Mellár Tamás: Van esély a kormányváltására

interjú;Mellár Tamás;

2026-02-20 10:18:00 CET

Esélyt kell adni a Tisza Pártnak, hogy az országgyűlési választáson többséget szerezzen, kormányt alakítson, mert a Fidesz által követett út kilátástalan - mondta lapunknak Mellár Tamás országgyűlési képviselő, a KSH volt elnöke.

Professzor úr, nem sajnálja, hogy idő előtt kiszállt a küzdelemből, hisz most csak a harcmező széléről követi a választási harcot? Nem hiányzik a politika puskaporos levegője?

Egyáltalán nem hiányolom. Én amúgy is amolyan botcsinálta politikusként kerültem a közéletbe nyolc éve. Nyugdíjba vonultam az egyetemi oktatói pályámról, ahol negyvenkét évet lehúztam. Ezt követően a Parlamentben két ciklus pont elég is volt, ma már a korom miatt sem szeretném folytatni. Azért lettem képviselő, mert elég korán felismertem már, hogy az Orbán kormány egyre erőteljesebben eltávolodott a meghirdetett alapelveitől, elhagyta az euró-atlanti irányultságot, megszegte a demokrácia és a piacgazdaság szabályait és a népnek tett ígéreteinek ellenkezőjét valósítja meg. Ezt ellenzékiként megakadályozni nem tudtuk, de két éve feltűnt a Tisza Párt, amelynek ma már reális esélye van Orbánék leváltására. Sajnos olyan a választási rendszerünk, hogy a győztes mindent visz, s ebben a szituációban az ellenzék számára az egyetlen ésszerű lépés, ha a siker reményében hátralép, s engedi, hogy a Tisza Párt többséget szerezzen. Hozzá kell tennem, hogy mielőtt a politikából távoztam, készíttettem egy közvélemény-kutatást a Mediánnal. A felmérés azt bizonyította, hogy ha a Fidesz mellett két ellenzéki képviselő-jelölt is indul a választásokon, akkor egymást gyengítve segítenék a Fidesz hatalmon maradását. Ezért én a visszalépést tartottam az egyetlen tisztességes megoldásnak.

Sok kispárt követte már a példáját, de több az indulás mellett döntött. Ezzel segíthetik a Fideszt?

Örülök, hogy több kispárt vezérkara is rájött arra, hogy a Tisza Párt győzelemhez segítése nem mond ellent a demokrácia törvényeinek. Hiszen ma az elsődleges cél, hogy az autokratikus, fél-diktatúra rendszert lebontsuk. Ha ez sikerül, akkor jöhet az új választási törvény, amely esélyeket teremt a többszínű parlamenti képviseletre. Ennek lehetősége a Tisza Párt számára is evidensnek látszik, de később a civil társadalom is ki tudja majd erőszakolni.

Viszont, ha marad a fideszes kétharmad, akkor minden akaratot lenyomhat.

A Tisza meghirdette választási programját egy élhető és szerethető országért. A gazdasági elképzelések közül közgazdászként mit tart fontosnak?

Sok fontos elképzelés kapott helyet a Tisza programjában, ezek mindegyikét természetesen nem is lehet négy év alatt teljesíteni, legfeljebb akkor, ha a Tisza Párt kétharmados többséghez jut. Fontosnak tartom, hogy a Tisza Párt teljesen új irányt jelöl ki a magyar gazdaság számára. A legfontosabb talán az egyensúlyteremtés szándéka. Ugyanis krónikus az államháztartás hiánya – évek óta 5 százalék körül van -, nagyon magas az államadóság, emiatt folyamatosan emelkednek kamatkiadások. Az infláció is tartós probléma, bár húsz százalékról csökkent, viszont az adminisztratív beavatkozások ellenére is az európai infláció értéke fölött vagyunk, és még mindig az inflációs cél feletti a pénzromlás üteme. Emiatt is fontos az egyensúly mielőbbi megteremtése, amit a Tisza felvállalt. A másik fontos eleme a programnak a gazdasági növekedés beindítása.

Ezzel erőlködött a Fidesz is, ámbár a repülőrajt a földbe fúródott. Három éve nincs érdemi növekedés, mára pedig kiderült, hogy a gazdasági miniszter szerint nem is olyan fontos a gyors növekedés.

Ez szamárság, és annak a nyílt beismerése, hogy az elmúlt három év új iparosítási programja finoman szólva sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ugyanis a három év alatt a termelés több, mint 10 százalékkal csökkent! Emiatt kell új irányt szabni a fejlődésnek; szükség van a kis-, és középvállalkozások támogatására, erre lehet alapozni a fejlődést. Utalnék a lengyel példára, ahol hasonló döntés született, és mára jönnek is az eredmények. A recept tehát adva van. Abban is egyetértek a Tiszával, hogy új kapcsolatokat kell kialakítani, illetve új szerződéseket kell kötni a nyugati tőkebefektetőkkel. Az eddigi irány teljesen elhibázott volt Orbán rendszerében, mert rendre összeszerelő üzemeket telepítettek Magyarországra, ami alacsony hozzáadott értéket termelt, ráadásul elsősorban a környezetszennyező üzemek jöttek. Ezek szigetekként működtek, s nem épültek be szervesen a magyar gazdaságba. A jövőben olyan tőkére van szükség, amely magas hozzáadott értéket képes előállítani, hogy elkerüljük a közepes fejlettség csapdáját. Végül nagyon fontosnak tartom az Orbánék által kialakított NER-es vállalkozói kör támogatásának a leépítését.

