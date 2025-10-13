Megszólal az áldozat – Népszava Hírlevél

külpolitika;belpolitika;Hírlevél;

2025-10-13 06:00:00 CEST

Minden jóban van valami jó

Több mint két évtizeddel Kertész Imre elismerése után újabb magyar irodalmi Nobel-díjast ünnepelhettünk, az író Krasznahorkai Lászlót. A legrangosabb irodalmi díj hivatalos indoklása szerint az imponáló, látnoki prózájáért részesült az elismerésben, amelyik az apokaliptikus terror közepette világít rá a művészet jelentőségére. A Nobel-díjhoz magyar politikusok, közéleti személyiségek egész sora gratulált, de világszerte is sokan méltatták az életművét ezen belül Németországban kivételes elismeréssel fogadták a díját. Ő maga elég fanyarul fogadta az egészet: először úgy reagált, az egész élete a helyesbítésekről szól, aztán azzal köszönte meg a jókívánságokat, hogy ha sokaknak örömet okozott, akkor talán még meg lehet szokni.

Rangos szakmai elismerésben részesült lapunk munkatársa. Horváth Gábor, a Népszabadság volt, a Népszava jelenlegi főszerkesztő-helyettese, illetve a Válasz Online szerkesztősége kapta a 2016. október 8-án politikai okokból bezárt napilap, a Népszabadság 2025-ös díjait.

„Rengeteg gyermekről beszélhetünk”

Így tekinthetünk a magyar Nobel-díjra – hiszen rajta kívül ezen a héten sem volt sok okunk örömre. Az Állami gondoskodásban élő gyermekek napja ismét fókuszba helyezte a gyermekek – ezen belül a gyermekvédelem és az oktatás – problémáit. Tovább gyűrűzik a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrány: keresik azt a rendőrt, aki titoktartási kötelezettséget íratott alá az intézmény volt igazgatója ellen évekkel ezelőtti folyó nyomozás során; és megszólalt Juhász Péter Pál egyik korábbi, a szexuális zaklatása idején mindössze 14 éves áldozata.

Eközben a fideszesek leszavazták a gyermekvédelmi dolgozók béremelését, és az állami gondozott gyermekek étkeztetésére fordítható keret emelését is a parlamenti bizottságban, miközben iskolaidőben mindössze 1200 forint jut egy gyerek napi étkeztetésére. Jámbor András, a Párbeszéd országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy már közel 30 ezer aláírást gyűjtöttek össze azért, hogy teljes körű reform valósuljon meg a gyerekvédelemben. Megvannak az aláírások a DK kezdeményezéséhez is: lesz parlamenti vitanap a gyermekvédelemről. A párt bemutatta a gyermekvédelmi programját; és törvénymódosítási javaslatot nyújt be arról, hogy a papokat akkor is terhelje jelentési kötelezettség gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményről, ha ez gyóntatás során jut tudomásukra. Gulyás Gergely a kormányinfón azt mondta, még az idén 17 milliárd forintot juttat a kormány az állami szociális intézményrendszernek, amit modernizációra és bérekre is fel lehet használni.

Ágh Attila politológus szerint a gyermekvédelmi ügyek mély hatással vannak az emberekre – de kérdés, ki fog-e ez tartani a 2026-os parlamenti választásig. Szentpéteri Nagy Richard politológus pedig a többi között arról is beszélt Törésvonal című podcastünkben, hogy a közvélemény nagy része miért szeretné, ha politikusi érintettség is felmerülne a Szőlő utcai ügyben.





Az oktatás, ezen belül a pedagógusképzés is katasztrofális helyzetben van. Nem csoda, ha az ötéves tanárképzésre jelentkezők és a végzettek száma is döbbenetesen alacsony, nem is lehet utánpótlásról beszélni – nyilatkozta lapunknak Nagy Erzsébet, PDSZ ügyvivője. Szülői panaszok is tömegesen érkeznek a tanárhiányról, elképesztő, hogyan próbálják az iskolák pótolni a hiányzó tanárokat. De nemcsak pedagógus, gyerek is kevesebb van, az iskolákat is elérte a népességcsökkenés. Ennek okai között lehet az is, hogy szülés után visszatérni a magyarországi munkaerőpiacra drámai küzdelem, ezen a téren nem ad segítséget a családtámogatási rendszer.

A gyerekek mellett gyakran az idős emberek is kiszolgáltatott helyzetben élnek. Ez a gyermekeik, a középkorú generáció problémája is: a magyarországi idősgondozásról fest körképet egészségpolitikai podcastünk, a Szike.





