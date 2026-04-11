Nagy élmény egy jó versmondás, de a szerző a saját művét is szégyellni tudja, ha rosszul hangzik el. Sokan pedig még mindig azt hiszik, a kortárs líra véget ér Radnótinál. Költőket kérdeztünk a Költészet Napja alkalmából.
A magyar költészet napja alkalmából olyan témákat mutatunk be, melyekkel a hazai líra mostanság foglalkozik.
Acsai Roland, Áfra János, Gerevich András, Janáky Marianna, Kemény Gabriella, Lencsés Károly, Márton Ágnes, Murányi Zita, Száldobágyi Csaba versei.
Lettországi oroszként sem könnyű az élet manapság, pláne, ha az ember költészettel foglalkozik. Jelena Glazova, aki az utóbbi időben háborúellenes performansszal is jelentkezett, már magyarul is olvasható, Sóvárgás című verseskötetének bemutatójára érkezett Budapestre. A két kultúrában részes művészt a diktatúra természetéről is megkérdeztük.
„Költészetként minden nyelv ugyanolyan érvényes, nincsen hierarchia köztük” – állítja Fehér Renátó költő, szerkesztő, aki új, Torkolatcsönd című kötetében a társadalmi kérdéseket a beszédzavarokon keresztül tematizálja. A szerzővel a költészet mágikus jellegéről, közéleti költészetről, társadalmi emlékezetről, kortárs komolyzenéről és a kísérleti művészet hagyományairól beszélgettünk.
Az idei a koronavírus-járványra illetve a személyes veszteségekre reflektál.
A magyar költészet napját április 11-én, József Attila, illetve Márai Sándor születésnapján ünnepeljük. Költészet és zene azonban sokak szerint kézen fogva jár, ezért most a feldolgozások terén kalandozunk.
A pátosztól a hideg rázza, vonzódik a nyúlmetaforákhoz, kedvenc sportja pedig, hogy figyel és reflektál. Szlukovényi Katalinnal az áprilisban, a költészet napjára megjelent, Álomkonyha című verseskötete kapcsán kredenc alatt kuporgó bandzsa műmacskáról, nagy költők ödipális görcsöléséről és a hétköznapiság költészetéről beszélgettünk.
A különösen sikeres debütálás, a Hátam mögött dél című verseskönyv után még kísérletezőbbre ígéri Ferencz Mónika készülő új kötetét. A költőt a klímatudatosságról, a műfordításról és a lehetséges alkotói stratégiákról is kérdeztük.
A pőre erotikától, amivel a hatvanas-hetvenes években alaposan felpiszkálta a kulturális közhangulat prüdériáját, egyfajta metafizikus teljességbe írta (és énekelte és mantrázta és táncolta) magát mostanra Ladik Katalin.
Versei videoklipszerűen összekapcsolódó képekből épülnek fel, a sajátosan tördelt szövegtest formája is filmszalagra emlékeztet. De nemcsak vizualitásukkal nyernek meg maguknak, hanem különleges ritmusukkal, zenéjükkel is. Legéndy Jácint költővel Földalatti Oltár című, harmadik verseskötete apropóján beszélgettünk.
Az "Ugorj be egy versre!" 24 órája alatt több mint 650 vers hangzott el, az előadás József Attila-művel kezdődött és Adyéval zárult.
Több mint másfél évtizede nem adott ki verseskötetet, a Költészet Napjára tegnap megjelent De mennyire című könyv már csak ezért is eseményszámba megy mind Várady Szabolcs, mind a versbarátok számára. Többek között a verselés és az emlékezet nehézségeiről, könnyedségeiről kérdeztük a 76 éves költőt, legendás Holmi-szerkesztőt.
Civilek szervezés nélkül tették valódi jeles nappá április 11-ét megmutatva, milyen az igazi alulról jövő, spontán kezdeményezés.
A költészet napja alkalmából József Attila egy versével írták tele ismeretlenek a Cinege utcát. Krétával került fel a Levegőt! Orbán Viktor utcájának aszfaltjára.