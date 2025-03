Sikeres és hiábavaló tiltakozások – Népszava Hírlevél

Népszava;hírlevél;

2025-03-23 06:00:00 CET

Egekig csapó tiltakozás

Nem volt kérdés, hogy meglépik, talán csak a sietség kicsit meglepő: hétindításként egyetlen nap alatt benyújották és elfogadták a Pride betiltását lehetővé tévő törvénymódosítást a kormánypárti képviselők, ráadásul jóval az Alaptörvény tervezett módosítása előtt. A Momentum képviselői mindent megtettek, hogy tiltakozásukkal emlékezetessé tegyék a szavazást. Kövér László nem is maradt adósuk: a tiltakozó képviselőkre kiosztott gyorsan 82 millió forintos büntetést, megdöntve ezzel minden eddigi csúcsát. Nézze meg a parlamenti füstcsatáról készült fotógalériánkat!

A tiltakozás a parlamenten kívül is folytatódott.

Írók, színészek, zenészek, művészek is írtak a gyerekek érdekéről, szabadságjogról, közös kiállásról. És a Pride szervezői sem adják fel, folynak az egyeztetések, milyen formában lehet mégis megtartani a felvonulást.

Majtényi László világosan elmagyarázta a Népszavának, hogy az alaptörvény módosítása, amit a betiltó jogszabály megalapozására utólag tervez a kormány, abszurd és értelmezhetetlen. Evangélikus püspök, több küföldi politikus is tiltakozott a törvény ellen, de a köztársasági elnököt semmi nem hatotta meg, ahogy elétették, alá is írta a jogszabályt.

Radikalizálódó Orbán, kettévált ország, egerek

A törvénykezési sietség okára is kerestük a választ Hol élünk? közéleti podcastünk legújabb adásában. Úgy tűnik: a Tisza előretörése nyomán látványosan radikalizálódó NER egyelőre hiába kísérletezik azzal, hogy a megélhetési problémák helyett a Fidesznek kedves ideológiai kultúrharcról szóljon a Tisza-kampány.

A harmadik Népszava-est vendégeként Lengyel László is arról beszélt, végzetesen kettévált az ország, és a két oldal közötti rés egyre nagyobb, ahogy ennek következményei is azok. A gyűlölet velünk marad a NER bukása után is.

Egy ilyen helyzetben a nem nem elég, elő az egerekkel – ez a Visszhang melléklet Heti abszurd rovatának üzenete most. Bizony, jócskán belecsavarodtunk a tagadásba, hogy mit nem akarunk, milyen ne legyen a hazánk, beszorultunk a nemek, a tiltakozás és a jogos felháborodás oldalára. Sokan várták és várják még most is az igent, a kiszakadást az orbáni mátrixból, elsősorban Magyar Pétertől, hisz másoknak volt már lehetőségük, de a tagadásnál tovább ők sem igen jutottak.

Matolcsyék ténykedését vizsgálják

Évek óta nyilvánvaló, hogy az MNB alapítványok pénze magánkézbe került, a haszonélvezőket pedig Matolcsy György környezetében kell keresni. Fia és annak körének elképesztő gazdagodása mellett például másodunokatestvére az igazgatói székből nézte végig, ahogyan eltűnik 130 milliárd forint a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítványból, miközben az alapítvány felügyelőbizottságában ott ült felesége, a város polgármestere. De senki más sem hivatkozhat arra, hogy nem tudott semmiről, a Nemzeti Bank felügyelőbizottsága 2014-ben, a jegybanki alapítványok létrehozásáról szóló döntés után azonnal jelezte minden lehetséges fórumon, hogy a tőkejuttatás ellenkezik a törvényi előírásokkal, a hatóságok mégsem tettek semmit. Na de most, hogy már nem Matolcsy az elnök, beindult az Állami Számvevőszék.

Persze aki egy kicsit is ismeri a NER működését, nem csodálkozik, Matolcsy Orbán jobbkezeként sokáig érinthetetlen volt. Ennek azonban vége, a Matolcsy elleni fellépésnek egyik oka lehet, hogy már nem tőle várja a gazdasági csodát a miniszterelnök, ráadásul az utóbbi időben többször bírálta a kormány gazdaságpolitikáját. Az árstopról is többször elmondta, hogy csak növelte az inflációt. De a kormányt ez nem érdekli, most itt van az árrésstop, ami az érintett termékek árát ugyan csökkentette, de messze nem olyan mértékben, mint ahogy azt Nagy Márton beharangozta. Riportunkból kiderül, mit gondolnak az emberek az intézkedésről, egy összeállításunkból pedig az, mi javítani valójában az emberek közérzetén.

A Foodora futárainak közérzetén például az, ha rendesen hozzájutnánk a pénzükhöz.

Orbán Ukrajna, mindenki Orbán ellen

Bármennyire igyekezett a Fidesz, a kormány és a propagandagépezet, nem sikerült Ukrajna ellen hangolni a magyarokat – derült ki a Publicus Intézet lapunk megbízásából készült kutatásából. Azért van, ahol hatott az üzenet, a fideszesek relatív többsége szerint Oroszország védekezésből rohanta le Ukrajnát.

Az mindenesetre biztos, hogy Orbán Viktor mindent megtesz Ukrajna gyengítésére, két héten belül már másodszor maradt ki egy Ukrajnát támogató nyilatkozatból. De Európa már tudja kezelni Orbánt.

Az ukránok nem foglalkoznak azzal, Orbán Viktor mit mond. Valójában a kijevi kormánnyal sem, a megmaradásért, a túlélésért küzdenek, azért, hogy családtagjukat ne vigyék a frontra – mondta a Népszavának adott interjúban Trautmann Balázs, a Kárpátaljai Sárkányellátó Alapítvány főszervezője.

Hogy Donald Trump éppen mit gondol az ukrán helyzetről, azt nem igazán tudni, annyifélét beszél akár egyetlen napon is, az viszont biztos, hogy feltűnően jó a viszonya Putyinnal. A békemegállapodás azért egyelőre még messze van – jelentette ki a Népszava Törésvonal című műsorában Kis-Benedek József, biztonságpolitikai szakértő.

Trump otthon sem tétlenkedik, naponta többször borít fel mindent – legutóbb az oktatási minisztériumot szüntette meg egy elnöki rendelettel –, de a mély sokkban lévő állam és az igzságszolgáltatás éledezni kezd, most az árnyékelnök Elon Musk kezéből csavarnák ki a finom orvosi szike helyett használt láncfűrészt.

Miért teszi Trump, amit tesz és miért követi őt a Republikánus Párt? – erre a kérdésre keresi a választ Szép Szó mellékletünkben Charles Gati, majd arra jut: akár tudatosan teszi, amit tesz, akár tudat alatt, az Amerika vezette nemzetközi rendnek vége, és az amerikai demokrácia jövője is bizonytalan.

Szerbia forrong

A novemberi újvidéki tragédia óta tartó folyamatos tiltakozás megmutatta, hogy a tüntető diákok megfontolt, de határozott stratégiájával szemben nincs ellenszere a hatalomnak, lázadásuk teljesen átalakította a társadalmat. A kormányfő már lemondott, a belügyminiszter és Vucic elnök pedig egymást múlják felül a hazudozásban a bizonyítvány magyarázata közben, de rögtön le is lepleződnek.