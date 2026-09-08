Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette: a Nemzeti alaptanterv átalakítása során nagyobb hangsúlyt fektetnek majd az alapkompetenciák fejlesztésére, a hazai tehetséggondozás rendszerét is felülvizsgálják.
FELMÉRÉS Spórolósak a fiatalok, és tudnak kamatos kamatot számítani. Ugyanakkor vannak, akik túlbecsülik a saját képességeiket.
Nézegetem a PISA-felmérés 2022-es adatait és elemzéseit idehaza és külföldön egyaránt. Kétségbeesés mindenütt, hirtelen olyan visszaesést produkáltak a felmérésben résztvevők, hogy a közírók csak sóhajtozni tudnak.
Az akadémikusok szerint figyelmeztető jelnek kell tekinteni az alulteljesítők magas arányát, és azt, hogy ez szinte minden területen nőtt az elmúlt tíz évben.
A Covid-hatás érződik a lesújtó itthoni és a nemzetközi eredményeken. Itthon minden eddiginél rosszabb lett a számtanteljesítmény, a tanulók harmada alapszinten sincs, de így is egy ponttal jobb az OECD-átlagnál.
Kína fejlett régióinak diákjai éveket vernek teljesítményben a magyar gyerekekre, Európa éltanulója Észtország lett, mi pedig legfeljebb Szlovákiával vagyunk versenyben a régiónkban. Nem maradtak el a meglepetések a legfrissebb PISA-eredmények nyilvánosságra kerülésekor sem, sovány vigasz, hogy Magyarország esetében az egyetlen meglepő elem, hogy nem romlott tovább a tanulók teljesítménye, pedig a szakértők nagy része előzetesen erre számított.
A mai napon pontosan öt éve annak, hogy a kormányoldal elfogadta az új köznevelési törvényt, a fél évtizedes évforduló azonban nem ad okot az ünneplésre: a közoktatás egyre rosszabbul teljesít, amit a közelmúltban publikált, a 15 évesek képességeit mérő PISA-tesztek magyar eredményei is alátámasztottak.
Várhatóan januárban tárgyal a köznevelési kerekasztal a PISA-felmérés eredményeiről - mondta Palkovics László oktatási államtitkár keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Az államtitkár természetesen elmondta: jövőre folytatódik a pedagógusok béremelése, amivel 2017-re összességében 50 százalékos növekményt érnek el.
A PISA-felmérésről, a parlament kedden záruló őszi ülésszakáról és az egészségügyről volt szó napirend előtt az Országgyűlésben. Kunhalmi Ágnes (MSZP) sokkolónak nevezte a PISA-felmérés eredményét, szerinte a zuhanás mértéke és gyorsasága azt mutatja, a pedagógusok és az oktatás egésze "elvesztette az immunrendszerét" a politikusok "hülyeségével" szemben.
„Most elemzik a szakértők, és lesz róla kormány-előterjesztés. Azután értékelem a felmérést” – így nyilatkozott az atv.hu-nak Orbán Viktor miniszterelnök arra a kérdésre, katasztrofálisnak tartja-e a PISA-felmérés eredményét. Arra, hogy lesznek-e személyi következményei a siralmas eredménynek, le kell-e mondania valakinek, Orbán a parlamenti folyosón készített villáminterjúban kitérő választ adott, azt mondta, először elolvassa a jelentést.
Az oktatási rendszer szétverése a Fidesz-kormány egyik legnagyobb bűne, hiszen olyan károkat okoz, amelyeket csak hosszú évtizedek munkájával lehet helyrehozni - mondta Ikotity István, az LMP országgyűlési képviselője vasárnap.
Brutális következményt hozott a legutóbbi PISA-felmérés, a magyar diákok összességében soha nem értek el még ilyen rossz eredményt. Gyengébben teljesítettek a természettudományos és a szövegértési teszteken, egyedül matematikából tudták hozni a három évvel ezelőtti eredményt, az azonban már akkor is rossznak számított - írja Ujhelyi István, az MSZP alelnöke szokásos vasárnapi nyílt levelében.
A Demokratikus koalíció (DK) felszólítja Lázár János Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy kérjen bocsánatot a pedagógusoktól, miután rájuk hárította a felelősséget a katasztrofális PISA-felmérés eredményei miatt - tájékoztatott a párt oktatáspolitikusa.
Hosszútávú oktatási stratégiák kidolgozása helyett továbbra is a múltbéli problémák korrigálásával vagyunk elfoglalva, miközben a magyar köz- és felsőoktatás valamennyi nemzetközi összehasonlító mérésben egyre rosszabb eredményeket produkál - ez is elhangzott a Millennium Intézet szerdai oktatási konferenciáján. A keddi PISA-sokk árnyékában megtartott rendezvényen szakértők arra keresték a választ, hogyan is kellene működnie a jövő oktatásának.
A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) szerint az előző PISA-jelentés, és az azóta bevezetett változtatások ismeretében egyáltalán nem meglepetés, hogy 2016-ban az OECD országai között Magyarország a sereghajtók közé került.
A Jobbik a kormány oktatáspolitikáját okolja az OECD nemzetközi tanulói teljesítménymérés programjának (angol rövidítéssel: PISA) kedden ismertetett, a magyar diákokra vonatkozó adatai miatt.
Az új PISA-jelentés "katasztrofális eredménye" világosan mutatja, hogy a magyar kormány tudatosan teszi tönkre a közoktatás rendszerét - véli Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke, európai parlamenti képviselő.
Sokkolónak és tragédiának tartja a szocialista Kunhalmi Ágnes az OECD nemzetközi tanulói teljesítménymérés programjának (angol rövidítéssel: PISA) kedden ismertetett, a magyar diákokra vonatkozó adatait. Az Országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke lemondásra szólította fel Balog Zoltánt, az emberi erőforrások miniszterét.
Romlott a magyar diákok teljesítménye az utóbbi években, a szövegértés és a természettudományok területén gyengébb, matematikában pedig ugyanolyan eredményeket értek el a tanulók, mint 2012-ben - derült ki az iskolások képességeit összegző, nemzetközi teljesítménymérési program (PISA) 2015-ös felméréséből, amelyet kedden tett közzé az Európai Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD).
Nem javulnak a magyar diákok szövegértési képességei, a legutóbbi PISA-felméréseken nem túl fényes eredmények születtek. A számítógép használat és az iskolai eredmények közötti összefüggéseket kutató vizsgálat szerint a digitális szövegértés területén is nagy hátrányban vannak a magyar nebulók, az európai országok közül az utolsó helyen végeztünk. Magyarországon a funkcionális analfabéta fiatalok száma is kiugróan magas, a problémát a jelenlegi oktatáspolitika tovább mélyíti.