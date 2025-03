Hídfoglalások és inkompetenciák, avagy szörnyek az ország nyakán – Népszava Hírlevél

politika;Magyarország;hírlevél;

2025-03-30 06:00:00 CEST

Kaotikus hídfoglalások, csapdák

Ezen a héten sem maradtunk tüntetés nélkül, Hadházy Ákos képviselő hívására több ezren gyűltek össze kedd este tiltakozni a gyülekezési törvény módosítása, a Pride betiltása ellen a Ferenciek terén, majd 4 hidat is elfoglaltak, jövő hétre pedig folytatást ígérnek. A kaotikus kezdés utáni kaotikus hídfoglalást videón is megörökítettük.





Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző szerint semmi értelme az ilyen tüntetéseknek, Hadházy Ákosék pontosan azt csinálják, ami a kormánynak kedvez. Ranschburg Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője pedig úgy vélte Törésvonal című műsorunkban, hogy a Pride betiltásával a Fidesz elkerülhetetlen csapdát állított Magyar Péternek.





Az Orbán-kormány persze nem fogja mosolyogva várni, hogy levágják a fejét – ezt már Tóka Gábor politológus mondta a Népszava médiatámogatásával megvalósuló Közbeszélgetés című rendezvénysorozat első részén.





Kocsmaprogram, nagybevásárlás

Gulyás Gergely be is lengetett egy újabb szigorítást a gyülekezési jogok kapcsán a Kormányinfón. Ugyanitt ígért kocsmaprogramot, templomfelújítást, támogatást a falusi kisboltoknak, és hogy lesz minden faluban ATM.

Kétségtelen: a nyugdíjasok már a nyugdíjutalás reggelén sorban állnak a pénzkiadó automatáknál. S, hogy miért a sietség? „Mert egy kanyim sincs” – summázta riportunkban egy érintett.

Válasza annyiban nem meglepő, hogy a Publicus Intézet kutatása szerint tízből nyolc ember szerint a nyugdíjakból nem lehet kényelmesen megélni, és a többség úgy látja, ezen a kormány által beígért élelmiszeráfa-visszatérítés sem fog segíteni.

Gyurcsány Ferenc el is vitte a 73 éves Magdi nénit bevásárolni az egyik közeli kisboltba, a DK elnöke végül 44 ezer forintot fizetett.

Hogy mennyire újak valójában a kormány új ígéretei, melyik ellenzéki erőnek hogyan kellene reagálnia a Pride betiltására, és hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter viszi-e valójában a vadászpuskát - ezt mind kibeszéltük a Népszava Hol élünk? közéleti podcastjében.





Előny a gazdagoknál, hátrány a diákoknál

A Publicus egy másik mérése alapján az Orbán-kormány többgyermekes anyáknak szóló ígérete sem aratott mindenkinél osztatlan sikert, mert bár a többség az anyák szja-mentességével egyetért, hibának látják, hogy megint a tehetősebb családok járnak jól.

Csernus Fanni, az Amnesty International Magyarország szakértője szerint az intézkedés hosszabb távon ráadásul még hátrányt is jelenthet a nőknek, a problémákat mindenesetre nem ez oldja meg. Az adómentesség egyébként a civileknek fájhat az 1 százalékos felajánlások csökkenése miatt, az egyházaknál létezik egyfajta kompenzáció.

Mindeközben ma Magyarországon úgy hallgatják ki a kapcsolati erőszak sértettjeit, mint azokat, akiktől a pénztárcájukat lopták el – erről beszélt lapunknak adott interjújában Renner Erika. A lúgos orvosként elhíresült támadó, Bene Krisztián áldozata találkozott is a héten Tuzson Bence igazságügyi miniszterrel, aki igéretett tett jogszabályok módosítására.

A diákok számára sem egyszerű az élet mostanság: a Belügyminisztérium szerint csak „ajánlott” minimum ponthatárokat több gimnázium komolyan vette, és elutasította az írásbeli felvételin ez alatt teljesítő diákokat - hiába szerepeltek jól a szóbelin és szereztek összességében jó pontszámot.

Ezen a héten derült ki az is, hogy a 2024-es kompetenciamérésen matematikából az összes, szövegértésből pedig majdnem az összes évfolyamon gyengébb eredményeket értek el a diákok, mint egy évvel korábban. A kormány e problémák megoldása helyett azonban inkább a pedagógus szakszervezetek ellehetetlenítésére koncentrál.

Iványi Gáborék elsőre ugyan jogi elégtételt kaptak, azaz a Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy törvényt sértett a kormányhivatal, amikor bezáratta iskoláikat, de a Szegedi Törvényszék most a fővárosival ellentétes ítéletet hozott. Az odajáró gyerekek közül többek számára máig nem találtak megfelelő iskolát. Erről is beszélgettünk a perben képviseletet vállaló TASZ két munkatársával, Csabai Lucia gyógypedagógussal és Zeller Judit jogásszal.

Szörnyek az ország nyakán

Talán nem véletlenül mondta lapunk egy másik interjújában Kovács Gergely, a Kutyapárt társelnöke, hogy kezdeni kell valamit ezzel a szörnnyel, ami az ország nyakára nőtt.

