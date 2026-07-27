Idegőrlő felzárkózás - Az utódok sorsáról a Kovács ikrekkel

Lesz majd minden címmel jelent meg a színházi világból ismerős Kovács Dominik és Viktor első regénye, amely egy család XIX. század végi és a XX. század első évtizedekbeli históriájába kalauzol el bennünket. Falujukban, Égetthalmon az elhunytak visszajárnak, és majdnem olyan fontos gombolyítói a történések fonalának, mint maguk az élők. Van-e kiút a transzgenerációs traumákból, jót tesz-e, aki egészen más sorsot szán a gyermekének, mint a sajátja; hogyan bújik ki leggyorsabban a dinnye hajtása a földből – ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Kovács ikrekkel.