A magyar nők novembertől ingyen dolgoznak, Orbán Viktor nem tud segíteni azokon, akik unják – Népszava Hírlevél

politika;Magyarország;Népszava;Hírlevél;

2025-08-03 06:00:00 CEST

A politikusok beszéltek, a politikai elemzők elemeztek

A hét még két nagynak szánt politikusi beszéd, Orbán Viktor tusnádfürdői és Magyar Péter szélesfehérvári előadása jegyében telt. Magyar Péter beszédéről Zárug Péter Farkas úgy látta, hogy Amíg a miniszterelnök Tusványoson a szuverenitás és politikai kereszténység alapján épített világképet, addig Magyar Péter a nyugati szövetségi rendszerekbe illeszkedő, „okos diplomáciát” ajánl. Vasali Zoltán szerint először hallhattunk olyan beszédet a Tisza Párt elnökétől, amely túllépett a természetes jobboldali törzsközönség elvárásain, de hangsúlyozta: a szavak mögötti szervezettség továbbra is hiányzik.

A Tisza Párt elnöke erdélyi útján most hétvégén ellátogatott a parajdi sóbányába, ahol a Népszava kérdésére elmondta, Nyágrus László parajdi polgármesterrel nem kereste a kapcsolatot, de helyi önkormányzati képviselőkkel találkozott szombat reggel. Felvetésünkre beszélt arról is, hogy a parajdi sóbányáról mondják, hogy menthetetlen, és hogy egyelőre se helyreállítási határidő, se felelős nincs.

A miniszterelnök beszédéről a Népszava által ugyancsak megkérdezett elemzők azt mondták, hogy Orbán Viktor már nem akar szembesülni a valósággal, lassan tényleg az út végéhez ér. Bár szüksége lenne rájuk, tusványosi beszédével a miniszterelnök a fideszeseken túl nem szólított meg új szavazókat. Maga Orbán Viktor a Harcosok Órája podcastben a 4/5-ös pólójáról, hogy horvátországi magyaroktól kapta, a rajta szereplő dátum, 2026. 04.12. pedig csak a legkorábbi időpontot jelzi, amelyről valóban a póló miatt kissé sértődöttnek hangzó köztársasági elnök dönt; a 4/5 pedig azt az eredményt mutatja, amit az ő saját méréseik alapján is prognosztizálnak, vagyis hogy legalább 80 egyéni körzetet nyernének meg. Beszélt még arról is, hogy kiáll-e vitára Magyar Péterrel, és hogy vereség esetén átadja-e a hatalmat. Az, hogy aknákat hagy hátra, biztos, közéleti podcastünkben, a Hol élünk?-ben körül is jártuk őket.





Tóka Gábor és Závecz Tibor egyébként politikai blöffnek tartja a négyötödöt. Szerintük sehogy nem jön ki a matek: a Fidesz által hangoztatott 80-26 arány a valóságban inkább 76-30 lehet, méghozzá a Tisza Párt javára.

Új harcszíntér: a Digitális Polgári Körök

A Meta beszünteti a Facebookon a politikai reklámokat, ezek helyébe léphet Digitális Polgári Körök közössége, de a választás legfontosabb rétegét, a bizonytalan szavazókat nem fogják elérni ezeken keresztül –mondta a Népszavának Bene Márton, a Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa.

Jakab Roland, a Magyar Kutatás Hálózat, HUN-REN vezérigazgatója nem tartja törvénytelennek, hogy csatlakozott a Digitális Polgári Körökhöz; és arra kérte a témában megszólalókat, hogy pontosan értelmezzék a digitális polgári körök céljait és működését. Péter László az Akadémiai Dolgozók Fórumának (ADF) alelnöke viszont azt nyilatkozta a Népszavának, hogy a Digitális Polgári Körökbe való belépéssel Jakab Roland vezérigazgató maga hágta át azt a szabályrendszert, amelyet a kommunikációs szabályokban az ő aktív részvételével rögzítettek. Az alelnök lemondásra szólította fel Jakabot.

