A 80. Avignoni Fesztivál három előadása a dél-koreai Csedzsu sziget elfojtott emlékezetét szólaltatja meg.
A „bűn” fogalma nem került elő, amikor különféle településeken a vészkorszak emlékezetéről kérdezték az embereket – számolt be kutatásáról Csepeli György szociálpszichológus Rainer M. János történész és Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes társaságában.
Egy hosszú vagy hosszabb ideig tartó szerelmi kapcsolatból való kilépés ugyanolyan traumatikus lehet, mint egy haláleset. Mindkettő végleges eltávolodást jelent az egykor szeretett személytől. A szakítást átélő ember nem is gondol arra, hogy talán gyermekkori sebekből ered a jelenben felnőttkori kapcsolati veszteségeinek feldolgozhatatlansága. Szokolai Katus mentálhigiénés szakember, traumafókuszú segítő, life coach, a téma szakértője – interjúnk második részében – körüljárja a szakítás témáját, valamint az eddigiekhez képest új megközelítést ad, hiszen a trauma oldaláról dolgozza fel a szakítást. Nemrég megjelent Szakítós könyv című kötetében gyakorlatok is segítenek a szakítás traumájának feloldásában.
Gyermeki nézőpontból látjuk a világot – tárgyak, illatok, érzetek sorjáznak. A Vérsűrűség című kötet szikár versei alapján fel lehet göngyölíteni egy gyerekkor történetét, amely veszteséggel, traumákkal terhelt, ám akármilyen kevéssé szívderítő is, mégiscsak melengeti az ember szívét. Mert megkapjuk az összetartozás érzését is. A szerzővel, Szabados Attilával beszélgettünk.
Russ Cook, aki 352 nap alatt 16 ezer kilométert megtéve hosszában végigfutotta Afrikát, a célba érését követően azt nyilatkozta, kicsit elfáradt. De mivel jár valójában egy ilyen megterhelés a szervezetnek?
Lesz majd minden címmel jelent meg a színházi világból ismerős Kovács Dominik és Viktor első regénye, amely egy család XIX. század végi és a XX. század első évtizedekbeli históriájába kalauzol el bennünket. Falujukban, Égetthalmon az elhunytak visszajárnak, és majdnem olyan fontos gombolyítói a történések fonalának, mint maguk az élők. Van-e kiút a transzgenerációs traumákból, jót tesz-e, aki egészen más sorsot szán a gyermekének, mint a sajátja; hogyan bújik ki leggyorsabban a dinnye hajtása a földből – ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Kovács ikrekkel.
Melyik kontinens? címmel jelent meg Rédl Zora bemutatkozó regénye, amely egyben az újonnan alakult K.E.R.T. Kiadó első prózakötete is. A részben saját élményeket és traumákat feldolgozó, önéletrajzi ihletésű könyv hosszú évek és sok „nekiülés” alatt forrott tömör, látszólag rövid, de annál tartalmasabb minimalista prózává. Az 1987-ben született, az Egyesült Államokban felnőtt, jelenleg Londonban élő szerzővel két kultúra közötti őrlődésről, emlékezésről és az irodalom megváltozott szerepéről beszélgettünk.
A novemberben elengedett túszok közül sokaknak még mindig intenzív kezelésre van szükségük a fogságban töltött idő alatt elszenvedett traumák miatt.
Úgy tűnik, a segítségkérés gesztusa inkább női attitűd, a különféle terápiás-önismereti csoportokat kilencven százalékban nők alkotják – mondja az önismereti és irodalomterápiás foglalkozásokat vezető író. Ughy Szabinával a most megjelenő, tizenhat novellát magában foglaló, Az átlátszó nő című kötete kapcsán beszélgettünk, többek között a jelentéktelenség érzéséről.
A felmérésben kérdezett gyerekek 26 százaléka számolt be szexuális bántalmazásról, 21 százaléknyian pedig fizikai bántalmazásról. Bár a kérdőív anonim volt, mégis többen ráírták a papírra a teljes nevüket.
A nagykorúvá serdült Áron úgy érzi, egész addigi élete hazugságokra épült. Ideje tehát újat felépítenie, és tűzre a régivel! Egy pszichiáter segítségét kéri, hogy talpra álljon, s hamarosan már maga is lelki tanácsokat osztogat a rászorulóknak. Hanthy Kinga egyértelműen fogalmazó, mégsem ítélkező, nyelvi humorral is átszőtt – az Európa Könyvkiadó gondozásában megjelenő – regénye egy kiszolgáltatottá vált, szeretetéhes fiatalember tragikus története.
Izgalmas dolog „az együttes alkotási folyamat, ami az olvasást és a pszichológusi konzultációkat is jellemzi”, mondja Vados Anna, aki mindkettőben otthonosan mozog, hiszen gyakorló pszichológus, és költőként is kimagaslót nyújt – példa erre nemrég megjelent, Nincs véna című debütkötete, melynek apropójaként beszélgettünk.
Az interjú fókusza a veszteséggel való együttélés volt.
Családon belüli erőszak, bántalmazó párkapcsolatok, szexuális zaklatás, a szeretteik elől tükörbe menekülő halottak, emberek, akik folyót hordanak magukban. Izsó Zita legújabb, negyedik verseskötete, ahogy a címe is mondja, egy bekerített erdőbe kalauzol, ahol a traumatizált szereplők mellett egy űrhajós is felbukkan. A szerzővel többek között arról beszélgettünk, van-e egyetemes gyógyír a kiszolgáltatottságra, s ha igen, mit tudhat minderről egy asztronauta.
Imádja a bábszínházat, a spanyol kultúrát, missziója a női költők népszerűsítése – dramaturg, verset ír, fordít, rendezett már monodrámát, nemrég ledoktorált a Színművészeti Egyetemen. Tóth Réka Ágnessel első, Ultraibolya című verseskötetének megjelenése kapcsán beszélgettünk.
A Ludwig Múzeum Előhívás című kiállításán a közösségi és egyéni traumák feltárásának művészi megoldásairól esik szó.
Kevés találóbb cím született, mint Rubin Eszter legújabb regényéé. Minek szenved, aki nem bírja? – hangzik a főhősre, Hangára vonatkozó mondat, amely csak az első a könyv által feltett kérdések sorában. Hogy lehet úgy élni, ha folyton szorongunk és kívülállónak érezzük magunkat? Hogy lehet elviselni az ezekből fakadó folyamatos testi kínokat? Mi következhet a fizikai összeomlás után?
Sókirályság címmel jelent meg az Ünnepi Könyvhétre Ayhan Gökhan harmadik verseskötete, mely nem megszokott brutalitással és kegyetlenséggel hozza létre azt a nyelvi világot, mely a nem kevésbé erőszakos és traumatizált valóságot próbálja megragadni. A játékszabályokról a szerzőt kérdeztük.
Nincsenek pánikrohamai, de megnőtt a távolság közte és a többi ember között – és nem csak lélekben. A mai napig a legsikeresebbnek tartott női popzenekar énekese egyedi módon próbálja túltenni magát azon, hogy megerőszakolták.
Poszttraumás stresszt is okozhat egy ilyen baleset, bár autóversenyzőknél nem biztos, hogy ez kialakul – mondta el lapunknak egy szakpszichológus a Romain Grosjeant, a Haas Forma-1-es istálló francia pilótáját ért súlyos baleset kapcsán.