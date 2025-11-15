Annak ellenére, hogy az utódlás kérdéséről időben kellene gondoskodni.
Megint nem úgy és arra adnak pénzt, amire kellene.
A saját vállalkozást érintő rövid távú cégvezetői kilátások pedig még nem voltak ennyire alacsony szinten a VOSZ Barométer történetében.
Arról is csak a sajtóból értesültünk, hogy a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott iparűzési adókedvezmény jövőre megszűnik – mondta Cser-Palkovics András Székesfehérvár fideszes polgármestere.
Az úgymond a kis cégek rezsicsökkentett díjainak megtartásáról szóló, múlt pénteki rendelet számos szűkítő feltétele miatt híven tükrözi az Orbán-kabinet e körrel szembeni, eddig is ellentmondásos viszonyát.
Az Orbán-/kormány és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter miniszter által extraprofitadóknak titulált különadók egy kisebb része akár örökre is fennmaradhat – derült ki a miniszter mai tájékoztatóján.
Leállította a száz százalékos állami tulajdonban lévő Magyar Fejlesztés Bank (MFB) a már megítélt újraindítási gyorskölcsönök kifizetését a cégeknek – erről tájékoztatta a Népszavát egy pórul járt kkv ügyvezető igazgatója, és erről írtunk hétvégi számunkban.
Ne kelljen a kis és közepes vállalkozásoknak iparűzési adót fizetniük egy évig – ezt javasolta többek között Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke Orbán Viktor miniszterelnöknek vasárnapi találkozójukon. A cégeknek ez jövőre akár több száz milliárd forintos könnyítést jelentene, ugyanakkor az önkormányzatoknál ugyanekkora hiányt.
A magyar gazdaság versenyképessége az EU 28 tagállama közül a 19. helyen áll a Magyar Nemzeti Bank (MNB) becslése szerint.
Miközben a jegybank a második negyedre hét százalékos gazdasági visszaeséssel számol, az OTP Bank elemzési központja megerősítette, hogy a kormány 3,8 százalékos GDP-arányos deficitcéljával szemben a bruttó hazai termék 4-4,5 százalékára rúgó hiányt vár 2020-ra.
A kkv-k majdnem fele nem változtatott működésén a koronavírus miatt. Pedig aki élen járt a digitalizációban, könnyebben vészelte át a válságot.
A cégek számára összesen már 3000 milliárd forintnyi hitel lesz elérhető.
A vállalkozások negyedének csak egy hónapra van elég tartaléka a bérek fizetésére.
Éves szinten erre 277 órát fordít egy-egy hazai cég, miközben az uniós átlag 149 óra, de még Romániában is csupán 163 órát foglalkoznak ezzel a vállalkozások, Szlovákiában pedig 192 órát.
A magyar kisvállalkozások szinte minden tekintetben gyengébben teljesítenek uniós versenytársaiktól. A kabinet új stratégiát készített számukra.
Az Európai Bizottság felmérése szerint csak 5 ország áll rosszabbul hazánknál.
Az idei kötelező fizetésemelések fokozzák a bértorlódást. A terheket főként a kis és közepes vállalkozások viselik nehezen.
Járulékcsökkentéssel „alapozott” a kabinet a versenyszféra és a kormány mai egyeztetésére. A munkáltatók ennél többet kérnek.
A hazai kis- és középvállalkozások (kkv) már az idén is nehezen gazdálkodták ki a kötelező bérelmeléseket.
A kis- és közepes vállalkozások életét könnyíteni szándékozó csomagot készített az Együtt, amelyet a jövő héten törvénymódosítók és a NAV-nak írt ajánlás formájában nyújtanak majd be – közölte Pápa Levente az ellenzéki párt alelnöke.
A magyar export nyolcvan százaléka a nagyvállalatoktól származik, noha a kis- és középvállalkozások (kkv) foglalkoztatják az összes munkavállaló 85 százalékát. Erről az aránytalanságról is szó volt azon a budapesti konferencián, amelynek résztvevői a távoli piacokra irányuló kivitel további lehetőségeit vitatták meg. A cél az, hogy a kisebb cégek közül is minél több élvezhesse az export bővítésének hasznát. Kiss Zoltán, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke utalt rá, hogy már a javuló adókörnyezet is komolyan segíti a külföldi versenyképességet, de bővültek a finanszírozás és a külföldi piacokra jutás lehetőségei is.
A költségvetés kockázatára a kormány 120 milliárd forintos összegre írt ki uniós pályázatokat. Év végig lehet benyújtani az igényeket, de az összeg erősen korlátozza a vállalkozók számára kiírt pályázatokra jelentkezők számát. Ezért "érkezési sorrendben" bírálják el azokat.
Az elnagyolt és kidolgozatlan szabályrendszer miatt már évek óta problémát jelent annak értelmezése, hogy egy adott vállalkozás kis- és középvállalkozásnak (kkv) minősül-e. Pedig a kkv-kat megillető kedvezmények miatt a minősítésnek igen komoly következményei lehetnek. A képet tovább homályosítja, hogy a NAV a közelmúltban megváltoztatta az alig egy évvel ezelőtt közzétett állásfoglalását és kimondta: a kis- és középvállalkozások definíciójának alkalmazásakor a társaság testvérvállalatának az adatait is számításba kell venni.
A kis- és közepes vállalkozások várakozásai a beruházási aktivitások kivételével kis mértékben javultak az elmúlt negyedévben.
A választásokon induló pártok egyik központi gazdasági elképzelése a magyar kis- és középvállalkozások (kkv) helyzetének javítása. Ennek kapcsán a Policy Agenda megkérdezte a cégvezetők véleményét az elmúlt négy év gazdaságpolitikájáról, az általuk szükségesnek tartott változtatásokról. Jelentősen megosztottak a cégvezetők abban, hogy szükség van-e kormányváltásra.
Ha egy KKV ügyvezetője vagy más vezető állású munkavállalója úgy ír alá egy szerződést, hogy az abban foglaltakat nem tudja teljesíteni, és ezzel kárt okoz a másik szerződőnek és saját cégének is, az új Polgári Törvénykönyv értelmében a kárért már magánvagyonával is felel. A Generali kifejezetten erre a jogszabályi változásra reagálva kialakított új biztosítása azonban mentesíti az ügyvezetőt helytállási kötelezettsége alól.
A növekedési hitelprogram folytatására egyértelműen van igény a kis- és középvállalkozások (kkv) részéről, az október elsején elindított második szakasz azonban várhatóan főként azokat a társaságokat fogja mozgósítani, amelyek már részt vettek az első körben, illetve tervezték, de valamilyen ok miatt az első programba nem sikerült bekerülniük - közölte a K&H Bank a kkv-kat érintő bizalmiindex-kutatásának legfrissebb adatait.