Az MTA-val kapcsolatos hír, hogy az ADF értesülései szerint a Magyar Államkincstárral is jogellenesen kívánják bejegyeztetni az Eötvös Loránd Tudományegyetem alapító okiratának módosítását, amellyel a Magyar Tudományos Akadémiától elszakított HUN-REN négy központját olvasztanák be az egyetembe. Az ADF azonnali jogvédelmet kért a kutatóhálózat átalakítása ellen, ez az egy, ami megakadályozhatná, hogy ez augusztus 1-jével megtörténjen; emellett közérdekű adatigényléseket adott be az érintett szervekhez, hogy elérje az eddigi határozatok és jegyzőkönyvek nyilvánosságra hozatalát.

De visszatérve a Digitális Polgári Körökhöz: Művészeti szabadság – így reagált a miniszterelnök politikai igazgatója az MCC Feszten, amikor Dopeman korábbi dalszövegeiről kérték ki a véleményét, miután a rapper Orbán Viktor mellett tagja lett az egyes számú Digitális Polgári Körnek. „Mindenki azt mond, amit szeretne, ez egy szabad ország” – mondta Orbán Balázs, kár, hogy a Bűnöző című dalában Pityinger László a többi között kiskorúak megerőszakolásáról énekel. Buddha lett – mentegette később Horváth László drogügyi kormánybiztos is azt a rappert, akinek a művészneve is drogkereskedőt jelent.

Vitályos Eszter kormányszóvivő megalapította a Nők bántalmazása ellen – Digitális Polgári Kört – az ő figyelmébe is ajánlhatjuk a Visszhang mellékletünkben megjelent írást a magyar nők helyzetéről, a megbecsülésének a hiányáról, így arról, hogy a női munkavállalók novembertől már minden évben ingyen dolgoznak. De ZEBRA néven útnak indított egy Digitális Polgári Kört Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető is, mondván, ezzel is küzdeni akar az álhírek ellen, kár, hogy az első üzenetéről kiderült, hogy álhír. Eközben Mikecz Dániel politológus a Népszava Törésvonal című műsorának úgy nyilatkozott, az sem világos, mi lehet az a Digitális Polgári Kör.





Majka mindent vitt

Majoros Péter színpadi fejlövéses koncertjeinek utózöngéi is tartottak még a héten. Mint az Europion felméréséből kiderül, a válaszadók 53 százaléka szerint „Bindzsisztán vezetőjének fejbe lövése” a színpadon belefér a művészi szabadságba, kétharmaduk viszont úgy látja, hogy a Kneecap megnyilvánulásai ezzel szemben valóban gyűlöletbeszédnek minősülnek.

A rapper posztja a több mint 200 ezer reakcióval megdöntötte a magyar nyelvű Facebook-bejegyzések kedvelési rekordját. A rapper szerint az őt ért koholt vádak csak azt támasztják alá, hogy „rettentően nagy szükség van a politikai klíma megváltoztatására” ebben az országban. Majka fenntartja a jogot arra, hogy azt mondjon, amit akar, a normalitás keretein belül. A normalitás pedig szerinte az, hogy egy színpadi cselekménybe nem szól bele a regnáló politikai elit.

Nemcsak a politikai klímával vanna hatalmas gondok, hanem az igazival is, Magyarország kiszáradása már nem természeti, hanem biztonságpolitikai probléma -- erre hívja fel a figyelmet a Népszava környezetvédelmi podcastje, az Eddig minden rendben friss adásában Vasárus Gábor geográfus.





Luxizás állami szinten

Biztosan látványos lesz az idei tűzijáték augusztus 20-án, de az ára is az, hiszen 3,6 milliárdot költenek rá, az ünnep egyéb rendezvényire pedig még 10,9 milliárdot. A Szent István Napi programsorozat lebonyolításáért a Balásy Gyula-féle Lounge Event Kft. felel.

De nem volt olcsó a Voks 2025 sem: csak az ukránellenes kampány szavazólapjainak gyártása 351 millió forintba került, amint az a DK által kiperelt iratokból kiderül. A kormánypropaganda céljainak megerősítésére indított úgynevezett véleménynyilvánító szavazás teljes költségének megismerésére még várni kell, de egy jogerős ítélet szerint azt is ki kell adni.

