A magyar hatóságok eddig mindig együttműködtek az Európai Ügyészséggel, meglátjuk, hogy ez folytatódik-e – mondta Laura Codruța Kövesi, az Európai Ügyészség (EPPO) vezetője az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságában rendezett meghallgatásán.
Miközben a magyar kabinetnek szakmai kifogása is van a csalások feltárására létrehozott uniós intézménnyel szemben, az EP-képviselők dicsérték az eredményeit. A létrehozása óta eltelt két és fél évben az Európai Ügyészség 1927 vizsgálatot indított a közösségi büdzsét megkárosító ügyekben, a becsült kár több mint 19,2 milliárd euró.
Egy uniós finanszírozású projekt kapcsán elkövetett 3 millió eurós (nagyjából 1,2 milliárd forintos) pénzmosás és csalás miatt vádat emelt a bukaresti bíróság Catalin Hideg üzletember és az általa vezetett Sanimed International Impex SRL nevű cég ellen.
Előadásában azt vetette fel, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények esetében, ha azt az Unió szükségesnek látja, pótmagánvádlóként léphet fel.
De még ennél előkelőbb helyezést is elért az ügyészségi munkában részt nem vevő államok közül.
Egy kormányváltás és az Európai Ügyészség kellett ahhoz, hogy Bulgáriában megkezdődjék a felelősségre vonás a legmagasabb politikai szinteken is.
Uniós forrásokkal való visszaéléseket és más korrupciós ügyeket vizsgált Laura Codruta Kövesi európai főügyész Bulgáriában, eközben őrizetbe vették Bojko Boriszov volt kormányfőt és több miniszterét.
Az uniós nyomozó- és vádhatóság vezetője szerint a korrupciós ügyek felderítése ezután sem lesz könnyebb, és olyan, hogy „tiszta ország”, nincs is.
„Laura Codruta Kövesi, szükségünk van Önre”, hirdették a szófiai tüntetők táblái a szerdai tüntetésen, amikor az Igazságügyi Palota bejáratát elzárva tiltakoztak Ivan Gesev főügyész ellen.
A luxemburgi székhelyű hivatal június elsején kezdte meg a működését, feladata az EU-s pénzekkel elkövetett csalás, vesztegetés, hűtlen kezelés, pénzmosás feltárása a tagállamokban.
A március 16-a óta tartó romániai szükségállapot a hírfogyasztási szokásokat is átírta. A szórakoztató műsorok nézettségét is meghaladta egy-egy fontos hatósági bejelentés élő közvetítésének népszerűsége.
Teljesen új vezetést kapnak a román bűnüldözési csúcsszervek, köztük a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), a nemzetközileg nagy tekintélyt szerzett, 2018 nyaráig Laura Codruta Kövesi által vezetett testület.
A román jelölt lesz az új intézmény első vezetője.
Így már gyakorlatilag biztosra vehető, hogy ő lesz a hamarosan felálló intézmény első vezetője.
Szeptember utolsó hetében újrakezdődhetnek az egyeztetések az Európai Parlament (EP) és az uniós tagállamok képviselőiből álló Tanács között az európai ügyészség vezetőjének a megválasztása ügyében - jelentette Siegfried Mureşan román néppárti EP-képviselő Facebook-bejegyzése alapján a Mediafax és az Agerpres hírügynökség.
Laura Codruţa Kövesi azt szeretné, ha felállna egy magyar korrupcióellenes szervezet - amelyik független a kormánytól.
A majdani Európai Ügyészség vezetőjének személye azért került újra terítékre, mert az Európai Bizottság másik jelöltje, Jean-François Bohnert lett a francia korrupcióellenes szerv, a Nemzeti Pénzügyi Ügyészség vezetéséért folyó verseny favoritja.
Ő marad a poszt egyetlen várományosa, amennyiben Jean-François Bohnert megválasztják a francia korrupcióellenes szerv vezetőjének.
Ezzel a román legfelsőbb bíróság feloldotta az ország elhagyására vonatkozó korábbi korlátozást is.
A kormány lemondását követelték szombaton, miután hatósági felügyelet alá helyezték a korábbi korrupcióellenes főügyészt.
Az európai főügyész címére is jelölték, román hatóságok viszont gyanúsítottként kezelik a korrupcióellenes DNA egykori vezetőjét.
A román korrupcióellenes ügyészség volt vezetője lejáratási kísérletnek nevezte az ellene indított eljárásokat, amelyekkel szerinte meg akarják akadályozni európai főügyészi kinevezését.
A helyzet mégsem egyértelmű, a korrupciós ügyekkel rosszul álló országok nem bíznak a román sztárügyészben. A tagországok nagykövetei korábban a francia jelöltet támogatták.
A lakosság mellette áll, érte tüntet, de saját országa kormányának támogatását nem kapta meg az európai főügyészi tisztségre pályázó Laura Codruta Kövesi.
Négy izraeli állampolgár ellen indított vizsgálatot a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT), mert a gyanú szerint lejáratási szándékkal kémkedtek a korrupcióellenes ügyészség vezetője (DNA), Laura Codruța Kövesi után, jelentette szerdán a Rise Project román oknyomozó újságírócsoport. Az információt ügyészségi források is megerősítették.