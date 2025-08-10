Bindzsisztánban a helyzet változatlan – Népszava Hírlevél

külpolitika;belpolitika;Hírlevél;

2025-08-10 06:00:00 CEST

Nem lehet állítani, hogy a közéletben teljesen nyári uborkaszezon lenne: mindig van, ami borzolja a kedélyeket. Ilyen botrány volt a héten az, ami Fleck Zoltán kijelentése miatt tört ki. A jogászprofesszor ugyanis azt mondta egy rendezvényen, hogy akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre, ha az esetleg győztes Tisza Párt helyett a Fideszt kérné fel kormányalakításra a 2026-os parlamenti választás után. Orbán Viktornak arra a tusványosi kijelentésére hívta fel a figyelmet ezzel, amely szerint a Fideszben már „eldöntötték”, hogy se a Tiszát, se a DK-t nem engedik kormányra.



Sulyok Tamás megkérdezte tőle, forradalmat akar-e, Bayer Zsolt kirúgatná az ELTE-ről; a Kulturális és Innovációs Minisztérium közleménye szerint „Alapvető erkölcsi és jogi normákkal megy szembe Magyarország közjogi méltóságának megfenyegetése. Ilyet következmények nélkül senki sem tehet." (arra a tárca nem tért ki, milyen következményekről van szó); az ELTE pedig leszögezte, Fleck Zoltán magánemberként, nem pedig az intézmény oktatójaként fejtette ki a véleményét,ezért az Állam- és Jogtudományi Kar nem kommentálja az elhangzottakat. Lánczi Tamás pedig feljelentette Fleck Zoltánt, az Orbán-kormány Szuverenitásvédelmi Hivatalának vezetője egyszerre ugrott a Tisza Pártnak, az ELTE ÁJK-nak és a Magyar Tudományos Akadémiának is – az ominózus kijelentés előbbi rendezvényén hangzott el, utóbbi kettőnek pedig tagja a professzor.

Fleck Zoltán szerint árulkodó a hatalom vehemens reakciója, felhívta arra is a figyelmet, hogy a közjogi méltóságok egyelőre nem mondták ki: tiszteletben tartják a választások eredményét. Ugyanakkor abszurdnak és hisztérikusnak nevezte az Orbán-kormány reakcióját, és jelezte, védekezni fog a hatalmi arrogancia ellen. Bárándy Péter az Alaptörvény értelmében a köztársasági elnök feladata, hogy őrködjön az államszervezet és saját működésénekdemokratikus jellege felett. A korábbi igazságügyi miniszter szerint Fleck nem feltétlenül szerencsésen kifejtett véleménye éppen hogy a demokratikus működés megerősítését célozza, Lánczi Tamás pedig a véleménynyilvánítást tenné büntetőjogi kategóriába, ami az ötvenes éveket idézi.

Lakás, hitel(telenség)

Erősen megoszlanak a vélemények az Otthon Start kedvezményes lakáshitellel kapcsolatban is. Orbán Viktor szerint a nagy álom, a saját otthon valósulhat meg vele már fiatal korban; Zsiday Viktor befektetési szakember szerint viszont pont a fiatalok és az alacsonyabb jövedelműek nem járnak jól az Orbán-kormány 3 százalékos kamatú lakásvásárlási hitelével, és a program felhajtja majd az árakat is.

Mindenesetre a múlt héten már 54 százalékkal haladta meg a használt ingatlanok iránti érdeklődés a 3 százalékos hitelprogram meghirdetése előtti szintet. Budapesten a 40 négyzetméternél kisebb garzonok, valamint a 40-80 négyzetméteres lakások, míg a kisebb városokban és községekben a 80-120 négyzetméteres házak a legnépszerűbbek.

A Duna House vezető elemzője szerint pedig az Otthon Start Program az albérletpiacon kettős hatással járhat: csökkenhet a bérlői kereslet, miközben nőhet a kiadó lakások kínálata, ami a bérleti díjak mérséklődéséhez vezethet, különösen Budapesten és az egyetemi városokban

Körök és szigetek

A Digitális Polgári Körök miatti hullámok sem ültek még el. Szijjártó Péterrel, Bayer Zsolttal és Nagy Feróval indult el a ZEBRA Digitális Polgári kör, de Tóth Gabi, Kálomista Gábor és Németh Balázs is csatlakozott Kocsis Máté kezdeményezéséhez, mely szerint együtt fogják „bokán rúgni” a hivatásos hergelőket.