Újabb pazarló és korrupció-gyanús ügyletre hívta fel a figyelmet Hadházy Ákos. Miután a számvevőszéki vizsgálat durva megállapításokat tett a 100 százalékban adófizetői pénzből eltartott, Kásler Miklós-féle Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémia Alapítványról, a független képviselő kikérte az alapítvűny által vásárolt villa szerződéseit és a felújítás részleteit. Ebből pedig kiderült, hogy a Buda egyik legdrágább részén fekvő épületet az alapítvány az orosz milliárdos, Timur Rahimkulov cégétől vette 765 millióért.

Korrupciógynús az is, hogy két versenytársát kizárták, így Mészáros Lőrinc egyik cége adhatja az autókat a Nemzeti Sportügynökségnek. Mészáros M1 Kft. mellől véletlenül két induló is kiesett a versenyből, egyikük éppen a legolcsóbb ajánlatot adta. Nem ez az első eset.

24 milliárd forintból alakíttatja át az MCC a miskolci Avas szállót. A kivitelezési tender győztesei egy helyi nagyágyút köröztek le: a miskolci székhelyű Peka-Bau 2000, maradt alul az árversenyben. – A közösen induló építőipari cégek mind NER-közeli, állami megrendelésekkel kitömött vállalatok. A miniszterelnök politikai igazgatójának kuratóriumi elnökletével tevékenykedő alapítvány birodalma folyamatosan bővül az Orbán-kormány segítségével; a szegedi után újabb nagy értékű épülethez jut közpénzből.

Próbálkoznak, de már késő?

Ebből a 24 milliárd forintból éppen 24 ezer közszolgálati dolgozó számára tudnák kifizetni azt az egymillió forintos otthonteremtési támogatást, amelyet fordíthatnak lakáshitel törlesztésére vagy új lakáshitel önrészének kifizetésére; és amelyet Orbán Viktor ígért a közszolgálatban dolgozóknak.

Véglegesítették az Otthon Start program részletszabályait, maradt meglepetés a végére is, tovább szélesítették a kedvezményezetteket körét. Az is kiderült, hogy az állami támogatású olcsó hitelből megvásárolt ingatlanba nem kell beköltözni, nem kell állandó lakcímet létesíteni ott a vevőnek, akár bérbe is adhatja. Így aztán az Otthon Startból– első otthon – már nemcsak az első, de az otthon sem stimmel : a kormánynak ismét sikerült a vagyonosodást támogatnia állami kedvezménnyel, azaz közpénzből. Mivel a kétéves folyamatos tb-jogviszony azonban továbbra is feltétel maradt, tehát a rászorulók széles körét kizárták a lehetőségből.

Lázár János is kampány üzemmódban működik, az építési és közlekedési miniszter ígér fűt-fát – új hidat, új HÉV-szerelvényeket, pálya-felújításokat –; mindebből egyelőre annyi látszik biztosnak, hogy befejeződött a vágányok felújítása Rákosrendezőn, így az esztergomi, a szobi és a veresegyházi vonalon ismét a korábban megszokott menetrend szerint járnak a vonatok.

Navracsics Tibor bejelentette, hogy 2025. szeptembertől 15 százalékkal emelik a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bérét. Ez az első lépcsőfokát jelenti annak az ígéretnek, amellyel a tárcavezető még június 26-án állt nyilvánosság elé.

Azt nem tudni, mennyire növeli meg ez az intézkedés a közszolgálati pálya iránti érdeklődést, mindenesetre a tanári pálya továbbra sem vonzó. Osztatlan képzésekre csak 2265 diákot vettek fel úgy, hogy öt év alatt 14 ezer pedagógus megy nyugdíjba.

Más problémák is vannak az oktatásban. Csaknem 1300 panaszt kapott az oktatási biztos, sokan iskolai bántalmazásokkal kapcsolatban keresték meg E heti ezzel kapcsolatos hír, hogy pofozhatta és a folyosóra is lökhette a gyerekeket a szülők szerint egy vezető óvónő Nagykanizsán. A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt nyomoz.