Mélyrepülésben a gazdaság is

Ha év elején valóban repülőrajtot vett volna a gazdaság, akkor most már magasan járna -- ehelyett csak stagnál; és tovább gyengült a kilábalásának esélye. Zuhan az ipari termelés – az előző év azonos időszakához és az előző hónaphoz képest is –, ami arra utal, hogy idén sem indul be a gazdaság növekedése. A minisztérium szerint ez Brüsszel és a Tisza Párt miatt van. Az erősödésnek indult forint megint lejtmenetben, Nagy Márton miniszter kijelentése miatt, mely szerint a magyar alapkamat jelenleg magasabb a szükségesnél. Magas szinten ragadt az infláció, a KSH által mért 4,3 százalék ugyan stagnálást jelent, de uniós összehasonlításban még mindig magas. Az Orbán-kormány egyetlen hónap alatt 73 milliárd forinttal támogatta Oroszország Ukrajna elleni háborúját a gázvásárlással, miközben a csehek és a horvátok is olcsóbban vásárolnak máshonnan. Az Orbán-kormány egy IMF-tanulmányra hivatkozik, amikor az oroszoktól vásárol gázt, csakhogy az a magyar energiapolitikát is hibáztatja, és a rezsicsökkentést is kivezetné. Az Otthon Start olcsó hitele brutális lakásár-drágulást eredményezett: országosan 18, a fővárosban 24 százalékkal emelkedtek a lakásárak az előző év hasonló időszakához képest. Budapest kivéreztetésével is a gazdaság helyzetét rontja a kormányfő, hiszen ha a budapesti önkormányzatok, a közszolgáltatások alulfinanszírozottak, nem működőképesek, akkor az a GDP-t teszi tönkre -- erről is beszélt a Népszava médiatámogatásával megvalósuló Közbeszélgetés rendezvénysorozat hatodik részében Kiss Ambrus Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.





Mindeközben pedig Orbán Viktor arról beszél, hogy az Európai Unió éppen most rázódik szét, ezért Magyarországnak nem szabad vele szorosabban összekötnie a sorsát az euró bevezetésével. Persze az euró bevezetéséhez a gazdaságot kellene stabilizálni, ehelyett a Fidesz a „szokásos” választ képes nyújtani a gazdasági problémákra: meghosszabbítani a veszélyhelyzetet, 2026 májusáig. Magyar György jogász szerint bábszínház a veszélyhelyzetről szóló parlamenti vita, továbbra is súlyos jogállami visszaélésről van szó. Azt viszont lapunk többszöri kérdésére sem árulta el a Fidesz-frakció, hogy visszahozzák vagy végleg ejtették-e az átláthatóságinak nevezett, valójában a civil szervezetek és a média egy részének ellehetetlenítését lehetővé tévő törvény javaslatát.

Nem csak a Fidesznek vannak gondjai

A politikai hirdetések betiltásával a Facebookon a Meta egy ütőkártyát kivett a kezükből, ez meg is látszik a kommunikációs csodafegyvernek szánt Harcosok órája podcasten, mióta nem hirdethetik, szinte senki nem nézi. Ugyanakkor a Meta Karácsony Gergely villamosbeszerzésről szóló posztját is letiltotta, és az intézkedés a civilek helyzetét is nehezíti. A Fidesznek így új dolgokkal is próbálkoznia kell, például azzal, hogy visszahívja a politikába Varga Juditot, de elemzők szerint ettől semmit sem várhatnak, sőt kockázatos lenne – és más okból sem tartják jó ötletnek. Közéleti podcastünk, a Hol élünk? friss adásában kollégáink arról is beszélnek, hogy Orbán Viktor Varga Juditot dobja be „Zsolti bácsi” ellen, de Magyar Péter megállítását is várja tőle.





Magyar Péter azt nyilatkozta minderről, hogy Varga Judit tudja, mi a gyermekeik érdeke. De más miatt Tisza Párt elnökének is főhet a feje: a telefonos applikációkból személyes adatok szivárogtak ki. Magyar Péter szerint a Fidesz lejárató próbálkozása – miszerint ukrán szakemberek fejlesztették ki az applikációt – tízezer letöltést hozott a Tisza Világnak, Radnai Márk alelnök pedig azt állítja, magyar szakemberek fejlesztették ki az applikációt. Magyar Péter szerint titkosszolgálati akció történt, ezért elindítják a szükséges jogi eljárásokat. Mindenesetre az aHang több mint 60 ezer aláírást adott át Varsóban az EBESZ-nek, hogy 2022 után 2026-ban is teljes körű nemzetközi választási megfigyelő misszió legyen Magyarországon.

