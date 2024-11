Per az elévülhetetlen bűnökről

Az Auschwitz-Birkenaui haláltábor egyik alkalmazottja ellen kezdődik ma per Németországban. A Hannoveri Államügyészség azzal vádolja Oskar Gröninget, hogy legalább 300 ezer összetartozó esetben tudatos segítséget nyújtott mások aljas és kegyetlen gyilkosságaihoz. A haláltábor magyar túlélői vagy az áldozatok közvetlen hozzátartozói perelték be, amiért - ha közvetetten is - hozzájárult a magyarországi "zsidókérdés végső megoldásához".