Az oktatás helyzetéről szól mellékletünk, a Visszhang másik írása is, amely szerint a rendszer sem a diákoknak, sem a tanároknak nem jó, és csak veszteseket termel.

A felsőoktatás is tele van problémákkal, a modellváltással létrejött magyar rendszerhez teljesen hasonlót máshol a világon nem találni. „Ha ez így marad, a teljes szabályozást át kell gondolni a magyarországi felsőoktatásban – mondta lapunknak Kováts Gergely, a Corvinus Egyetem kutatója.

Csökken a Fidesz népszerűsége, nem véletlenül

Szóval úgy tűnik, minden hiába, a kormány népszerűsége továbbra sem növekszik, a Republikon szerint 9 százalékponttal vezet a biztos szavazók körében a Tisza a Fidesz előtt. Az intézet felmérése szerint jelenleg a DK tűnik az egyetlen biztosan parlamentbe jutó középpártnak, azonban mind Dobrev Klára pártja, mind a Mi Hazánk és az MKKP hibahatáron belül van, hogy átlendül a bejutási küszöbön vagy megtorpan előtte.

A Tisza fölénye ellenére nem hajlandó kiállni az előzetesen beharangozott vitára a Tisza egészségügyi szakpolitikusa Kulja András Takács Péter egészségügyi államtitkárral a MCC Feszt elnevezésű rendezvényen, viszont megvádolta a fideszes politikust azzal, hogy a sógorának a cége 8 milliárd forintot keresett a pandémia alatt a lélegeztetőgép-bizniszen. Takács Péter tagad, jogi lépéseket helyezett kilátásba.

A Fidesz népszerűségvesztésében az ilyen és hasonló ügyeken kívül is sok minden játszhat köre. Például az is, hogy az Orbán-kormány megnehezíti a nyugdíjasok számára a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány átvételét: ha a címzett nem tartózkodik otthon a kézbesítéskor, a postahivatalban sem veheti át, hanem újra kell kérnie a kézbesítést a Magyar Államkincstártól; vagy például az is, hogy a nemzetgazdasági tárca kizárta az idősebb négy- vagy többgyermekes anyákat az szja-mentességből. A 2025. június 19-én kihirdetett jogszabály szerint ugyanis erre már csak az jogosult, aki az 1998. évi családtámogatási törvény alapján kapott legalább 12 éven át családi pótlékot négy vagy több gyermek után. Ez viszont kizárja azokat az anyákat, akik még az 1998 előtti szabályok szerint kapták a juttatást, holott a gyermekeik száma és a jogosultsági idő ugyanúgy teljesül. A tárca ezt cáfolja, de Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke szerint azt nem lehet csinálni, hogy nem jól írják meg a jogszabályt, majd kijelentik, hogy ami le van írva, azt nem úgy kell érteni.

Az Orbán-kormány iránti bizalomvesztés oka lehet az is, hogy tizenkilencedik alkalommal is meghosszabbítaná a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. A tervezet indoklása szerint az országos rendőrfőkapitány és a menekültügyi hatóság vezetőjének tájékoztatása alapján a válsághelyzet fenntartásának feltételei továbbra is fennállnak.

Orbán Viktor egy lengyel lapnak adott interjújában kijelentette, hogy mindenképp meg fogják alkotni a kormánykritikus sajtót és a civil szervezeteket ellehetetlenítő törvényt, mert különben vereséget szenvednek a következő választáson.

Új uniós vizsgálat indulhat, egyetlen feltétel sem adott már azok közül, amelyek alapján az Európai Bizottság 2017-ben engedélyezte Paks 2 bővítését. Tordai Bence országgyűlési képviselő nyújtott be hivatalos panaszt a brüsszeli testület versenypolitikai főigazgatóságához, mondván, felül kell vizsgálni a magyar állami támogatás jóváhagyását.

Vizsgálatot indított az ÁSZ is, csak éppen a pártok pénzügyi működésével kapcsolatban – A Momentumnál, a Kutyapártnál és a Mi Hazánknál is talált szabálytalanságokat – a kormánypártoknál azonban az ÁSZ szerint minden rendben van.

