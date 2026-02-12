Ezt az akkori vasúthatósági főosztályvezető jelentette ki az M3-as metrókocsi per újabb tárgyalási fordulóján.
Első fokon döntés született ugyan kedden a Hagyó Miklós és 14 társa ellen hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt 2012 óta folytatott büntetőperben, ám a Kecskeméti Törvényszék ítélete, úgy tűnik, még korántsem végállomás a BKV-per néven elhíresült ügyben. Az egykori szocialista főpolgármester-helyettes ügyvédje lapunknak elmondta: fellebbeznek, hiszen vitatják a megmaradt, egyetlen vádpontot is, amiért Hagyót két év - négy évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélték. Ráadásul Kádár András és Hack Péter jogász arra is felhívta a figyelmet: még Strasbourgban is döntés születhet az alkotmányellenes és nemzetközi jogot is sértő módon áthelyezett eljárás ügyében, így minden kezdődhet elölről. Az ítélet azért sem jogerős, mert az ügyészség és több más vádlott is fellebbezett.
Az ügyészi perbeszéd harmadik felvonásával folytatódott a BKV-per Kecskeméten. Tovább sorolta Homonnai János azokat a szerződéseket, amelyek az ügyészség szerint indokolatlanok, vagy feleslegesek voltak a közlekedési vállalat számára. Mivel a legutóbbi tárgyalási nap elmaradt, várhatóan átcsúszik az elsőfokú ítélet a jövő évre.
Az ügyészi perbeszéd második napjával folytatódott a BKV-per Kecskeméten. A vádlottak részvétele nem kötelező, csak Hagyó Miklós, Antal Attila és az ötödrendű L.Ottó hallgatta végig Homonnai János ügyész hosszas felolvasását.
Az új, immár sokszor alkalommal módosított vádirattal kapcsolatos vádlotti észrevételekkel folytatódott a BKV-per Kecskeméten.
Beperelik a BKV-t a buszsofőrök, mert a cég nem hajlandó kifizetni nekik visszamenőleg az elsőajtós jegyellenőrzésért járó pénzt. A nevükben eljáró Egységes Közlekedési Szakszervezet pertársaságot alapított, s ha a kétezernél több érintett járművezető csatlakozik ehhez, akkor a követelés összesen több százmillió forint is lehet. A beadvány napokon belül megérkezik a bíróságra.
Miután az egyetlen terhelő vallomást a bíróság előtt visszavonták, az ügyészség is arra jutott, hogy a Hagyó Miklós elleni fő vádpont, a nokiásdobozos kenőpénz elfogadása nem áll meg - számolt be az Origo.
A bíróság folytatta a kedden megkezdett bizonyítási eljárást az I/C vádpont, azaz a Kacu Kft. ügyében. Hagyó Miklós egykori parlamenti titkárát hallgatták meg újra olyan emailek kapcsán, amelyek az ügyészség szerint alátámasztják a vádat. Az adatai zártan kezelését kérő tanúnak 8 évvel az események után túl sok emléke nem volt az ismertetett üzenetváltásokról. Az ügyész ezután a már sokat taglalt AAM-szerződéshez kapcsolódó elektronikus tartalmakról - egy 2006-őszi levelezésről kérdezte a tanút, még kevesebb sikerrel.
Újabb tanúk meghallgatásával folytatódott a BKV-per Kecskeméten. Elsőként Demszky Gábor egykori sajtófőnöke nyilatkozott, majd a tárgyalás második felében a DBR Metró Projekt Igazgatóság volt igazgatóhelyettesét hallgatták meg. A per hatodrendű vádlottjának foglalkoztatását járta ma körbe a törvényszék.
Kocsis István tanúkénti meghallgatásával folytatódott a BKV-per Kecskeméten. A volt vezérigazgatót elsősorban a takarítási szerződésekkel kapcsolatban kérdezte a bíróság, de szóba kerültek a Kocsis vezetése alatt kezdődött belső vizsgálatok, illetve Hagyó Miklós volt sajtósának foglalkoztatása is. A tárgyalás második felében 2010 tavaszán megjelent újságcikkeket ismertettek, többek között Balogh Zsolt Magyar Nemzetnek adott elhíresült interjúját, amelyben a Nokia-dobozok átadásáról beszélt.
Aba Botond korábbi tanúvallomásának ismertetésével folytatódott csütörtökön a Kecskeméti Törvényszéken a BKV-per. A vádirat szerint a volt vezérigazgató végkielégítését a BKV-tól való távozása után az Optimismo Kft.-vel kötött, fénymásolókról szóló, nem teljesített szerződésből fizették. Felolvasott vallomásában Aba ezt nem erősítette meg, ő csak a közgyűlési határozatban rögzített juttatásaira tartott igényt, amit azonban nem kapott meg. Mivel tudta, ha a számára megítélt 40 milliós végkielégítéssel távozna a cégtől, abból botrány lenne, így a végkielégítési igényéről végül lemondott.
A már eddig is többször módosított vádirat pontosítására, véglegesítésére szólította fel az ügyészséget a Kecskeméti Törvényszék a BKV-perként ismert Hagyó Miklós elleni büntetőeljárásban, amelyet tegnap kezdett újratárgyalni a büntetőtanács.
Új bizonyítási indítványról döntött a bíróság a BKV-per csütörtöki tárgyalási napján. Az ügyészség december 5-én tett még erre indítványt, amit a vádlottak védői nem értettek. Feltették a kérdést: milyen tény, illetve vádirati állítás támasztja alá az új bizonyítási indítványt négy évvel a nyomozás megindulása, illetve két évvel a vádemelés után. Olyan adatot akar az ügyészség szakértővel ellenőriztetni, amelyek nem részei a vádnak, ráadásul a védelem részére nem biztosítják az elektronikus adathordozókról a teljes másolatot - tették hozzá.
Egy fantommá vált, a BKV Zrt.-vel szerződést kötött cég vezetőjének a nyomozati vallomását olvasták fel a Hagyó Miklós, egykori szocialista főpolgármester-helyettes és társai ellen folyó büntetőperben csütörtökön a Kecskeméti Törvényszéken.
Két tanú meghallgatásával folytatódott kedden a BKV-per Kecskeméten: a tárgyalási napon a kommunikációs szerződések voltak terítéken. Az elsőként kérdezett F. Gábort a nyomozás során nem hallgatták meg a hatóságok.
Két tanú is vallomást tett Kecskeméten a BKV-per keddi tárgyalásán: ismét a szentendrei HÉV-vonal utastájékoztató rendszerének kiépítése volt a téma.
Újabb tanú erősítette meg a Kecskeméten folyó BKV-perben a bíróságon, hogy - szemben a vádirattal - szükséges és hatékony volt a közlekedési vállalattal szerződött tanácsadó cég tevékenysége
A BKV egykori egykori beruházási főosztályvezetőjének, K.I.-nek a meghallgatásával folytatódott a BKV-ügy tárgyalása ma Kecskeméten. A tanút a C.C. Soft Kft-vel kapcsolatos vádpontban hallgatták meg. A tárgyaláson egyértelművé tette: ez a cég tette a legkedvezőbb ajánlatot az utastájékoztatási rendszer kiépítésére.