Vitályos Eszter leszögezte, elfogadhatatlan, ha valaki nők bántalmazásáról énekel. A kormányszóvivő kiemelte, hogy Dopeman nem az ő digitális körükhöz csatlakozott.

Vendége volt viszont Dopeman a Népszava törésvonal című műsorának című műsorának, ahol a többi között arról beszélt, hogy ő gengszterrapper, nem rózsalovag, senkinek sem kell őt megvédenie, ő írta ezeket a számokat; de hangsúlyozta, hogy elsődleges célja a polgárpukkasztás volt.





Jámbor András megalapította az első ellenzéki Digitális Polgári Kört. hangsúlyozta, a Párbeszéd–Zöldek országgyűlési képviselője mind a Harcosok Klubja, mind a Digitális Polgári Körök nem az emberek, hanem az Orbán-kormány saját hatalmának szolgálatáról szólnak. Céljairól szólva elmondta, egy képviselőnek azt a családot kell képviselnie, akiket maffiamódszerekkel kifosztottak.

Bige Dávid üzent Gulyás Gergelynek, a milliárdos nagyvállalkozó fia azt állítja, nincs köze a Tisza Párthoz. A nyíregyházi Tisza Szigetbe lépett be, semmiféle tisztséget nem tölt be, és nem igaz, amit a miniszter állít, hogy pénzzel támogatja Magyar Pétert.

A héten a Tisza-szigetek népszerűségét is megelőzte egy szigeté, a Sziget Fesztiválé. Bár a Kneecapot kitiltották róla, de azért palesztin zászló lengett a VIP-páholyban. A Free Palestine feliratú zászlót egy lány lengette a VIP-zóna paravánja mögött. Zászlóján az ökölbe szorított kéz mellett egy anya sziluettjét is lehetett látni a karon ülő kisgyermekével, alighanem célzásként a rengeteg civil áldozatra és Gázai övezetet sújtó éhínségre, amelyik miatt nemrég gyors egymásutánban Franciaország, az Egyesült Királyság és Kanada is bejelentette, hogy az ENSZ 2025-ös közgyűlésén elismeri a független palesztin államot.

Sziget a főszereplője annak a hírnek is, mely szerint tízezer ember egyidejű fogadására alkalmas rendezvényhelyszínt létesítene egy idén alapított cég az Óbudai-sziget déli részén. A Multikulti Zrt. sok más mellett vállalta a zöld terület védelmét és arra is ígéretet tett, hogy egybenyitja az önkormányzati tulajdonú északi és az állami – pontosabban a Demeter Szilárd által vezetett Petőfi Kulturális Ügynökség – tulajdonában lévő déli rész egybenyitását. Ezt régóta szeretné elérni a kerület. Ezenfelül létesül egy csaknem 10 ezer négyzetméteres játszótér közepén egy óriási hajót formázó mászókával, kötélpályákkal, sok játékkal, pelenkázóval, kerékpár- és rollerparkolóval.

A Szigeten egyébként csak Mészáros Lőrinc borait lehet inni. Kizárólagos borbeszállítói kategóriát vásárolt a Chateau Dereszla, így a fesztiválozók kizárólag ennek a borászatnak a termékeit fogyaszthatják az eseményen.

Bort talán eddig sem lehetett inni, de most már süteményt sem ehetünk a Ruszwurmban. Szerdán a Budavári Önkormányzat már birtokba is vette a Ruszwurm Cukrászda által használt, a Mátyás-templom közelében található ingatlanokat. A közel kétszáz éves történelmi cukrászda bezárását követően tulajdonosa, Szamos Miklós szívinfarktusban elhunyt. Előtte levélben hívta fel a figyelmet, hogy a Ruszwurm bezárásával az országimázst éri kár.

