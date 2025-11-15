Érdemes megcélozni a távolabbi piacokat is

A magyar export nyolcvan százaléka a nagyvállalatoktól származik, noha a kis- és középvállalkozások (kkv) foglalkoztatják az összes munkavállaló 85 százalékát. Erről az aránytalanságról is szó volt azon a budapesti konferencián, amelynek résztvevői a távoli piacokra irányuló kivitel további lehetőségeit vitatták meg. A cél az, hogy a kisebb cégek közül is minél több élvezhesse az export bővítésének hasznát. Kiss Zoltán, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke utalt rá, hogy már a javuló adókörnyezet is komolyan segíti a külföldi versenyképességet, de bővültek a finanszírozás és a külföldi piacokra jutás lehetőségei is.