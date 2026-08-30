Vadnai Jonatán aranyérmes lett a vitorlázó ILCA 7 (korábban Laser) hajóosztály Dublini-öbölben rendezett világbajnokságán.
Teljesítményével a magyar vitorlázás ismét pontszerző helyezést ért el a tokiói olimpia után.
Ő az első magyar női vitorlázó, aki világbajnoki címet szerzett olimpiai hajóosztályban.
Többször is elsodorták hajók a "duhajkodó" fiatal állatokat. Az ütközésekben mindkét fél megsérül, ezért rendelték el a hajózási tilalmat az atlanti-óceáni partvidéken.
Megérti, de sajnálja a világbajnok magyar vitorlázó, hogy nem az eredeti időpontban rendezik meg a tokiói nyári olimpiát.
A versenyen a címvédő Berecz Zsombor az összesítésben négy futam után a nyolcadik helyen áll.
Berecz Zsombor Finndingiben elért győzelme után újabb magyar érem született.
A magyar versenyző felnőtt pályafutása egyik legjobb eredményét érte el.
A magyar vitorlázó sport mérföldkőhöz ért Berecz Zsombor világbajnoki címével, a szövetség Tokióban már olimpiai érmet szeretne.
Ennél többen csak a Bol d'Or Mirabaud-ra neveztek, nagyon rég. A 48 órás nagydíjat a svájci Safram nyerte.
Otthonában lábadozik a vitorlázás közben súlyos hátsérülést szenvedett Rupert Murdoch médiamogul - adta hírül a Vanity Fair című amerikai magazinra hivatkozva az MTI.
Fa Nándor a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásverseny teljesítése után két nappal, pénteken bejelentette visszavonulását.
Fa Nándor már a nyolcadik helyen halad magyar tervezésű és építésű hajójával, a Spirit of Hungaryvel a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyen.
Fa Nándor az induláskor nem gondolta, hogy az ünnepekig ilyen messzire eljut a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyen.
Érdi Mária nyerte a Laser Radial hajóosztály harmadik futamát a riói olimpia vitorlásversenyeinek keddi napján.
Minden, a versenyt fel nem adó hajó célba ért pénteken a 48. Kékszalag Erste World Nagydíjon - közölték a szervezők a vitorlásverseny honlapján. Az idei Kékszalagot Litkey Farkas nyerte Festipay nevű hajójával 8 óra 34 perc 6 másodperces idővel.
Közepes szélben rajtolt el a 48. Kékszalag Erste World Nagydíj vitorlásverseny mezőnye csütörtök reggel Balatonfüredről. 17 óra 34 perc után befutott Balatonfüredre a Festipay nevű hajó, így Litkey Farkas nyerte a 48. Kékszalag Erste World Nagydíjat.
Fa Nándor magyar idő szerint péntek éjjel elindult Newportból, hogy versenytempóban teljesítse a New York-Vendée távot, a novemberi Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyre készülve.
A magyar pályázat nyerte el a 2017-es vitorlázó Finndingi-világbajnokság rendezési jogát, így két év múlva Balatonföldvárra látogatnak majd a hajóosztály legjobbjai.
Értetlenül és szomorúan elevenítette fel a történteket Fa Nándor, aki társával, Perényi Péterrel árboctörést szenvedett szombaton a Spirit of Hungary nevű hajóval a Transat Jacques Vabre (TJV) kétszemélyes vitorlásversenyen.
A csütörtöki két futam után komoly előnnyel, 13 helyezési ponttal vezet a második egység előtt a Majthényi Szabolcs, Domokos András kettős az umagi vitorlázó Repülőhollandi Európa-bajnokságon.
Vadnai Benjamin bronzérmet szerzett a vitorlázó Laser Standard U21-es világbajnokságon a hollandiai Medemblikben.
A tizenegyszeres Kékszalag-győztes Litkey Farkas új DC35 katamaránjával győzött a Fehér Szalag GeneralCom Nagydíj vitorlásversenyen.
A szombati hagyományos vitorlabontó ünnepséggel megkezdődött a vitorlásidény a Balatonon.
Rengeteg probléma nehezítette Fa Nándor és társa, Conrad Colman útját a Barcelona World Race földkerülő vitorlásversenyen, melyen a magyar hajós elmondása szerint sokáig az is kétséges volt, hogy célba érnek-e, sőt, időnként az életükért kellett küzdeniük a Spirit of Hungary fedélzetén.
Fa Nándor, a Spirit of Hungary kormányosa társához, az új-zélandi Conrad Colmanhez hasonlóan élvezi, hogy jelenleg már az Atlanti-óceánon jó tempóban haladnak a Barcelona World Race földkerülő vitorlásversenyen, melyen még legalább három hét vár rájuk a célba érésig.
Akárcsak a szombati nyitónapon, úgy vasárnap is mindkét futamot megnyerte a Majthényi Szabolcs, Domokos András duó a Sydneyben zajló repülőhollandi-világbajnokságon.
A Majthényi Szabolcs, Domokos András duó mindkét futamot megnyerte a Sydneyben zajló repülőhollandi-világbajnokság szombati nyitónapján.
Új szakaszcsúcsot felállítva a brit Alex Thomson kormányozta, s a végső győzelemre leginkább esélyesnek tartott Hugo Boss érte el elsőként Gibraltárt a Barcelona World Race páros, földkerülő vitorlásverseny nyolc hajó alkotta mezőnyéből, amelynek tagja a Fa Nándor vezette Spirit of Hungary is.