Tóth Marcsi: Húzz egy kártyát (Részlet az Erdő van idebenn című kötetből)

Egy falu félúton Eger és Ózd között; egy könyv valahol a novelláskötet és a regény között. A 44 éves Mara a teljes anyagi összeomlás szélén, egy kudarccal végződő házasságból érkezik a faluba 15 éves lányával, hogy barátnője, Dijanka panziójában dolgozva kezdjen új életet. Az egymással összefüggő történetek a ’90-es évek első felében indulnak, hogy a következő tizen-egynéhány esztendőben nyomon kövessük az itt lakók életét. Azokét, akik eleve itt voltak és mindig is itt lesznek, és azokét, akik idekerültek, és egyszer talán el is hagyhatják ezt a furcsán otthonos világot.