Viszont a Transparency International Magyarország elérte, hogy a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítélete után a kabinetnek ki kell adnia, hogy hány páncélost adtak át Szerbiának és mennyiért. Egyes hírek szerint 26, más források szerint 50, megint más tudósítások szerint 66 darab PSZH-ról van szó, és az sem világos, hogy Szerbia ingyen vagy pénzért kapta meg a harceszközöket.

A hatvanpusztai Orbán-kúria is sokaknak „szúrhatja a szemét”, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő el is látogatott oda, hogy megmutassa, hazugság, hogy Hatvanpusztán csak egy félkész mezőgazdasági üzem látható. A látogatás közben kiszúrták Hadházy autójának a kerekeit – a képviselő szerint „Orbán emberei” tették – a rendőrségi vizsgálat még tart. Az ellenzéki politikus szombaton tüntetett a birtok előtt, eközben Orbán Viktor az MCC Feszten a többi között azt mondta, azon nem tud segíteni, ha valaki már szimplán unja a 15 éve tartó hatalmát

Süllyed a hajó?

A Fidesszel iránti ellenszenv oka azonban leginkább a gazdasági kilátástalanság lehet az oka, amely egyre inkább kihat a mindennapi életre is.

Rémes kilátások várnak a magyar gazdaságra, repülőrajt ebből az év végére sem lesz. A második negyedéves növekedés számai messze elmaradnak az Orbán- kormány év elejei várakozásaitól. A magyar gazdaság gyenge lábakon áll, év végére sem érkezik meg a repülőrajt. Amint azt Nagy Márton bejelentette, a 3,4 helyett már csak 1 százalékos GDP-növekedést vár idénre az Orbán-kormány.

Mutassa meg a kormány, hogy milyen számokból dolgozik! Ha már júliusban ezt csinálják velünk, mi vár az országra szeptemberig?” -- Bod Péter Ákos volt jegybankelnök a közigazgatásban dolgozók egymilliós otthonteremtési támogatására reagálta ezt lapunknak, de amit hozzátett, az általánosságban is igaz: A miniszterelnök kap egy rossz támogatottsági adatot, és üvölteni kezd, hogy kaparjanak össze neki pénzt. A pénzügyminisztérium pedig közli, hogy sok pénz nincs, de ígéretekre még futja

Az Orbán-kormány gazdaságpolitikája stratégiai hibák egész sorára épül, amelyeket kijavítani ez a rezsim már képtelen, mivel Orbán Viktor magyar érdeknek állítja be azt, ami valójában ellentétes az ország érdekei­vel – mondta lapunknak Békesi László volt pénzügyminiszter.

Budapest, Budapest, te csodás?

Karácsony Gergelyt pénteken hallgatta ki gyanúsítottként a Nemzeti Nyomozó Iroda a Budapest Pride megszervezéséért. Az épület előtt több száz fős tömeg tüntetett, köztük ellenzéki politikusok is. A főpolgármester az őt váró tömegnek a többi között elmondta, hogy a kihallgatást örkényi abszurdként élte meg.

Több mint egy hónapja nem egyeztettek a kormány és a főváros képviselői a budapesti csődhelyzet elkerülése érdekében, az átvilágításról pedig semmiféle visszajelzést nem kapott a főváros.

A BKK-nak jogerősen 200 millió forint bírságot kell fizetnie egy korábbi törvénysértő busztender miatt. Vitézy Dávid szerint itt lenne az ideje, hogy Karácsony Gergely főpolgármester számoljon el a főváros törvényes működésével. A BKK szerint a közbeszerzés jogszerű és tisztességes volt, és bár befizetik a büntetést, felülvizsgálati kérelem benyújtását fontolgatják.

Az év végén megnyithat a látogatók előtt a Biodóm belső tere – válaszolta a Népszava kérdésére Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) szóvivője. A terv megvalósítása viszont kérdéses, mert közben az állatkert több részére is szemet vetett a szomszédos Fővárosi Nagycirkusz.

Felújítási munkálatok miatt augusztus 25-től lezárják a Keleti pályaudvart. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója folyamatos tájékoztatást ígért, és azt, hogy BKK-val együttműködve segítik majd a zavartalan közlekedést.