Az Állami Számvevőszék például megpróbált most valamit kezdeni az MNB alapítványaival, és ennek nyomán el is indult a rendőrségi nyomozás, sietséggel azonban senkit sem lehet vádolni a kormányból. Simor András, a jegybank korábbi elnöke szerint az Orbán-kormány tagjai tudhattak a vagyonkimentésről, amely gyakorlatilag rablást jelent. Interjúnkban arra is rámutatott: száz éve volt utoljára Magyarországon hasonló bűntény, s az elkövetőket könnyebb lesz megtalálni, mint az eltűnt pénzt.

Nem csak az alapítványi ügyek, de a Matolcsy György által alakított monetáris politika is jelentős károkat okozott a magyar gazdaságnak: 2019 és 2024 között nálunk 52 százalék volt az infláció, az EU-ban 23,6. Ez a többletdrágulás pedig örökre beépült a fogyasztói árakba.

Így az sem meglepő, hogy februárban is Európa-rekorder maradt a magyar infláció.

Lapunk azt is kiderítette: Gulyás Gergely állításával szemben az újdörögdi tragédia - amelynek során egy 29 éves kormánytisztviselő nő kezében felrobbant egy gránát, és mindkét kezét elvesztette - nem a 25. napon, hanem a bevonulás utáni első „csapatösszevonási” napon történhetett.

A tragédia kapcsán saját felelősségét vietnámi lájkokkal elsunnyogó honvédelmi miniszterről is szólt a Jut eszembe! podcastünk e heti adása.





Szakmaibb vizekre eveztünk egészségpolitikai podcastünkben: a Szike vendége Sinkó Eszter közgazdász és Kóka János, a Doktor 24 alapító társtulajdonosa volt, a témát pedig az egykori gazdasági miniszter „Az egészségügy megújításának 10 éves, 10 ezer milliárdos programja" című vitairata szolgáltatta.





A diktátorok élete sem könnyű

Inkompetenciából akad bőven az Amerikai Egyesült Államokban is. Hatalmas botrány tört ki, miután kiderült, Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója, Mike Waltz az Atlantic főszerkesztőjét is meghívta a Signalon egy chatcsoportba egyeztetni a jemeni húszi lázadók elleni amerikai támadásról. Miután a Fehér Ház hazugsággal vádolta, az Atlantic főszerkesztője megosztotta a teljes üzenetváltást.

Nem nehéz megtalálni Donald Trump biztonsági tanácsadóinak adatait sem az interneten. A Spiegel újságírói még vezető tisztviselők e-mail címére és néhány jelszóra is bukkantak.

Visszhang mellékletünk Heti abszurd rovatában el is képzeltük, mit csetelhet a Fidesz vezérkara a Signal alkalmazáson.

Vlagyimir Putyin élete sem könnyű, folyton gyanakodnia kell. Éppen ezért néhány éve új típusú hivatalnokok jelentek meg az orosz politikában a legmagasabb szinteken is: feladatuk felügyelni azokat, akik a politikát és a gazdaságot irányítják, még azokat is, akikről azt hinnénk, teljes mértékben élvezik a Kreml urának bizalmát. Oroszország eközben már a belügyeibe való beavatkozással vádolja Romániát.

Mindeközben nemzetközi elfogatóparancsot kért az Interpoltól Orbán Viktor szövetségese, Milorad Dodik ellen a bosznia-hercegovinai szövetségi bíróság. Jair Bolsonaro volt brazil elnököt pedig bíróság elé állítják puccskísérlet miatt.

Törökországban már több mint ezer embert vettek őrizetbe, köztük újságírókat is, miután a tiltás ellenére százezrek vonulnak utcára az ellen tiltakozva, hogy letartóztatták Ekrem Imamoglu isztambuli, már csak volt polgármestert, Recep Tayyip Erdogan elnök legnagyobb politikai ellenfelét. Az EU minden jel szerint szemet huny az Erdogan-rezsim jogsértései felett.

Ennek kapcsán is elmélkedett Szép Szó mellékletünkben Lengyel László Európáról és arról, milyen választás előtt állnak Orbán emberei.

Kamaszok és Fülig Jimmy kése

Sikerült leültetnünk egy beszélgetésre a Netflixen futó, Kamaszok című minisorozat alkotóit, köztük Owen Coopert, aki a gyilkossággal vádolt 13 éves fiút játssza.





Vidámabb témánk is volt: Nyitott mondat mellékletünkből kiderül, Fülig Jimmy dédunokája mihez kezd azzal a bizonyos kagylónyelű késsel, amelyet oly szépen ír le Rejtő Jenő a Piszkos Fred, a kapitány bevezető soraiban. Az eheti szám összes írása a 120 éve született mester poénjait gondolja tovább.

Készítettünk interjút Camille Cottinnal Barátnők című új filmje kapcsán, és László Boldizsár operaénekessel, a harmincadik születésnapját ünneplő Cotton Club Singers vezetőjével is. Barna Emília zeneszociológust pedig kérdeztük, miért tűntek el a zenekarok.