Mátranováki fanyűvő, putnoki farkasember és más rémlények után kutatnak a magyar kriptozoológusok

Hazánkban élő szörnyeket, úgymint a putnoki farkasembert, a mátranováki fanyűvőt és a kömörői hidrovámpírt kutatja Kazsimér Soma költő és K. Takács Márton fotográfus. A két fiatalember az élményeit egy kiállítás keretében mutatja be a Q Contemporary magánmúzeumban, ahol kiderül az is, mit jelent a kriptozoológia. Vagyis az a tudományág, amely olyan állatokkal és lényekkel foglalkozik, amelyek létezését az akadémiai tudományok nem ismerik el. Vagy még nem tudták bizonyítani.