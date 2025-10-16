9 magyar aranyérmet vár a közvélemény

A magyar lakosság szerint sportolóink 21 éremmel térnek haza a riói olimpiáról és várakozásaik szerint ebből 9 arany lesz. Az emberek közel fele mérsékelt érdeklődéssel tekint a világverseny elé, háromtizednyien viszont lelkesedéssel várják az eseményt, bár napjaikat ők sem ehhez fogják igazítani. A diadalokat a lakosság 38 százaléka büszkeséggel fogadja majd, 53 százalék pedig jóleső érzéssel, de túl nagy jelentőséget nem tulajdonítva nekik. Ha netán lesznek kudarcok, az a többségnek (61 százaléknak) rosszul esik, de nem fogja fel tragikusan s mindössze 5 százalékot töltenének el nagy keserűséggel a nem várt vereségek - ezek legfontosabb megállapításai annak az országos közvélemény-kutatásnak, amelyet a ZRI Závecz Research Intézet végzett július utolsó hetében. A felmérés telefonos módszerrel készült, 1000 fő megkérdezésével, a felnőtt lakosságot reprezentáló mintán.