Arra gondol, hogy a Fideszes oligarchák, Mészáros és társai vagyonosodását ne az állam finanszírozza? Illetve adóztassák meg a vagyont, a lopott portékát pedig szerezze vissza az állam?

Igen, szerintem a lopott vagyon visszaszerzése is nagyon fontos, bár kétségeim vannak afelől, hogy ez mennyire sikerülhet és mennyi időt vesz igénybe. Éppen ezért ennél is fontosabb, hogy jelenleg a NER körébe tartozó vállalkozások működésére kifizetett évi 2500-3000 milliárdot megspórolhatja az állam, ha az állami források csapjait elzárják. A pénzt pedig be lehet csatornázni a gazdaságba. Vagyis a nemzeti tőkésosztálynak nevezett, valójában az Orbánt támogató politikai baráti kör finanszírozását gyorsan be kell szüntetni. Ez a társaság ugyanis nemzetközi piacokon képtelen teljesítményt felmutatni. Végül fontosnak tartom az adórendszer jelzett módosítását is, szükség van a szociális megfontolások érvényesülésére, tehát arra, hogy a személyi jövedelemadó-rendszerében az alacsony keresetűek körében legyen valamilyen visszatérítés. Ezen túl bizonyos szektorokban – az élelmiszer, és a gyógyszerek esetében - csökkenteni kell az európai rekord áfát, mert bebizonyosodott, hogy a fogyasztást megadóztató Fidesz politika csődöt mondott. Hiszen az adóból nem jön annyi pénz, amennyi az állam kiadásait képes fedezni. A jelenlegi jövedelemelosztási rendszerben a gazdagok bevétele sokkal dinamikusabban nő, mint a szegényeké, s ezért az összfogyasztás kisebb mértékben nő a jövedelemnél, mert a gazdagok többet takarítanak meg. Szociális szempontból tekintve ma egy perverz jövedelem újraelosztási rendszer érvényesül, amely több támogatást ad a jómódúaknak, mint a szegényeknek. S ezen az elosztási rendszeren a Tisza ugyancsak hajlandó változtatni. Üdvözlöm, hogy emelni akarja a családi pótlékot, és az alacsony nyugdíjakat, és megszüntetnék a gazdagok értelmetlen rezsitámogatását, ehelyett célzott támogatást adnának a legszegényebbeknek.

Kiszámította valaki, hogy mennyibe kerülnek a Tisza ígéretei, az egészségügy átalakítása, ami évente mintegy 500 milliárd, vagy az adócsökkentések, a gazdaság beindítása? Lesz erre pénz?

Én azt gondolom, hogy jut erre elég pénz, mert szerintem a Tisza Párt programja elég sok forrást felszabadít.

Mint említettem, csak a nemzeti tőkésosztálynak nevezett kör fenntartása évi 3 ezer milliárd, ezen túl, ha a létező költségvetési forrásokat célzottan használják fel, az komoly és gyors eredményeket hoz. És Magyar Péter hazahozhatja az európai uniós forrásokat is, amiket Orbánék nem kaptak meg. Ezen túl jelentős bevétele lehet még a Tisza kormánynak a vagyonok megadóztatásából, illetve a vagyon visszaszerzéséből is. Hogy ez mennyi, azt egyelőre senki nem tudja, de szerintem jut majd pénz az egészségügyre és az oktatás átalakítására, mindkettő nemzeti ügy. Ma ugyanis a magyar állampolgárok egészségügyi állapota sokkal rosszabb, mint bárhol az Unióban, s alacsonyabb a várható életkor is, nem beszélve a szinte végeláthatatlan várólistákról. Mielőbb fel kéne számolni a várólistákat, illetve fejleszteni kell az oktatást, ami miatt az elmúlt másfél évtizedben elsősorban alacsony képzettségű munkaerő került ki az iskolapadból. Ez is magyarázza a gazdasági fejlődés leállását. Pedig át kéne már térni az intenzív gazdasági fejlődésére, ehhez azonban nélkülözhetetlen a hatékony oktatás.

Gondolja, hogy ha maradna a Fidesz, akkor a kormány hasonló reformokat keresztül tudna vinni?

Aligha, hisz a saját hátországát biztositó nemzeti vállalkozói kört továbbra is pénzelné, és Orbán aligha kapja meg az uniós milliárdokat, talán már nem is próbálkozik vele. Továbbá ő már nem tud új szerződéseket aláírni a külföldi befektetőkkel sem. A Tisza viszont tiszta lappal indul, számíthat a nemzetközi tőke rokonszenvére.

Ön szerint hitelesen ígérhető, hogy Magyarország Bulgária után bevezeti ez eurót? Arra gondolok, hogy ehhez szigorú költségvetési politika kell.

