ugyanúgy kétséges, mint annak az árrésstopénak, amelyet a 2026-os választási siker érdekében vezetett be élelmiszerekre és háztartási cikkekre.

Mindennek fényében kissé visszatetsző lehet, hogy Magyarországot valószínűleg a valaha volt leggazdagabb kormánya irányítja. Bár maga Orbán Viktor saját állítása szerint nem is foglalkozik üzleti ügyekkel, van minisztere, aki talán – a feltaláló Rogán Antal és hangfelvételbotránya után 942 millió forintos osztalékkal vigasztalódó Szalay-Bobrovniczky Kristóf –, és van, aki biztosan milliárdos már. Lázár Jánosról a Népszava számolta ki, hogy a vagyona átlépte ezt a határt, ráadásul úgy, hogy két ingatlanának, illetve védett műtárgyainak az értékét ebbe nem számolhattuk bele.

És hogy csak arra ne legyen pénz, amire kellene, úgy tűnik, a Fideszben megelégelték a trükköket, a választási kampány egy részének átadását a CÖF-nek és a hozzá hasonló fideszes „civil” szervezeteknek, szóval három KDNP-s képviselővel beadott egy törvényjavaslatot, amelyik szerint megszűnik a plafon, a következő választás előtt már bármennyit lehet költeni a kampányra.

Megkötözve Szentkirályi Alexandrával

Lehet, hogy a több pénzt kelleni is fog, a Fidesznek mostanában ugyanis a Tisza Párt előretörésével finoman kezd káoszba fulladni a kampánya. Orbán Viktor pártja már uszítani sem tud úgy, mint fénykorában, az eleve izzadságszagú kísérlet, a Harcosok Klubja után szombaton jött Szentkirályi Alexandra, és bemutatta... ezt.

Mellékletünknek, a Nyitott mondatnak adott interjújában a Kossuth-díjas magyar író, Spiró György alighanem a hasonló allűrökre is gondolhatott, amikor kissé rezignáltan azt mondta, az ő fantáziája ezt a valóságot nem tudja követni.

Ráadásul a Szentkirályi-videó megjelenése után néhány órával kiderült, hogy a Fidesz budapesti frakcióvezetője kedvéért Rogán Antal minisztériumának az egyik munkatársa játszotta el ukrán emberkereskedők áldozatát megkötözve egy kocsi csomagtartójában. Gelencsér Ferenc közveszéllyel fenyegetés miatt feljelentést tett, az ukránok pedig valószínűleg ugyanúgy nevetnek az egészen, mint Olha Sztefanyisina miniszterelnök-helyettes még májusban, amikor meglátta az úgynevezett véleménynyilvánító szavazás, a Voks2025 plakátjait.

És ha már a csomagtartóknál tartunk, a jövő héten ötödik nagykoncertjére készülő Beton.Hofi elég szépen tud mesélni arról a klausztrofóbiáról, trauma-totemekről és egók aljáról, vagyis mindenről, amit mostanában Magyarországon élni jelent.

Azzal, hogy a Fidesz kommunikációja szét van esve, kampány helyett roncserbi az egész, közéleti podcastünk, a Hol élünk? foglalkozott részletesen, a tavalyi főpolgármester-jelölt Vitézy Dávid pedig a lapunknak adott hosszú interjújában szólt, lehet, Sára Botond főispán kedveli őt, de nem kér abból a kétes dicsőségből, hogy a kinevezzék a főpolgármester-helyettesi posztra. Annyira nem, hogy ha kineveznék, azonnal le is mondana.

Ajándék éjszakák

Visszatérve a pénzre, a magyaroknak a nagyon olcsó vagy a nagyon drága kell, ha nyaralni mennek, pontosabban a legtöbben csak az olcsót tudják megfizetni, ha egyáltalán. Elég szélesre nyílt az olló, az emberek a legolcsóbb önellátó tengerparti apartmanokat vagy a luxuskategóriás nyaralásokat keresik, virágzik a fekete utaztatás, egy négyfős család pedig nem nagyon ússza meg egymillió forint alatt az egyhetes tengerparti nyaralást. Ennek kapcsán írtunk arról is, hogy a belföldi nyaralások időtartama 3-4 napra rövidült, a Balaton mellett ajándék éjszakával marasztalnak, az Adria viszont annyira népszerű, hogy idén már csaknem százezren megfordultak Horvátországban úgy, hogy gyakorlatilag el sem kezdődött a nyár.

Jut eszünkbe! Lassan előbb jutunk az űrbe, mint a Balatonra.

Kitört az izraeli-iráni háború

Izrael péntek hajnalban megtámadta Iránt, légiereje az IAF 40 órán át tartotta folyamatos tűz alatt a perzsa ország nukleáris létesítményeit és katonai támaszpontjait. A Netanjahu-kormány célja az iráni nukleáris program teljes felszámolása, vagyis hogy a teheráni vezetésnek soha ne lehessen atombombája. Ennek a jegyében az izraeliek sorra likvidálják az iráni atomkutatókat is a katonai vezetők mellett. Irán vissza is vágott, azoknak a ballisztikus rakétáknak, amelyek válaszul több hullámban Izraelre zúdultak, vasárnap reggelig összesen 13 halottjáról lehetett tudni. Bár az izraeliek azt mondták, hogy az iráni vallási és politikai vezetőket kímélni fogják, most már nem zárják ki ezt a lehetőséget sem. Az Egyesült Államok – ahol Donald Trump szombaton katonai parádéval és milliónyi ellentüntetővel ünnepelhette a 79. születésnapját – egyelőre nem szállt be Izrael oldalán a háborúba, csak segít elfogni a rakétákat, más kérdés, hogy nélküle Izrael nem fogja elérni a céljait.

A tömeggyilkos, aki a macskáját szerette

Ausztria még most is csak ocsúdik a sokkból, hogy egy 21 éves férfi kedd reggel bement a volt iskolájába, a grazi BORG reálgimnáziumba, két tanteremben az érettségizők közé lőtt, aztán a mosdóban végzett magával. Az ország történetének legnagyobb tömeggyilkos ámokfutásában Artur A. a helyszínen kilenc embert ölt meg, tizedik halálos áldozata a kórházban vesztette életét. Csendes, visszahúzódó alkat volt, tett egy-két célzást arra, hogy sokat zaklatták. Egy búcsúvideót, egy macskát és egy csőbombát hagyott hátra. A macskát nagyon szerette, kérte is az édesanyját, hogy gondoskodjon róla, ha ő már nem lesz az élők között.

„Úgy éreztem, mintha a szomszéd házba csapott volna be a villám. Tapintható a döbbenet, ezer jele van a szolidaritásnak” – írta a sokkról mellékletünkben, a Szép Szóban kiváló tárcák kiváló szerzője, Papp Sándor Zsigmond.