Mentorokra gyűjtenek a Salva Vita Alapítvány támogatói, hogy az enyhe fogyatékkal élő és az autista fiatalok munkaerőpiaci beilleszkedését segítsék

Kedvelem az olyan találkozásokat, amikor összehoz az élet hasonló gondolkodású emberekkel, és már az első pillanattól azt érzed, hogy itt minden rendben lesz, mert talán egyszer már találkoztatok, de ha nem is, egy kellemes és fontos beszélgetés következik. Kiss Beával ilyen volt az első találkozás. Az apropó, amiért összejöttünk, egy adománygyűjtés, amiben Bea is részt vesz, és a tét nem kicsi. A befolyó összegből mentorokat támogatnak, akik a jövőben fogyatékkal élő emberek elhelyezkedését és integrálását segítik a munkaerőpiacon. Bea azért is érintett ebben a történetben, mert a lánya, Hanna enyhe fokban értelmi sérült. Más, mint egy átlagos huszonéves fiatal.