Ha ez sikerül, azzal Magyarország csak jól jár! Ezt én már hosszú évek óta mondom. A Fidesz forint leértékelési politikája zsákutca, mutatta ezt a korábbi 420 forintos euró, ami magas inflációt gerjesztett, ez ma már nyilvánvaló. A környékbeli országok már rég euróval fizetnek, s a gazdaságuk meg is előzött bennünket, pedig nemrég a térség éllovasai voltunk. Persze az tény, hogy az euró bevezetéséhez teljesíteni kell a maastrichti követelményeket, ami szigorúbb fiskális és monetáris politikát feltételez. De csak ettől várható egészségesebb gazdaság. Ezt mondta Varga Mihály is, aki a Gazdasági Bizottsági meghallgatáson elismerte, hogy helyes lenne euró bevezetése. Amióta Varga a jegybank elnöke, az MNB szigorú monetáris politikát folytat, és ezért erősödött a forint. Annak azért örülök, hogy Matolcsy szemellenzős politikája is szemétdombra került.

Lát-e esélyt arra, hogy az MNB alapítványokba mentett, és eltűnt, vagy ellopott 650 milliárdja újra visszakerüljön a bankba?

Túl nagy esélyt nem látok arra, hogy a pénz valaha előkerül. Ha mégis a Fidesz kerül hatalomra, akkor a Matolcsyék által kisíbolt pénz maradna Orbánnál és baráti körénél. Vannak arra utaló pletykák, hogy a jegybank pénzének egy része a Mészáros tulajdonába lévő MBH bankhoz is kerülhetett. Logikusnak látszik, hogy a Számvevőszék feljelentése ellenére azért nem emeltek vádat Matolcsy ellen, mert akkor kiderülne, hogy nemcsak magának és a fiának lopott, hanem Orbánnak és a körének is. Ha a Tisza nyer, akkor is nehéz lesz visszaszerezni a pénzt, mert több hibás befektetés révén tűnt el, és javarészét valószínű már kimenekítették.

Akkor ez marad az évszázad nagy bankrablása, tettes nélkül ?

Nyilván fontos, hogy ha a Tisza kerül hatalomra, akkor a tettesek ne ússzák meg a bűncselekményt, tehát szemet hunyni nem szabad, az elszámoltatást végre végig kell vinni, ellenkező esetben ez komoly politikai veszteség, aminek kiábrándulás a következménye.

Akár a kormány tagjai is bíróság elé kerülhetnek?

Nem vagyok jogász, de ha igaz az, hogy például a gödi akkumulátorüzem a kormány tudomásával és hallgatólagos beleegyezésével szennyezte a gödi környezetet, mérgezte az ott dolgozókat, akkor nehéz a kérdésre nemmel válaszolni. Nyilván válaszolni kéne arra a kérdésre is, hogy ha a kormány titkosszolgálata jelenti a Samsungnál történt bűncselekményt, akkor miért nem zárják be a gyárat azonnal?

A Tiszával ellentétben a Fidesz semmilyen programot nem írt a választásra, most még azt sem mondták, hogy „folytatjuk”. Érti, hogy miért?

Talán azért nem, mert, ha távlatos programot készítenek, akkor számon lehetne kérni, hogy miért nem csináltak semmit az elmúlt 16 évben. Ezért igyekeznek átmeneti jóléti intézkedésekkel szavazatokat vásárolni. A hatalom megtartása érdekében ez sikerült már egyszer, 2022-ben. Ezt akarják most is. Azt meg nem merik leírni, hogy ki akarnak lépni az Unióból, és az oroszokkal akarnak cimborálni.

A közvéleménykutatások szerint ma a Tisza Párt az esélyesebb, de ha mégis a Fidesz nyerne, akkor mire számíthat az ország?

Ha Orbánék nyernek, akkor annak szomorú következményei lesznek. Orbánék már nem jutnak európai forrásokhoz. Sőt, még a mostaniakból is veszthet, például a földalapú támogatások mérséklése vagy megszüntetése reális forgatókönyv az EU-ban. S ekkor az extenzív fejlődést folytató magyar mezőgazdaság komoly bajba kerülhet. Újabb külföldi hitelekre lesz szükség, aminek a vége az, hogy a magas kamatok miatt adósságcsapdába kerülhet az ország. Rá fognak kényszerülni a megszorításokra, a költségvetési kiadások drasztikus csökkentésére és/vagy az infláció felpörgetésére. Erre persze a fiatalok újabb tömege megy majd el az országból, utána már nem marad más, mint az önkényuralom, hiszen az itthon maradottak elégedettelenek lesznek, s akkor kényszerűen tovább növelik az erőszakot.

Mellár Tamás Közgazdász, egyetemi tanár, az MTA doktora. Baranya 01-es körzet megválasztott országgyűlési képviselője. Jelenleg a Párbeszéd frakciójában dolgozik, de a pártba nem lépett be. 1998 és 2003 között a Központi Statisztikai Hivatal elnöke volt, 2010 és 2011 között a Századvég Gazdaságkutató Intézet kutatási igazgatójaként dolgozott.