Péntek reggel hét órakor végrehajtók jelentek meg a budai Várban lévő Korona Kávéháznál is, amely korábban a Ruszwurm néhai tulajdonosának másik cukrászdájaként működött. A Korona Kávéház esetében – a Ruszwurmhoz hasonlóan – az üzemeltető régóta a piaci árnál alacsonyabb bérleti díjat fizetett. A díj mértékéről kialakult vita több mint másfél évtizede tartott, és az egyeztetések nem vezettek eredményre. A cég nem fogadta el a piaci szinthez közelítő díjat, ezért az akkori önkormányzati vezetés 2015-ben felmondta a szerződést, majd hosszas per indult – ez zárult le a héten a végrehajtással.

Hogy a Ruszwurmban lehetett-e sörös, esetleg napraforgómagos süteményt kapni, az tehát már történelem – mindenesetre kiderült, hogy nem sörrel teli dobozzal, hanem szotyolával teli zacskóval dobták meg Magyar Pétert a beszéde közben. Bár a helyszínen az ott tartózkodó rendőrök nem tettek semmit, a férfit később garázdaság gyanúja miatt kihallgatták.

Mindez Gyulán történt: Magyar Péter országjárásnak állomásai ezen a héten a délkeleti országrész települései voltak. Ahogyan a politikai akciójuk kezdetén tartott sajtótájékoztatón Magyar Péter a Népszava kérdésére elmondta, céljuk a kétharmados többség megszerzése a „demokratikus értékek” visszaállítása érdekében, ebbéli szándékát most is megismételte a Tisza-parti városban, sok ezer ember előtt.

A Tisza Párt elnöke szerint a Fidesz elkezdett kamu közvélemény-kutatásokat kihozni. Mint írta, kamu közvélemény-kutatás az a belső felmérés, amire hivatkozott Orbán Viktor, hogy 80 választókerületet elhozna a Fidesz. A Tisza Párt a valódi, reprezentatív kutatásokban minden olyan körzetben jelentősen, hibahatáron túl vezet, amely a sima többséghez kell, céljuk, hogy mind a 106 körzetet megnyerjék.

Mindenesetre úgy tűnik, hogy – legalábbis egy mandátum erejéig – újabb vetélytársa akad Magyar Péternek, mivel a Magyarországi Romák Országos Önkormányzata a magyarországi németekhez hasonlóan versenybe indul a általuk megszerezhető parlamenti helyért.

A jövő évi választások eredményeit persze még nem ismerhetjük, Mindenesetre már a Kneecap lengyelországi turnéján zúgott a „Fuck Orbán”. De a közéletben és a művészet világában is elterjedt ehhez is kapcsolódik videónk, kik beszélnek ocsmányabbul, a politikusok vagy a művészek.





Esetleges sikerek és biztos kudarcok

Orbán Viktor nem érti a mocskosfideszezést. Bár elismerte, nem mondhatja, hogy jól mennek a dolgok, de azon nem tud segíteni, ha valaki már szimplán unja a 15 éve tartó hatalmát.

Lehet, hogy az emberek nem szimplán a 15 éves uralmát nem bírják, hanem azt, hogy a dolgok nem azért nem mennek jól, amit a miniszterelnök mond, háború, szankciók és Brüsszel, hanem maga az Orbán-kormány hibái – és hazugságai miatt.

Például a miniszterelnök nemcsak a választás, hanem az oktatás számaival kapcsolatban is szeret nagyot mondani. Azt állította, hogy ma Európában a nemzeti össztermék arányában Magyarország költi a legtöbbet az oktatásra, de a felsőoktatásra biztosan. Csakhogy ez még akkor sem igaz, ha beszámítjuk az átláthatatlanul gazdálkodó modellváltó egyetemeknek juttatott összegeket is.

Erről, hogy a miniszterelnök szeret nagyot mondani a lapunk által megkérdezett politikai elemzők közül Pék Szabolcsnak, az Iránytű Intézet vezető elemzőjének is ez a véleménye. Szerinte Orbán a tematizálás érdekben teszi mindezt, de véleménye szerint más is van a Fidesz tarsolyában, mint az átláthatósági törvény az őszi parlamenti időszakra. Horn Gábor, a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke szerint a közelmúltban nyilvánosságra hozott „Durham-jelentés” és ennek kapcsán Hillary Clinton vereségének említése másról is szólhat: Orbán Viktor esetleges saját vereségét segít előre megmagyarázni. Főleg, ha kudarcot vall abban az influenszerkedésben, amellyel Magyar Péter online térnyerésének ellensúlyaként próbálkozik. Utóbbit járjuk körül közéleti podcastsorozatunk, a Hol élünk? friss adásában.





