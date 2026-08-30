Kékszalag - Minden hajó célba ért

Minden, a versenyt fel nem adó hajó célba ért pénteken a 48. Kékszalag Erste World Nagydíjon - közölték a szervezők a vitorlásverseny honlapján. Az idei Kékszalagot Litkey Farkas nyerte Festipay nevű hajójával 8 óra 34 perc 6 másodperces idővel.