Bársony Katalin filmrendező és stábja tizenöt éven keresztül követte nyomon Nasmi, a kilencéves német roma kisfiú történetét, akit 2009-ben Németországból Koszovóba toloncoltak édesanyjával és a testvérével. Oda, ahol sosem járt előtte. Az Álmot láttam (Suno Dikhlem) másfél évtizedes filmes vállalkozása a volt jugoszláv menekültekkel szembeni türelemvesztéstől a migrációs válságon és a határkerítésen átívelve érkezik el az európai befogadáspolitika szigorításáig. Nasmija Hasani ma Németországban él, dolgozik, kislánya négy éves. A megrázó, mégis meseszerű történet nemcsak a menekültekkel, de a romákkal szembeni előítéletekkel is szembesít.
Három világszár is rendezőnek állt, de még magyarokból is bőven akadt alkotó a 78. cannes-i fesztiválon.
Az 1970-es évek Ausztráliájában az elárvult Grace Pudel és ikertestvére, Gilbert próbálnak megmaradni egymásnak, bár különböző nevelőcsaládokhoz kerülnek. Grace egyetlen vigasza a csigagyűjtés. Az Egy csiga emlékiratai rendezője, a Golden Globe-ra jelölt Adam Elliot exkluzív interjút adott a Népszavának.
Ivády Tamás animációs tervező az Örökrész című, számos díjat nyert kisfilmjében bemutatja azt a melengető érzést, amely akkor járja át a testünket, ha egy általunk szeretett ember közelében vagyunk. Az alkotó a Visszhangnak mesélt az alkotás létrejöttéről, a rajzfilmek gyártásáról, illetve a magyar animáció aranykoráról és jelenéről.
A rendező, forgatókönyvíró, producer, színész és dramaturg hetvenhét éves korában hunyt el.
Vilmos Noémi egyike volt 2020 őszén a Színház- és Filmművészeti Egyetem ellenálló hallgatóinak, a sokak számára felejthetetlen október 23-i demonstráció felszólalóinak.
Az „orosz hadseregről való álhírterjesztés” miatt, mivel bírálni merészelték a háborút.
Legutóbb 1994-ben a Zongoraleckével, most, 2022-ben A kutyai karmai közt című filmjével.
Korunk egyik legnagyobb színházrendezője arra bátorítja a világ egyetemeit, őrizzék meg a szabad közeget.
Életének 90. évében elhunyt Cseh András rajzfilmrendező, a Frakk- és Vackor-sorozat alkotója – közölte fia a 24.hu-val.
Életének 92. évében szerdán elhunyt Makk Károly Kossuth-díjas filmrendező, a magyar mozgókép mestere, a nemzet művésze - tudatta az MTI-vel a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, amelynek az elnöke volt.
Életének 65. évében elhunyt pénteken Gergely László rendező, színházvezető, a Magyar Teátrumi Társaság alapító tagja, a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség elnöke, a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.(MACIVA) korábbi ügyvezetője - közölte a Magyar Teátrum Társaság szombaton.
Súlyos betegség után 79 éves korában pénteken Prágában meghalt Jan Nemec, a 20. század hatvanas évek csehszlovák filmművészete új hullámának nemzetközileg is elismert rendezője és forgatókönyvírója.
Amikor egyszer itthon járt Gazdag Gyula rendező, aki filmet tanít Amerikában, elmondta, hogy a tévésorozatok forgatókönyveinek szigorú szabályai vannak. Mondjuk például a 43. oldalon meghatározott típusú eseménynek kell bekövetkeznie.
Negyvenkilenc évesen elhunyt Berlinben Baktyiar Hudojnazarov tádzsik-orosz filmes, a Luna papa rendezője.
Tele a sajtó azzal, hogy milyen provokáció történt a bécsi Burgtheater A Sirály előadása után a Nemzeti Színházban, hogy az egyik színész felolvasott egy szöveget, melyben elmarasztalta a magyar demokrácia mostani állapotát. De azzal egyáltalán nincs tele a sajtó, hogy milyen is volt a produkció, aminek, ha úgy vesszük, már az eleje is provokáció volt.