Mellékletünk, a Visszhang elemző cikke is arról szól, hogyan próbál eligazodni az internet útvesztőiben a miniszterelnök.

Magyarázatot adni egyébként nemcsak a 2026-os parlamenti választás után, hanem azonnal kellene valamire. Például arra, hogy miért omlott össze az egészségügyi szolgáltatási rendszer, az EESZT, és 24 óra múltán miért nem sikerült helyreállítani a működését. Ez szombaton éjfélig sem jött össze úgy, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár órákkal előtte türelmet kért.

Igaz, a kormány olykor már próbálkozik kormányként viselkedni, ígéreteket legalábbis tesz erre – azonban sokkal több jel sőt bizonyíték van a hibáira. Például országos állomásfelújítási programot indít a MÁV, a több mint 30 helyszínt tartalmazó program célja korszerű, utasbarát állomások létrehozása. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot, amelyet a MÁV saját forrásból és a Magyar Falu Program támogatásával valósít meg.

Beavatkozásokról döntött a kabinet a Balaton vízminőségének javítása érdekében. Támogatja az azonnali illetve a középtávú beavatkozásokat. A költségvetési helyzet függvényében a szükséges forrásokat biztosítják.

Csakhogy -- amint ez Szép Szó című mellékletünkben megjelent írásból is kiderül -- Az Orbán-kormánynak a rendszer tizenhat éves gazdasági zsákutcájáról kell elszámolnia.

Ugyanakkor nincs olyan hét, amikor ne olvashatnánk bicskanyitogató híreket például hogy Hadházy Ákos szerint 15 millió forintos nyakláncban ment étterembe Rogán Barbara. A független képviselő ezúttal egy olyan fotót osztott meg, amelyen Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a budapesti Salt étteremben tűnik fel feleségével, aki egy 39,2 ezer eurós Bvlgari nyakláncot viselt.

Balatoni panorámás, jakuzzis, inkább nyaralónak látszó gazdasági épületet vett Nagy Márton felesége. A „gazdasági épület” valójában egy viszonylag új építésű nyaralónak látszik, melynek kertjében jakuzzi, napozóágyak és grillező is van. Az adásvételi szerződést pedig egy olyan ügyvéd jegyezte ellen, aki annak a Pete Juditnak a helyettese, aki Nagy Márton testvérének a helyét vette át annak ügyvédi irodájában, amikor Nagy miniszter lett.

Hadházy Ákos újabb bizonyítékot is szerzett – mégpedig arról, hogy hiába hazudják mezőgazdasági létesítménynek a hatvanpusztai Orbán-birtokot, az energetikai tanúsítványt lakóépületre kérték.

Már 30 milliárd forintot keresett az autópálya-koncesszión Mészáros Lőrinc és Szíjj László. A G7 számításai szerint két év és négy hónap alatt már körülbelül 8 százalékát kivették osztalék formájában annak az összegnek, amit az állam a gyorsforgalmi utak üzemeltetésére és fejlesztésére adott.

Végrehajtási eljárás indult az Energiaügyi Minisztérium ellen -- épp a Mészáros-ügy miatt. Ezt Tóth Bertalantól, az MSZP frakcióvezetőjétől tudta meg lapunk. Ismereteink szerint a végrehajtó az állami MVM-re vonatkozó, 2019. január 1. és 2020. december 31. közötti tulajdonosi joggyakorlói (egyedi részvényesi) határozatok kiadására szólította fel a szaktárcát. A tárca nem hajtotta végre az adatigénylési perben született ítéletet. A megkeresés szerint, ha ennek a néhány nap múlva lejáró határidőig – Tóth Bertalan megítélése szerint – nem tesznek eleget, a végrehajtó további lépéseket tesz.

Eljárást indított MBH Banknál az Európai Bizottság. A magyar bankszektor szerkezetátalakításáról és az MBH Zrt. által kibocsátott kötvényekről a magyar hatóságoknál érdeklődik az uniós végrehajtó szervezet. Az ügy akár forrásfelfüggesztéssel is járhat.

