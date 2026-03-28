Miért nehéz a vörösbegyekről írni? Létezik-e támogató művészet? Mik azok az „egygördítéses novellák”, és mi a kapcsolódásuk Örkényhez? Vay Blanka új könyvének forgószínpadán egymást váltják a jelenkori magyar társadalom jellegzetes alakjai. A nagyon is komoly és megrázó témákkal foglalkozó, az abszurd és groteszk elemeit is felhasználó rövidprózák ugyanakkor sok humorral élnek, és szolidaritást tükröznek. A szerzővel legújabb, Összekapaszkodva zuhanni című novelláskötete kapcsán a társadalmi nemekről, a generációs problémákról és a szépirodalom kihívásairól beszélgettünk.
Egy falu félúton Eger és Ózd között; egy könyv valahol a novelláskötet és a regény között. A 44 éves Mara a teljes anyagi összeomlás szélén, egy kudarccal végződő házasságból érkezik a faluba 15 éves lányával, hogy barátnője, Dijanka panziójában dolgozva kezdjen új életet. Az egymással összefüggő történetek a ’90-es évek első felében indulnak, hogy a következő tizen-egynéhány esztendőben nyomon kövessük az itt lakók életét. Azokét, akik eleve itt voltak és mindig is itt lesznek, és azokét, akik idekerültek, és egyszer talán el is hagyhatják ezt a furcsán otthonos világot.
Régen a vonal alatt kezdődött az irodalmi élet. Mármint egy újságírónak. Legalábbis addig, amíg nyomtatták az újságokat. A lap alsó negyede volt, olykor a következő oldal alján folytatódva a tárca helye.
Először jelent meg az életmű egészét alaposan szemügyre vevő és elemző monográfia az egyik legnagyobb magyar novellistáról, Tar Sándorról (1941–2005). „Izgalmas kérdés, hogy Tarnál az ügynökmúlt bizonyos momentumai hogyan jelennek meg az életműben” – mondja az irodalomtörténész, aki szerint kikerülhetetlennek bizonyult az író besúgói múltjáról szót ejteni, de a művek feletti morális ítélkezést nem tartja helyénvalónak. Ráadásul az újra felfutó „szegénységirodalommal” Tar művei is reneszánszukat élik – már ha beszerezhetőek. Deczki Saroltával, a monográfia szerzőjével beszélgettünk.
Irodalom és képzőművészet találkozik a budapesti Kempinski Hotel Mesélő lakosztályok című kiadványában. Öt ismert kortárs szerző – Bartók Imre, Halász Rita, Mécs Anna, Terék Anna és Totth Benedek – egy-egy éjszakát töltöttek a nívós lakosztályokban, hogy az azokban látható festmények által inspirálva írjanak egy-egy novellát. A Kempinski Hotel már harminc éve gyűjti a magyar műalkotásokat, mára közel ezerötszáz darabos a gyűjteményük, akár egy kisebb múzeumé.
A kortárs fantasztikus irodalom egyik legizgalmasabb fiatal alkotója. Már első két regényével is jelentős sikereket ért el, de az állat-ember hibrid lényeket szerepeltető harmadik kötet, az Irha és bőr tette igazán ismertté, és ennek eredményeként figyelt fel rá igazán a szépirodalmi szakma is. A könyv elnyerte a rangos Zsoldos Péter-díjat is. Idén jelent meg első novelláskötete – Moskát Anitával ennek kapcsán a fantasztikus irodalomról, a természet jogi szabályozhatóságáról és a háborúkról is beszélgettünk.
Nem szereti elhagyni a komfortzónáját, nincs még bátorsága ellépni a novelláktól a regény felé, ám új, hatodik novelláskötetében is a különös események, a különc figurák izgatják. Szávai Attilát, a Távoli vidékek felé című könyv szerzőjét faggattuk koncepciójáról – valamint vadászatról és vadhajtásokról.
Vörös István új novellafüzére regényként is olvasható. Bemutatja a jelenkori Budapestet és a kora jövőkori agglomerációt, a városon és társadalmon kívül maradtak világát az állástalan tanító sorsától a frissen utcára került férfi első szabad(téri) éjszakájáig. A kora újkori és jelenkori bevándorlók sorsával éppúgy szembesülünk, mint a pincérnőével, aki Prágában egy este Hruscsovnak szolgál föl, sőt táncra is kerekednek. A kötet a Noran Libro Kiadó gondozásában az Ünnepi Könyvhétre jelent meg.
Tóth Krisztina könyvhétre megjelent novelláskötete ötven olyan történetet tartalmaz, amely a mai magyar valóság pontos keresztmetszetét adja.
Cserna-Szabó András Veszett paradicsom című novella-gyűjteményében léha és elszánt Ádámokról valamint csábító Évákról mesél, miközben a gasztronómia is fontos szerepet kap. A novellák nemrég Rudolf Péter előadásában hangoskönyvként is megjelentek. A könyv kapcsán Cserna-Szabóval a női nemről, az irodalom szerepéről, továbbá a magas és populáris kultúra viszonyáról beszéltünk.
Már megint itt van a szerelem, már megint izzad a tenyerem – énekli az Albert Einstein Bizottság nevű együttes a klasszikussá vált Szerelem című dalában.