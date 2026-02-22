A kemény háborús kihívás megváltoztatta az EU bővítésének megszokott menetét.
Az ukrajnai háború katalizátorként működött az uniós bővítés tekintetében. Montenegró és Albánia lehet az EU két legújabb tagja és ebben Magyarországnak is sokat köszönhetnek. Az eredmény nem csak rajtuk múlik.
Mindig furcsálltam, amikor globalizációpárti politikusokról vagy globalizációellenes tüntetőkről hallottam. Remélem, írásom végére kiderül, miért.
Integráció, egyenlőtlenség, polgárosodás címmel, Kovách Imre szerkesztésében jelent meg áprilisban a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont dupla tanulmánykötete a 2020-as évek magyar társadalmáról. A kiadvány egy több mint tízéves program egyik gyümölcse, amely az integrációs folyamatok vizsgálatának középpontba állításával, a társadalmi rétegződés új kategória-rendszerének kidolgozásával igyekszik pontosabb képet adni társadalmunk működéséről. A kötet egyik szerzőjével, Szabó Andrea szociológussal beszélgettünk a magyarországi integrációs mozgásokról, döntően a kormányzati politika fényében. Szerinte az a szociális modell, amelyet a Fidesz 2010-től tíz év alatt kiépített, kimerülőben van. Interjú.
Kedvelem az olyan találkozásokat, amikor összehoz az élet hasonló gondolkodású emberekkel, és már az első pillanattól azt érzed, hogy itt minden rendben lesz, mert talán egyszer már találkoztatok, de ha nem is, egy kellemes és fontos beszélgetés következik. Kiss Beával ilyen volt az első találkozás. Az apropó, amiért összejöttünk, egy adománygyűjtés, amiben Bea is részt vesz, és a tét nem kicsi. A befolyó összegből mentorokat támogatnak, akik a jövőben fogyatékkal élő emberek elhelyezkedését és integrálását segítik a munkaerőpiacon. Bea azért is érintett ebben a történetben, mert a lánya, Hanna enyhe fokban értelmi sérült. Más, mint egy átlagos huszonéves fiatal.
Óriási problémát jelent napjaink sportjában, hogy mi legyen a transznemű sportolókkal. Az esélyegyenlőség és a sportszerűség egymással csap össze a kérdésben.
Sztojka Attila kinevezésével már kormánybiztosa is van a roma kapcsolatoknak. Megoszlanak a vélemények arról, hogy a cigányság helyzetében milyen változás várható ettől.
Nagy utat tettek meg a romák az üldöztetéstől és a rabszolgaságtól odáig, hogy elismert szakemberek, értelmiségiek, politikusok, orvosok és írók legyenek, az előítéleteket mégsem sikerült legyőzniük. Ha nagytotálban nézünk az európai cigányságra, még mindig a rasszizmus, az emberi jogok lábbal tiprása és a sztereotípiák látszanak.
Így is lehet: Borsodbótán nyolc cigány család új házba költözött, és ebből az egész falunak haszna lesz.
Az uniós intézmények és a döntéshozatal reformja éppúgy terítékre kerülhet, mint a szakpolitikáké, és akár az EU-s szerződések módosítását igénylő előterjesztések is születhetnek.
Személyes érintettség okán hozta létre az Egy a világunk Alapítványt a győrújbaráti Tremmel család, hogy megmutassák, nincs külön sérültek és épek világa. Csupán annyit szerettek volna, hogy halmozottan sérült kislányuk – no és persze társai – együtt lehessen, játszhasson ép gyerekekkel. Az elmúlt 3-4 évben kinőtték a családi kereteket és integrált közösséggé kovácsolódtak: számtalan közös programot szerveznek kacifántos és egészséges gyerekeknek, és ahány versenyen csak tudnak, együtt futnak.
Csak a szűken vett gazdaságossági szempontokat vették figyelembe azok, akik a takarékszövetkezeti hálózat visszavágásáról döntöttek.
”De hát mi voltaképpen rendes, keresztény úri család voltunk, vagyis lettünk volna, ha hagynak. De nem hagytak.”
Integráció ahogy a kormány képzeli: a nagy "tömegintézményekből" vidéki falvak határába tervezett otthonokba száműzhetik a fogyatékkal élőket.
Nem szavazta meg a Jobbik két, jelen lévő európai parlamenti (EP-) képviselője azt a jelentést, amely kimondja: valamennyi európai tagállamban egyenlő jogokat kell biztosítani a romáknak és meg kell szüntetni az ellenük irányuló gyűlöletet és megkülönböztetést.
A visegrádi országok - Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia - államfői kiálltak a nyugat-balkáni országok európai integrációjának felgyorsítása mellett Szekszárdon, ahol kétnapos tanácskozást tartottak a hétvégén.
A sérült és ép színészek egyenrangú játékával készülő produkcióival vált gyógypedagógiai kísérletből valódi színházzá a MáSzínház. A társulat csökkentené a szakadékot sérült és ép ember között, és próbálja értelmezni e két kategóriát.
Rövid távon nagy krízist nem várok, de ez hosszú távra már nem igaz. 2021-ig, amikor lejár az uniós költségvetési ciklus, a magyar „modell” működőképes. Csak egy út marad, az európai integráció elmélyítése, amihez az épeszű országok csatlakozni fognak, mert a globális kihívások globális választ követelnek - mondja lapunknak Békesi László közgazdász, volt pénzügyminiszter.
Az erősödő EU- és euró-szkeptikus hangulatban valószínűtlenné vált a belátható előrejelzési távlatban a további érdemi gazdaság-politikai integráció az Európai Unióban - áll a Moody's Investors Service pénteken Londonban ismertetett átfogó helyzetértékelésében.
Noha az utóbbi hónapokban és években az Orbán-kormány számos politikusa, de legfőképpen maga a miniszterelnök keményen kritizálta az európai uniós döntéshozatali mechanizmust, a kabinet Brüsszel esetleges megreformálását érintő szakmai álláspontjáról máig nem hallhattunk. Miután azonban a tények azt mutatják, bárminemű változtatás csak csorbíthatná a tagállami állam- és kormányfők - ma szinte teljes - döntéshozatali dominanciáját, megkeresésünkre maga Miniszterelnökség is azzal állt elő: "nem nagy integrációs előrelépésekre, vagy reformokra van elsősorban szükség, hanem arra, hogy megvédjük és konszolidáljuk az integráció eddigi eredményeit és megerősítsük a nemzetállamokat." Magyarán a kabinet elégedett azzal, hogy Brüsszel elsősorban maga Orbán Viktor.