Ismét eljárást indított a Fővárosi Kormányhivatal a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) két közoktatási intézménye működési engedélyének visszavonása és a nyilvántartásból való törlése ügyében. Tovább vegzálja a kormányhivatal Iványi Gábor egyházát és iskoláit, a cél továbbra is a MET teljes ellehetetlenítése.

Megint palackozott vízzel kell fürdetni az újszülötteket a székesfehérvári kórház szülészetén. Az Országos Kórházi Főigazgatóság megerősítette, hogy a víz emberi fogyasztására jelenleg nem alkalmas, azonban állításuk szerint felnőttek tisztálkodására igen. A kórházzal kapcsolatban az is probléma, hogy a májusban átadott új épület műszaki problémák miatt még mindig üresen áll. Az épület kivitelezését Mészáros Lőrinc cége végezte.

Hosszabb ideig nem lehet kiváltani a receptre felírt gyógyszereket, mert leállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér (EESZT). Ezt több budapesti patika is megerősítette, sőt az egész országot érintette a probléma. Az EESZT mellett a magyarorszag.hu oldal sem működött, az ezen keresztül elérhető felületekre sem lehetett belépni. A hvg.hu megkereste az ügyben a Pintér Sándor-féle Belügyminisztérium és a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, de Hírlevelünk zártáig nem reagáltak a portál témával kapcsolatos megkeresésére.

És hát persze ami a legérzékenyebben érint nemcsak egy-egy csoportot, hanem a lakosság nagy részét: a megélhetési válság. Az infláció alig csökken – ezen belül az élelmiszerek ára viszont nő, a KSH szerint 4,3 százalék volt az infláció júliusban. Egy év alatt az élelmiszerek ára 5,9 százalékkal nőtt, a csokoládé, kakaóé és a kávé 20 százalékkal, az őszibaracké 85,4 százalékkal emelkedett. A háztartási energiáért 10,9 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,1 százalékkal drágult. Az Országos Kereskedelmi Szövetség állásfoglalása szerint az élelmiszerek vártnál nagyobb drágulása azt mutatja, hogy az árrésstop hosszabb távon hatástalan az inflációval szemben. Az árréstop egyszeri hatása kimúlt, ma már nem szolgálja az infláció csökkentését, ezért indokolt az augusztus végi megszüntetése.

Magyarországi körképünk befejezésül még egyszer a kedvezményes lakáshitelről. Mégpedig azért, mert a Népszavak európai körképéből kiderül, az, amit Orbán Viktor a világon egyedülálló lehetőségnek nevez – az alacsony kamatozású lakáshitel -- az Európa számos országában piaci lakáshitelként, állami szerepvállalás nélkül is elérhető. Az Otthon Start vonzereje valójában nem az Orbán-kabinet nagylelkűségét bizonyítja, hanem arra mutat rá, hogy idehaza kirívóan drágák a banki hitelek, még ingatlanfedezet mellett is. És ez az attitűd – mint e heti összeállításunkból is kiderült – szinte minden területen jellemző az Orbán-kormányra: hogy saját világra szóló sikereként kommunikálja azt, ami egy kormánytól természetesen elvárható lenne.





Nemcsak itthon halasztották el az uborkaszezont a politikusok

Számtalan érdeklődésre számot tartó esemény történt a határainkon kívül is. Vannak közöttük olyan hírek is, amelyek Magyarországgal is kapcsolatosak.

Némileg talán szokatlanul, de a külföldi hírek élén említjük meg interjúnkat Nemes Jeles Lászlóval annak kapcsán, hogy új filmje az Árva résztvesz a Cannes-i Filmfesztiválon. Az Oscar-díjas rendez a filmművészet válságáról, az egész emberi társadalmak, és ezen belül Európa válságáról is beszél, amikor ezt mondja: „Most nagyon negatívan látom Európa jövőjét. Aggasztó. Legyen az kínai, orosz, iráni vagy török, felmérhetetlen erők támadnak az évszázadokon keresztül épült európai liberális demokráciára. Európa a nagylelkűségében nem tudja megvédeni saját magát. Szerintem ez egy óriási probléma.

