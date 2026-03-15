A Csengetett, Mylord? című kultikus brit tévésorozat karikaturisztikus figurái beköltöztek a Belvárosi Színházba, az Orlai Produkció égisze alatt. A közönség szinte ujjong, amikor egy-egy fazon a színpadra lép azok közül, akiket a képernyőről jól ismer.
Hernádi Judit egyszerre tud kétségbeejtően búvalbélelt, és ugyanakkor energiáktól duzzadóan életigenlő lenni. Lepukkant szerepben is képes ragyogni a deszkákon. Tombolnak benne az energiák, sőt, a hormonok, miközben földig lóg az orra búskomorságában. A végletek különböző verzióiból bámulatos elegyeket képes kikeverni. Az sem gond számára, hogy egyszerre legyen szomorú és vidám. Nevetni és sírni is tud ugyanakkor. Kevesen tudnak ennyire széles érzelmi amplitúdót sűríteni egyetlen pillanatba.
Woody Allen változatlanul meg tud írni egy fölöttébb szellemes vígjátékot, Orlai Tibor pedig simán összeszed egy olyan csapatot, amelyik ezt jól el is játssza, méghozzá a világon először, abszolút ősbemutatóként.
A tragikomédiát a Belvárosi Színházban mutatták be.
A bezárások oka itt is az, hogy az új járványügyi korlátozások alapján a színházakban, ültetett előadásokon csak minden harmadik széken ülhetnek nézők.
Deborah Zoe Laufer Szemünk fénye című művét vitte színre Szabó Máté a Belvárosi Színházban.
A Bocs, félrement! a Belvárosi Színházban, Paczolay Béla rendezésében, olyan, mint egy szaladgálós, megcsalós, félreértéseken alapuló bohózat, csak éppen nem lehet benne futkosni, sok ajtón ki-be nyargalászni, egy adott helyen véletlenül összefutni. A színészeknek ülniük kell a számítógép előtt, és szerepük szerint meg kell próbálniuk a félrement üzenetekből, meg a feltört postafiókokból keletkező galibákat helyrehozni.
Dés Mihály Pesti barokk című regényéből készült előadást mutat be a Belvárosi Színházban az Orlai Produkciós Iroda. Az 1980-as évek Budapestjén játszódó darab főhősét Szabó Kimmel Tamás, nagymamáját Kern András alakítja.
Az Egy fenékkel két lovat című produkció a Belvárosi Színházban, vitára ingerlő előadás. Vannak, akik igencsak lelkesednek érte, míg akadnak, akik a szünetben felháborodottan távoznak.
Félszegen kislányos meg nagy nő egyszerre, ahogy kijön a Belvárosi Színház deszkáira Hernádi Judit, a Hernádi pont című estjén. Sztár is meg civil is. A Pelsőczy Réka által érzékeny hozzáértéssel rendezett produkcióban megmutatja széles színészi skáláját és esendőségét is.
A Várj, míg sötét lesz előadását nézve, az Orlai Produkciós Iroda égisze alatt, a Belvárosi Színházban, eszünkbe juthat Hitchcock. Az, amikor a filmjei elején látszólag minden rendben van, békésnek tűnik az élet, de azért adódnak baljós jelek.
Április 8-án mutatkozik be Hernádi Judit első önálló estjével a Belvárosi Színházban.
Drótkerítés választja el egymástól a színpadot és a nézőteret a Belvárosi Színház Száll a kakukk fészkére című előadásában. Az őrültek házában játszódó kultikus történetben, a diktatórikusan embertelen főnővér az áldemokráciát gyakorolva, követi el gaztetteit.
A hat Oscar-díjas Mindent Éváról című film színpadi változatát mutatták be a Belvárosi Színházban, Hernádi Judit és Kovács Patrícia főszereplésével, Pelsőczy Réka rendezésében. Két nő őrületes párharcáról, árulásokról, intrikákról, a hírnévért tett bődületes harcról regél a nagy lelki összecsapásokkal és fanyar humorral teli darab.
Trágár szavakat fognak használni, de ezeket nem ők használják, hanem, akiket játszanak, világosítanak fel minket a nézőtérre kiszólva, a Hair előadásának elején, a Belvárosi Színházban a színészek. És ezzel rögtön egy kicsit eltartják maguktól azt a figurát, akit alakítanak. Aztán még azt is megtudjuk, hogy aki arra a színes, szélesvásznú, szagos Forman filmre számít, amit itthon a leginkább ismernek a Hairből, az jobb, ha most távozik.
Könnyed darab, kiváló színészek remek összjátéka, sok nevetés, némi elérzékenyülés A folyón túl Itália című produkció sikerének receptje a Belvárosi Színházban. Znamenák István rendezése üdítően profi.
„Mozart zseni volt. Ez ma már nem vitás. Antonio Salieri, a bécsi udvari zeneszerző az egyetlen, aki rögtön felismerte: ilyen muzsika kizárólag isteni sugallatra születik. Élet-halál harcba kezd tehát, hogy Mozarttal szemben ő legyen a kiválasztott, akinek hangján megszólal az örökkévalóság. Peter Shaffer világhírű műve természetesen fikció. De mi van, ha valóban igazak a korabeli feltételezések? Mi van, ha Mozartot valóban meggyilkolták? És mi lehetett az indíték?” – olvasható az Orlai Produkciós iroda színlapján. Kulka János és Keresztes Tamás főszereplésével nemrég mutatták be Peter Shaffer világsikerű darabját, az Amadeust.
Égnek áll a haja szála egymástól egy nőnek és férfinak. És csaknem ki is tépik a másik haját, annyira ádázul veszekednek, akár torkuk szakadtából üvöltve, egész testükben reszketve belé. A Bagoly és a Cica című vígjátékot az Orlai Produkciós Iroda mutatta be a Belvárosi Színházban, Jordán Adél és Szabó Kimmel Tamás szereplésével, Pelsőczy Réka rendezésében.
Kulka János és Keresztes Tamás főszereplésével, Szikszai Rémusz rendezésében, kiugró sikerrel mutatták be az Amadeust a Belvárosi Színházban. A zseni meg a középszer párharca, és a hatalom művészethez való viszonya sokakat vonz a teátrumba.
Az autokrata, centralizált egyeduralom engem mindig szorongással, félelemmel tölt el - mondja Szikszai Rémusz színész-rendező, aki legutóbb Harold Pinter Az utolsó pohár című darabját vitte színre a Súdió K-ban. Az általa rendezett, a Szkénében játszott I. Erzsébetet beválogatták a Pécsi Országos Színházi Találkozóra és most a Belvárosi Színházban az Amadeust állítja színpadra Kulka János és Keresztes Tamás főszereplésével.
Jelenleg három Orlai produkcióban is láthatja a közönség Hernádi Juditot a Belvárosi Színházban. Az egyik a Római vakáció című film hatvanadik évfordulójára készült színpadi adaptáció. A másik, a Hitted volna?, amelyben együtt játszik Verebes Istvánnal, Kern Andrással, akikkel 27 év után dolgoznak újra egymással.
A színházimádó, a szakmában meglehetősen népszerű producer, Orlai Tibor a Bóta Café vendége október 23-án, szerda este 9 órától a Fix Tévében.