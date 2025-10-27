Mi lenne, „ha ma a költők bérverseket írnának, és ugyanolyan hétköznapi dolog lenne ezeket a verseket megvásárolni, mint gyógyszertárba menni, ha fájdalomcsillapítóra van szükségünk”? – teszi fel maga is a kérdést Simon Bettina, akit máskülönben mi faggattunk új, Rengeteg állat a vonatból című, a költészet napjára megjelent verseskötete kapcsán.
A műfajalapítónak is tekintett irodalmár már a Szovjetunió idején is bírálta az akkori hatalmat, a bürokráciát, a második nyilvánosságba kényszerült, de mára a putyini rendszernek és az ukrajnai háborúnak is éles kritikusa lett.
Hazánkban élő szörnyeket, úgymint a putnoki farkasembert, a mátranováki fanyűvőt és a kömörői hidrovámpírt kutatja Kazsimér Soma költő és K. Takács Márton fotográfus. A két fiatalember az élményeit egy kiállítás keretében mutatja be a Q Contemporary magánmúzeumban, ahol kiderül az is, mit jelent a kriptozoológia. Vagyis az a tudományág, amely olyan állatokkal és lényekkel foglalkozik, amelyek létezését az akadémiai tudományok nem ismerik el. Vagy még nem tudták bizonyítani.
Revolverlövés dörrent 1945 július 4-én a pesti Falk Miksa utca egyik polgári lakásában. Nyilas suhanc sütötte el a fegyvert, miután hasztalan zsarolta a zsidó ügyvédet. A hatvanegy éves férfi még aznap meghalt.
Szombaton távozott terézvárosi otthonából ismeretlen helyre a 46 éves férfi, a rendőrség eltűnés miatt kereste.
Ismerős lehet múzeumi közegből, a Vízivárosból, de akár a tévéből is: gyakran hívják, hogy meséljen régi számítógépekről vagy saját verseiről. Képes Gábor magyartanár végzettségű muzeológus, költő. Azt állítja magáról: az X és az Y generáció határán mozog, lételeme a könyvtárazás, a nyomtatott lapok és folyóiratok olvasása, miközben a legújabb számítógépes kütyükkel is teljesen képben van. Az elmúlt 15 évben 50-60 tárlatot rendezett különböző múzeumokban. És mindent tud Vízivárosról.
Vajdasági magyarként gyerekkora háborúban telt, azóta is a traumák feldolgozása, a halál és az identitásválság a fő témája – Halott nők című verseskötetével nagy visszhangot keltett. Terék Anna drámáiba lírai elemek ékelődnek, versei pedig szinte drámai monológok. Idén ő kapja a Csáth Géza-díjat!
Költői bemutatkozásakor ember nélküli totalitásra törekedett, aztán két kötet után elhallgatott. A gyerekei születése törte meg az alkotói csendet, azóta ontja a gyerekkönyveket. Például a Szofi-történeteket, amelyeket kínaira is lefordítottak. Harcos Bálint legújabb kötete, a Dorka és az elgurult gomb tavasszal jelent meg.
Technoparasztok, vajákosok, busók, sámánok, ludvércek követelik vissza a nacionalista ideológia által kisajátított magyar történelmi múltat. Azaz a jövőt. A posztmagyarok fentebb megnevezett frakciói a hungarofuturista esztétika jegyében hozták létre az időutazó csillagközi magyar nemzetet és alternatív történelmüket – szíriuszi támogatással! A véresen komoly művészeti mozgalom alapító atyái közül Nemes Z. Márió költővel, esztétával beszélgettünk.
Kilencvenedik életévében elhunyt Kányádi Sándor Kossuth-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a XX–XXI. századi erdélyi magyar irodalom nagy alakja.
Hosszan tartó súlyos betegség után csütörtökön Dunaszerdahelyen életének 69. évében elhunyt Kulcsár Ferenc felvidéki magyar költő - jelentették felvidéki magyar hírportálok.
Budakeszin, a városházán fogták el azt a tomboló költőt, aki az ünnepek előtt botrányt okozott az önkormányzatnál, majd szétrombolta a városi művelődési ház irodáját.
Életének 97. évében elhunyt a Marcos Ana álnéven alkotó Fernando Macarro Castillo spanyol költő. A spanyol Kommunista Párt közlése szerint a költő csütörtökön hunyt el, halála előtt néhány órával szállították egy madridi kórházba.
Ma temetik Juhász Ferenc kétszeres Kossuth-díjas költőt a Fiumei úti Sírkertben. A szertartás 12 órakor kezdődik a ravatalozóban. Pomogáts Béla irodalomtörténész a következő búcsúbeszédet mondja majd.
Pénteken 12 órakor búcsúztatják Juhász Ferenc kétszeres Kossuth-díjas, Baumgarten-díjas, József Attila-díjas költőt a Fiumei úti Sírkert ravatalozójában - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma hétfőn.
Kilencven éves korában elhunyt Csávossy György író, költő, közéleti személyiség, az erdélyi borászat kiemelkedő alakja - közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ).
Életének 56. évében szeptember 9-én Pakson elhunyt Oláh Zoltán költő - tájékoztatott a Magyar Írószövetség kedden.
Hatvanhárom éves korában hosszú betegséget követően elhunyt Anamaria Pop költő, számos neves kortárs magyar szerző, köztük Esterházy Péter, Nádas Péter és Kertész Imre műveinek román fordítója - közölte a Magyar Fordítóház Alapítvány vezetője csütörtökön.
Életének a 73. évében súlyos betegség után meghalt Magyari Lajos erdélyi magyar költő, műfordító, közíró – közölte csütörtöki számában a Háromszék napilap.
Mostanában mind többet gondolok Ady Endrére. Nem csak a költeményeire, sőt elsősorban nem azokra, hanem a publicisztikai írásaira. Nem egyedül az én véleményem az, hogy a költő korának egyik legtisztábban ítélkező „nemzetstratégiai” gondolkodója volt, igaz, gondolatai, javaslatai, bírálatai alig találkoztak a politika meghatározó irányítóinak érdeklődésével. Ezek többnyire indulatosan utasították vissza érvelését, vagy éppen közönyösen eltekintettek fölötte.
Saját, ősidők óta használt e-mail címemre küldték a meghívást a Miniszterelnöki Hivatalból - osztotta meg bizarr élményét Juhász Ferenc szocialista politikus, volt honvédelmi miniszter, akit - mint kiderült - tévedésből Juhász Ferenc költő helyett invitált a Miniszterelnökség a Kossuth díjasok vacsorájára.