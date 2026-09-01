Milliárdokat spórol az EU-nak az Európai Ügyészség, az Orbán–kormány nem akarja beléptetni Magyarországot

Miközben a magyar kabinetnek szakmai kifogása is van a csalások feltárására létrehozott uniós intézménnyel szemben, az EP-képviselők dicsérték az eredményeit. A létrehozása óta eltelt két és fél évben az Európai Ügyészség 1927 vizsgálatot indított a közösségi büdzsét megkárosító ügyekben, a becsült kár több mint 19,2 milliárd euró.