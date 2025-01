Még nem egyértelmű a csok

A legújabb, a Családi Otthonteremtési Kedvezményekről (csok) szóló rendeleteket nagy várakozás előzte meg, ugyanis a kormány szinte hetente jelentett be valamilyen jogszabályi változtatást. Most külön rendelkezik a használt illetve az új lakások támogatott vásárlására. Az otthonteremtési kedvezmény kihat majd az építőiparra, az ingatlanpiacra és a hitelezésre egyaránt. Az igénylőknek továbbra is sok-sok apró betűs részre kell majd odafigyelniük.