Két képviselő távozik a hegyvidéki kutyapárti frakcióból, Kovács Gergely szerint az volt a hiba, hogy megbízott bennük. A polgármester szerint a Pokorni Zoltán nevével fémjelzett kerületvezetés elszámoltatása körüli viták vezettek a szakításhoz. Azzal vádolták, hogy Tiborcz István nyomására állította le az átvilágítást, és döntött az MKKP 2026-os induláson. A távozók közölték, ők csak a tisztánlátást szorgalmazzák, de a történtek ellentétesek a Kutyapárt szellemiségével.

Nemcsak fővárosban okoz gondot, hogy a MOHU egyoldalú döntéssel a felére akarja csökkenteni a visszaváltott palackok után az automata rendszert üzemeltető kiskereskedőknek járó díjat. Az Országos Kereskedelmi Szövetség az intézkedés azonnali visszavonását; és helyette az indokolt költségeket fedező árazás kialakítását kezdeményezik

Kisebb települések nagy tervekkel

Két újabb település is készül arra, hogy megalkossa a maga önazonossági törvényét. Taktaharkányban, a beköltözni szándékozóktól szakképzettség igazolása mellett 50 ezer forint betelepülési hozzájárulást kérnének, Kiskunhalas polgármestere pedig a büntetett előéletűeket nem fogadná be, szerinte ugyanis az ott garázdálkodó gazfickók túlnyomó többsége nem halasi. Ugyanakkor Mezőkeresztes – amely település elsőként alkotta meg önazonossági rendeletét -- máris visszakozott; a kisváros polgármestere szerint a média miatt kellett visszavonniuk sajt jogszabályukat.

Szolnok polgármestere Pintér Sándor miniszterhez fordult segítségért a városban uralkodó borzasztó közbiztonsági helyzet miatt. Gíőrfi Mihály szerint a rend és közbiztonság fenntartása állami feladat -- és elégedetten nyugtázta, hogy levele nyomán máris több rendőr tűnt fel a város utcáin. Szolnok a főszereplője mellékletünk, a Nyitott mondat interjújának is. Rácz I. Péter Benedek Szabolccsal beszélget annak Hídváros című regényéről, amely huszonegy fejezetben meséli el a címerében a fiókáit a saját vérével etető gödényt ábrázoló város legendáriumát, ahol Kossuthot lepisszegték, Szamuelyről iskolát neveztek el.

Fideszes támogatással tiltott ki minden, akkumulátoripari beruházást Hajdúböszörmény: a döntést nemcsak az ellenzéki, de a fideszes önkormányzati képviselők is támogatták. A kormánynak még mindig van lehetősége figyelmen kívül hagyni a helyi szabályozást, azonban az esetleges beruházások ellen fellépne az önkormányzat.

Európa legnagyobb sakkmúzeumát akarja megalapítani egy apró baranyai falu. Turisztikai attrakció és kiugrási lehetőség lehet Drávapiskiben a korábban Klagenfurtban működő sakkmúzeum, amelyet Mali Zoltán polgármester akar a településre költöztetni. Kérdés, lehet-e gazdaságosan működtetni a múzeumot egy száz lelkes faluban.

Sakkban ezen a héten nem, de úszásban szép eredményeket ért el a magyar sport ezen a héten: Kós Hubert a 200 méteres vegyesúszás bronzérme után megvédte címét a 200 méteres hátúszásban a szingapúri vizes világbajnokságon, amivel megszerezte a magyar küldöttség első aranyérmét.

A magyar csapatok közül már csak a Ferencváros labdarúgói folytathatják az idei nemzetközi kupaszereplést. A zöld-fehérek az örmény Noah FC ellen a BL-selejtező visszavágóján is nyertek, és ezzel biztossá vált, hogy legrosszabb esetben is az Európai Konferencia Liga főtábláján ott lesz ősszel.

A magyar sportélet minden évben rangos eseményét, a Forma-1 Magyar Nagydíját is ezen a hétvégén rendezik a Hungaroringen. Az időmérő edzésen már volt nagy meglepetés, Charles Leclerc 2025-ben először győzött, mindössze 26 ezredmásodperccel előzte meg Oscar Piastrit.

