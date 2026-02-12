"Akasztani" akarták, de végül csak felfüggesztették Hagyót

Első fokon döntés született ugyan kedden a Hagyó Miklós és 14 társa ellen hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt 2012 óta folytatott büntetőperben, ám a Kecskeméti Törvényszék ítélete, úgy tűnik, még korántsem végállomás a BKV-per néven elhíresült ügyben. Az egykori szocialista főpolgármester-helyettes ügyvédje lapunknak elmondta: fellebbeznek, hiszen vitatják a megmaradt, egyetlen vádpontot is, amiért Hagyót két év - négy évre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélték. Ráadásul Kádár András és Hack Péter jogász arra is felhívta a figyelmet: még Strasbourgban is döntés születhet az alkotmányellenes és nemzetközi jogot is sértő módon áthelyezett eljárás ügyében, így minden kezdődhet elölről. Az ítélet azért sem jogerős, mert az ügyészség és több más vádlott is fellebbezett.