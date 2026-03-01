A provokatív Sirály

Tele a sajtó azzal, hogy milyen provokáció történt a bécsi Burgtheater A Sirály előadása után a Nemzeti Színházban, hogy az egyik színész felolvasott egy szöveget, melyben elmarasztalta a magyar demokrácia mostani állapotát. De azzal egyáltalán nincs tele a sajtó, hogy milyen is volt a produkció, aminek, ha úgy vesszük, már az eleje is provokáció volt.