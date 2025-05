Az emigráció krónikása

Néhány hét híján kilencvenöt évéből hatvanat töltött szülőföldjétől távol, most pedig ismét, végleg távozott. Ha száműzetésről, vagy krónikáról olvasunk, egy másik név ugrik be. München azonban nem volt Rodostó, Borbándi Gyula élete és műve nem sokban hasonlít Mikes Kelemenéhez. Már csak azért sem, mert egyetlen nagyságos fejedelmet se szolgált és jellemétől mi sem állt távolabb, mint az emigráns mélabú. "Nem volt bennem semmilyen küldetéstudat, de mindig igyekeztem… a köz hasznára is dolgozni - írta magáról.