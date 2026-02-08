Vágyakozás és várakozás – Szabó T. Annával sárban, latyakban és a táncparketten

Sóvárgás. Sóvárgás a másik testére, figyelmére, szerelmére vagy szeretetére – ez köti össze Szabó T. Anna harmadik, Erősebb nálam című novelláskötetének sokszínű szereplőit, akik olyan erősen vonzódnak a vágyuk tárgyához, hogy olykor át is billennek azon a bizonyos határon, amely a józanságot az őrülettől elválasztja. Örömre vágynak, örömet azonban sok minden adhat, akár az is, ha „hazaviszünk” egy élményt, elmesélünk valamit, amit útközben láttunk. A szerző advent idejére megjelent, Neked hoztam című könyvecskéje éppen erre hív. A vágyakozás elbeszélhetőségéről, mítoszteremtésről, az önátadásról és az önvédelemről, fényről, árnyékról és írói játékról is beszélgettünk Szabó T. Annával.