Lakner Zoltán, politológus és Pintér Béla, színművész, rendező beszélgetett egymással „ismeretlen ismerősként” tegnap este a Spinoza Színházban. „Úgy tűnhet, ezeknek az embereknek semmi közük egymáshoz.
Az idei június eleji Pécsi Országos Színházi Találkozó versenyprogramját Perényi Balázs drámatanár, rendező és Balogh Tibor színikritikus válogatta. Ketten együtt tavaly márciustól idén februárig 235 előadást láttak. Most először fordult elő, hogy a válogatók nem egyeztek meg minden kiválasztott előadásban, ezért több esetben külön jelezték, hogy melyik produkciót ki javasolta a programba.
Az Orbán-kormány ellenségeket kreált különböző emberekből és ellenségeskedést szított, ami aztán úgy is maradt, ahelyett, hogy értékes dolgokban vennénk részt közösen. Így vélekedik Bodó Viktor rendező, az egyik legfigyelemreméltóbb hazai független színház, a március végén megszűnő Szputnyik Hajózási Társaság vezetője. Szerinte a színházi szakmának egyértelműen ki kellett volna állnia a független társulatokért, lobbizni kellett volna és kellene most is az egész területért.
Gerner Csaba rendezése, a Tallér Edina Egy perccel később című drámájából készült darab kapta az első alakommal megrendezett Vallai Péter Kortárs Előadóművészeti Fesztivál fődíját. Az RS9 Színházban megrendezett fesztiválon összesen 15 produkciót díjazott az öt tagú zsűri és a közönség.
Lágy kis téli limonádé a Spanyol affér című spanyol szerelmes vígjáték, egy baszk kisvárosi környezet karakteres ízével. Rendezője Emilió Martínez Lázaro, a vad szépségű Clara Lago mellett Dani Rovira játssza a mindenre kész sevillai szerelmest.
A fiatal közönséget célozza meg az új magyar egészestés animációs film, a Manieggs - Egy kemény tojás bosszúja, amelyet február 19-től vetítenek a mozik.
Puskás Tamás rendezőként és direktorként is gyakran a fából vaskarikával próbálkozik. Komoly társadalmi problémákról is akar beszélni, meg könnyedén szórakoztató is akar lenni, ahogy a Centrál Színházban bemutatott, általa színpadra állított, Jó emberek című darab esetében is.
Mindig öröm, ha fiatalok jót csinálnak, markánsan jelentkeznek új idők, új dalaival. Ha képesek intenzíven hatni, és akár még fel is zaklatnak, akkor bizony erőteljes, amit csinálnak. A homokember és a Baal előadása is ilyen, tehetséges színinövendékek közreműködésével.
December 27-30-ig négy napon át, 12 alkalommal kerül színre A Játékkészítő című új magyar pop-musical a nemrég átadott budapesti Tüskecsarnokban, egy 600 négyzetméternyi óriási színpadon.
Felháborodott nézők mennek haza a Zsótér Sándor által színpadra állított, A bűvös vadász szünetében az Erkel Színház zsúfolt nézőteréről. Lehetnek vagy százan, százötvenen, tán még többen. Jó néhányan goromba megjegyzéseket tesznek, akár úgy, hogy más is abszolút hallhassa ezeket. A legdurvább, amit halottam, hogy „ezt az állatot meghívják rendezni, és biztos még fizettek is neki.” Mások pedig lelkesen ünneplik a produkciót.
Az Európai Filmakadémia több mint háromezer tagja döntött: az Ida című lengyel-dán alkotás a 27. alkalommal megrendezett versenyben a legjobb film lett, rendezője, Pawel Pawlikowski a legjobb rendező, illetve Rebecca Lenkiewicz-csel közösen a legjobb forgatókönyvíró is.