Háborúk és vámháborúk

Mozgalmas volt a hét a nagyvilágban is. Sikerült megállapodni, Donald Trump 15 százalékos importvámmal sújtja az Európai Uniót. Ursula von der Leyen vállalta, hogy Európai Unió Európai Unió 600 milliárd dollár értékben befektet és 750 milliárd dollárért energiahordozókat vásárol az Egyesült Államoktól. Orbán Viktor és a kormányának a tagjai azóta is azt hangoztatják, hogy ez nem megállapodás, Trump megette reggelire Von der Leyent. a megállapodást elemzi Gazdaság rovatunk vezetője, Szabó Brigitta jegyzete is.

Több országra is új importvámokat vetett ki az Egyesült Államok, Kanadáét Donald Trump 35 százalékra emelte. A Mexikóval kötendő megállapodás határideje további 90 nappal meghosszabbodott. Az amerikai elnök 25 százalékos importvámmal sújtja Indiát, és további büntetőintézkedések is jöhetnek, amiért India orosz kőolajat vásárol. Brazíliát 50 százalékos vámmal sújtja Donald Trump, egyik indok a puccskísérlettel vádolt exelnök, Jair Bolsonaro elleni büntetőeljárás. Trump emellett atom-tengeralattjárókat helyezett készenlétbe „a megfelelő régiókban”, válaszul Dmitrij Medvegyev fenyegetésére.

Donald Trump támogatottsága nagyot csökkent -- lehet, hogy egy halott fog kibabrálni Donald Trumppal? Az elnököt az Economist legfrissebb felmérése szerint már csak 40 százalék támogatja, 55 százalékos elutasítottság mellett. A népszerűség-visszaesés oka minden bizonnyal az lehet, hogy Trump a korábbi ígéreteivel szemben nem hozza nyilvánosságra az Epstein-aktát. Sokak vélekedése szerint azért nem, mert ő maga is érintett lehet a börtönben öngyilkosságot elkövető pedofil üzletember ügyeiben.

Orbán Viktor barátját, a boszniai-hercegovinai Szerb Köztársaság elnökét egy év börtönbüntetés mellett hat évre eltiltották a politikai tisztségek viselésétől. A szabadságát pénzzel megválthatja, de az eltiltás miatt ügyvédje alkotmánybírósághoz fordulhat.

Lemondott a litván miniszterelnök, miután a helyi médiában júliusban több fényfeltáró írás jelent meg Gintautas Paluckas múltbeli és jelenlegi vállalkozásairól, állítólagos visszaéléseiről, köztük olyanokról is, amelyek több mint tíz évvel ezelőtt történtek.

Az ukrán parlament felülbírálva korábbi döntését, helyreállította a korrupcióellenes szervek függetlenségét. Volodimir Zelenszkijnek még alá kell írnia a törvényt, az államfő a jogszabály szövegét a benyújtás előtt jóváhagyta.

Több jel utal arra, hogy fordulóponthoz érkezett az orosz-ukrán háború, Ukrajna nemsokára minden orosz támadást megtorolhat, amely polgári célpontokat ér. Kijev évekig úgy harcolt, mintha az egyik keze hátra lenne kötve. Most ez a másik kéz is fegyvert kap, és ha ez megtörténik, Moszkvában sincs senki, aki biztonságban érezhetné magát. Eközben Trump rövidítette az Oroszországnak adott ultimátum határidejét, mint írta, nincs ok várni, ha úgyis tudjuk, hogy mi lesz a válasz. Bár Thaiföld és Kambodzsa tűzszünetet kötött, de Thaiföld máris annak megsértésével vádolja a kambodzsaiakat.

A Hamász lefegyverzését és a Gázai övezet irányításának átadását követeli, de Izraelt is elítéli az ENSZ -- ez szerepel a nemzetközi szervezet New York-i székházában tartott nemzetközi konferencia záródokumentumában.

Franciaországgal együtt az Egyesült Királyság is elismeri a független Palesztinát, ha szeptemberig nem lesz tűzszünet a Gázai övezetben.