A Fidesz számára már a lét a tét, mert ha kormányváltás lesz, itt egyes embereknek tényleges szabadságvesztéssel kell majd szembenézniük – ez az ismert ügyvéd, Litresits András véleménye, a vele készült interjúnkban a Zsolti bácsi-ügyről is szóba került. Orbán Viktor szerint Budapesten a Fidesz szénánk nem áll jól, de a külső kerületek mandátumait be kell húzni. Ezt a miniszterelnök a pesterzsébeti piacon mondta, ahol személyesen indította el az általa bejelentett aláírásgyűjtést, amelyet az Európai Unió állítólagos háborús tervei ellen hirdetettek meg.

Gyászol a magyar futball: elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány, akinek vezetésével a magyar labdarúgó-válogatott legutóbb, 1986-ban kijutott világbajnokságra. Az MLSZ életműdíjasa 84 éves volt. A magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni szombat esti győztes világbajnoki selejtezőjén a játékosok fekete karszalagot viseltek, és a mérkőzés előtt egyperces csenddel emlékeztek meg róla.

Fasiszta kurzusok diktatúra nélkül

A világ eseményei azt sugallják, hogy egyre fokozódik körülöttünk az erőszak. A belpolitikai csatározások is mind kíméletlenebbek. Mennyire tükröz valóságos tényeket, és mennyire manipulatív – ezekre a kérdésekre keresi a választ Kapelner Zoltán filozófussal interjúnk mellékletünkben, a Visszhangban.

Változás történt Csehországban: nem lesz könnyű helyzetben Andrej Babis, a cseh elnökválasztás győztese, de vajon Orbán reménykedhet-e abban, hogy benne szövetségesre talál az Európai Unió gyengítésében? Egy hónap után lemondott Sébastien Lecornu francia kormányfő, azzal indokolta hogy nem voltak adottak a feltételek adottak ahhoz, hogy életképes kabinetet hozzon létre. Úgy látszik, Franciaországban mégsem lesz kormányváltás, mert Emmanuel Macron elnök négy nap múlva újra őt nevezte ki, és bízta meg kormányalakítással. Nem kellett viszont lemondania Ursula von der Leyennek: elbukott az Európai Bizottság elnöke elleni mindkét bizalmatlansági indítvány az Európai Parlament plenáris ülésén. Leszavazta az Európai Parlament Dobrev Klára, Magyar Péter és Ilaria Salis mentelmi jogának kiadását is – igaz utóbbié csak egyetlen szavazaton múlott. Van viszont magyar kémügy: titkos brüsszeli kémhálózatot tartott fenn az Orbán-kormány, de lebukott. Az Európai Bizottság munkacsoportot állít föl a munkatársaik elleni magyar kémkedés vizsgálatára. Egyelőre nem függesztik fel Várhelyi Olivér magyar biztost, de Ursula von Leyen beszélni akar vele.

Környezetvédelmi podcastünk, az Eddig minden rendben friss adásában Puzsér Róberttel néztük át, hogyan nézhet ki a világvége.





Nobel-békedíj nem, ünneplés igen

Hatályba lépett a gázai tűzszüneti megállapodás. Az izraeli kormány ratifikálta a tűzszünetet a Hamásszal, ezzel megnyílt az út az izraeli egységek részleges kivonása előtt. Szombat este Donald Trumpot több százezer ünnepelte egy tel-avivi demonstráción, az amerikai elnök pedig vasárnap délután már azzal szállt repülőgépre Izrael felé, hogy a gázai háborúnak vége. Eszkalálódik viszont a kereskedelmi háború: Donald Trump 100 százalékos vámot vet ki a kínai termékekre a meglévő 30 százalékon felül. A globális vámháború okait taglalja elemzésünk mellékletünkben, a Szép Szóban.

Donald Trump ácsingózott a Nobel-békedíjre – és Zelenszkij is támogatta volna, hogy kapjon, igaz feltételekkel -- de az amerikai elnök számára ez a hajó most elment, a Nobel-békedíjat a venezuelai Vaslady, a venezuelaiak demokratikus jogaiért harcoló María Corina Machado kapta. Fogadási csalás gyanúja miatt viszont árnyék is vetült a Nobel-békedíjra: órákkal a döntés bejelentése előtt többen is nagy téteket tettek a későbbi nyertesre, egyikük 65 ezer dollárral lett gazdagabb. Világbotrány lenne, ha kiderülne, valaki szivárogtatott.

Nem volt olyan néző, aki ne szeretett volna bele

Meghalt Diane Keaton. Az Oscar-díjas amerikai színésznő 79 éves volt.

Amikor a mosolya átjött a filmvásznon, mint napsugár az ablakon, nem volt olyan néző a moziban, aki ne szeretett volna bele. Azt, hogy valaki képes szembeszállni egyedül a maffiafőnökkel, egyedül ő tudta úgy eljátszani, hogy el is higgyük – méltattuk nekrológunkban Woody Allen, Warren Beatty és Al Pacino múzsájának az alakját, de képgalériával is tisztelegtünk az emléke előtt.