Életbe lépett az Európai Unió új médiatörvénye. Átfogó szabályokat vezet be az Európai Unió új, augusztus 8-tól érvényes rendelete a médiaszabadság védelmére, a közszolgálati média, valamint a sajtó függetlenségének biztosítására. A jogszabály egyebek mellett a közmédiát, a reklámköltéseket, az állam szerkesztőségektől való távoltartását is érinti – nagy kérdés, hogy az Orbán-kormány mit fog betartani belőle. A magyar kormány természetesen már tervezetként sem üdvözölte a jogszabályt. Orbán Viktor „szabadságellenesnek” nevezte, mondván: teljes mértékben át akarja venni az irányítást a média felett.

Megfosztotta hivatalától Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság elnökét az ország választási bizottsága azt követően, hogy a múlt pénteken a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltották. Az Orbán-kormány már korábban jelezte, hogy nem fogadják el a az ellene hozott döntéseket. Orbán Viktor már fogadta is a Karmelitában Milorad Dodikot.

Magyarország megállapodást köt a világ egyik legkorruptabb diktatúrájával. Orbán Viktor jóváhagyása olvasható a Magyar Közlönyben: egyetértek a Magyarország Kormánya és az Egyenlítői-guineai Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás létrehozásával”-- fogalmaz a miniszterelnök által szignózott határozat.

Beiktatták Karol Nawrockit, de Orbán Viktor oroszpártisága miatt nemigen fog javulni a magyar-lengyel viszony. Lengyelország különböző pontjairól utaztatja Varsóba híveit a jobboldal, hogy együtt ünnepeljék az új államfő beiktatását. A ceremóniát bojkottálja Lech Walesa, aki elkeserítőnek látja az eseményt.

Putyin folytatja a háborút, nem enged Trump ultimátumának. Az orosz elnök kételkedik a szankciók sikerében, érdemi tárgyalásokra csak akkor hajlandó, ha a hadserege megszerezte a teljes ellenőrzést a négy déli ukrán megye felett.

A Kreml szerint már van megállapodás egy Trump–Putyin csúcstalálkozóról, akár napokon belül sort keríthetnek rá.Vlagyimir Putyin főtanácsadója csak kétoldalú találkozóról beszélt, Volodimir Zelenszkij bevonását nem említette. A The New York Times szerint az amerikai elnök egy háromoldalú megbeszélést is tervez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részvételével. Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy ő is kész találkozni Vlagyimir PutyinnalA valódi megoldások igazán csak vezetői szinten születhetnek meg – szögezte le az ukrán elnök.

Hollandia az első NATO-tagállam, amely közvetlenül vásárolt az Egyesült Államoktól katonai felszerelést Ukrajna számára 500 millió euró értékben. Az első támogatási csomag már augusztusban Kijevbe érkezik.

Lemondott a litván kormány. Gintautas Paluckas kormányfő kabinetje azért távozott. mert a 45 éves szociáldemokrata politikust kétes üzleti kapcsolatokkal és összeférhetetlenséggel vádolták.

Az izraeli kormány biztonsági kabinetje jóváhagyta Gázaváros elfoglalását. Benjamin Netanjahu miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, hogy az egész övezetet katonai ellenőrzés alá akarja vonni, a most jóváhagyott terv azonban kifejezetten Gázavárosra vonatkozik. Benjamin Netanjahu szerint nem megszállják, hanem felszabadítják Gázát. Az izraeli miniszterelnök tervét nemcsak a nemzetközi közösség, de az izraeli ellenzék is bírálja.

Trump leszámolásra használja az importvámjait. Az amerikai elnök nagyszabású offenzívát indított, hogy rákényszerítse Brazíliát a Jair Bolsonaro elleni per felfüggesztésére, mert Trump azt akarja, hogy Jair Bolsonaro visszatérjen.

Donald Trump illegális bevándorlókat kizáró népszámlálást rendelt el. Az amerikai elnök arra utasította a lakossági statisztikáért felelős kereskedelmi minisztériumot, hogy kezdje meg a dokumentumokkal nem rendelkező bevándorlókat kihagyó új népszámlálás előkészítését.

Átrajzolnák a republikánusok a texasi választókörzeteket, kitört a felháborodás. Texasban és több konzervatív államban a választókörzetek átrajzolásán dolgoznak, hogy a Republikánus Párt több mandátumhoz jusson jövőre a félidős kongresszusi választásokon. Válaszul a demokraták is beszállnak a térképháborúba.