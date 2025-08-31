Hatvanpuszta és a kitiltás, amelyik egy szűk, sötét helyen végezte – Népszava Hírlevél

külpolitika;belpolitika;Hírlevél;

2025-08-31 06:00:00 CEST

Az Orbán-birtok sagájának újabb fejezetei

A miniszterelnök édesapja interjút adott a Bors című bulvárlapnak Hatvanpusztáról. Id. Orbán Győző szerint Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén. Magyar Péter úgy reagált az interjúra, hogy Orbán Viktor édesapja megmutatta, hogyan kell benzines kannával tüzet oltani. A Tisza Párt elnöke nyílt levelet is írt Orbán Győzőnek a hatvanpusztai uradalommal kapcsolatban, azt írta benne, hogy nem jön ki a matek.Emlékeztetett arra is, hogy „Orbán Viktor von Hatvanpuszta egy olyan országban építtetett „Vlagyimir Putyint megszégyenítő dácsát”, ahol nem jut pénz kórházi fertőtlenítőre.

Lázár János szerint nem a kastélyokról kell beszélni, Hatvanpuszta egy mellékszál az ország jövőjét illetően. Szerinte aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor ellen szavaz, az saját magát bünteti, de „a főnök” úgyis rendet fog tenni.

Hadházy Ákos a Népszava Törésvonal című műsorában elmondta, hogy szerinte az Orbán Győzővel készült interjút megelőzésnek szánták, mert tudják, hogy ő bent járt a hatvanpusztai birtokon. Arról is beszélt, hogy mit látott odabent, miután egyszerűen besétált egy nyitott kapun. Szerinte már a fideszeseket is zavarja, ami Hatvanpusztán történik. A trumpista jobboldal viszont jól szórakozik, ezt sugallja legalábbis, hogy Donald Trump kedvenc újságja, a New York Post is a hatvanpusztai birtokon élcelődik. Az amerikai bulvárlap Hadházy Ákos felvételeit felhasználva készített videót az állítólagos gazdaságról.





Ennek a kitiltásnak nehéz lesz érvényt szerezni

Az Orbán-kormány egyre inkább fő választási kampánytémájává teszi az orosz-ukrán háborút. Arra hivatkoztak, hogy ezek a támadások sértik Magyarország szuverenitását, kitiltotta a Barátság kőolajvezetékre mért ukrán légicsapásokért felelős kárpátaljai magyar parancsnokot Magyarországról és a schengeni övezetből. Ő az Robert Brovdi, vagyis Bródi Róbert, aki nemrég magyarul, a „Ruszkik, haza!” felkiáltással üzent a hazáját három és fél éve támadás alatt tartó oroszoknak, a kitiltásra adott válaszra nem kellett sokat várni. Volodimir Zelenszkij reakciójában azzal vádolta a magyar tisztviselőket, hogy a feketét fehérnek állítják be, és a folyamatban lévő háború felelősségét Ukrajnára hárítják. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter „szégyenteljesnek” nevezte Szijjártó Péter bejelentését, szerinte Magyarország a történelem rossz oldalán áll. Azt ígérte, hogy Ukrajna válaszul hasonló intézkedést fog hozni. Ukrajna bekérette a magyar nagykövetet a kárpátaljai magyar parancsnok kitiltása miatt. A schengeni övezetből történő kitiltásnak amúgy elég nehéz lesz érvényt szerezni, a szintén Schengen-tag Lengyelország a szintén Schengen-tag Lengyelország külügyminisztere, Radoslaw Sikorski már meg is hívta Robert Brovdit. Az apai ágon magyar, magát ukránnak valló parancsnok egyszerűen azzal rázta le az egészet, hogy Szijjártó Péter nyugodtan dugja fel magának a szankcióit. A Barátság kőolajvezetéken csütörtökön újraindult a szállítás.

Eközben a Magyar Helsinki Bizottság felszólította az Orbán-kormányt, hogy vegye fel Kárpátalját is a „a háború sújtotta területek” listájára a munkácsi rakétatámadás után. Így az onnan érkezők is kaphatnának magyar állami lakhatási támogatást

Ó, barátom, ön jön abból az országból, ahol nem tudják eldönteni, hogy Putyin vagy Zelenszkij az igazi diktátor – hívta fel a figyelmet ennek kapcsán egy kínzó kérdésre a világhírű brazil színész,, Wagner Moura a Népszavának adott interjújában. És ha már a világhírű színészeknél tartunk, leült egy beszélgetésre lapunkkal az amerikai Kristen Stewart is, aki első rendezése, a miskolci Cinefesten is bemutatott A víz kronológiája apropóján érzékeltette egy szemléletes fordulattal, milyen érzés volt bezárva lenni az Alkonyat-franchise jelentette skatulyába.

Állami luxi, magánluxi

Több mint négy és fél millióba kerülhet kibérelni azt a magánrepülőgépet, amellyel Orbán Viktor Horvátországba repült. Arról, hogy a miniszterelnök és kísérete kapott-e valamilyen kedvezményt, ha az állításnak megfelelően tényleg kibérelték a gépet, nem érkezett válasz.

Schmidt Mária cége leszögezte, semmi köze ahhoz, hogy Orbán Viktor a tulajdonában lévő magánrepülőgéppel utazott Horvátországba. A gép az üzemeltetési szerződés szerint a szabad időszakaiban bárki által bérelhető rögzített ellentételezésért cserébe. Közben a Szíjj László-féle jacht, a Lady Mrd mellett a Mészáros Lőrinchez köthető Rose d'Or is feltűnt az Adrián. Arrafelé hajóznak, ahol Orbán Viktor nyaral.

Úgy látszik. a miniszterelnök felesége sem akar elmaradni családbarát férjétől. Lévai Anikó unokaöccseinek jól megy az üzlet, egyikük félmilliárd forintos osztalékot tudott felvenni az ingatlancégéből. Szeghalmi Márk Ádám már 10 éve benne van az ingatlanbizniszben, de az egyik cége esetében sem látható, hogy pontosan milyen ingatlanügyletek jövedelmeznek így a tulajdonosnak. Testvére Szeghalmi Balázs Gergő cégének 186 millió forint volt az adózott eredménye, és ebből 60 millió forint osztalékot meg is szavazott magának.

A fideszesek állami szinten is szórják a közpénzt. Minden idők legdrágább nemzeti konzultációja volt az ukránellenes Voks2025. Balásy Gyula érdekeltségei profitáltak belőle. Apáti Bence cége pedig többet költött politikai hirdetésre a YouTube-on, mint bárki más az EU-ban. Az összeg lényegében teljes egészében Magyar Péter lejáratására ment el.

Mindent a soha sem volt hosszúságú kampány céljainak rendel alá Fidesz. Megjelent az Otthon Start Program és a többi lakástámogatás összehangolásáról szóló rendelet. Az Otthon Startnak több fontos eleme is változott, ugyanakkor még mindig vannak olyan részletei, amelyek továbbra sem világosak

Mindeközben már 343 milliárddal magasabb az államháztartás hiánya az előző év azonos időszakához képest, és az uniós pénzek sem jönnek. Az első hét hónapban összesen 2786 milliárd forintos deficit keletkezett.

Emelkednek a közjegyzői díjak szeptembertől. Az Orbán-kormány rendeletben módosította a közjegyzői díjszabást. Egyes ügyeknél akár 50 százalékkal nagyobb díjat is elkér majd ezután a közjegyző, de például az Otthon Start Program kivételt jelent. Budapesten egyre többe kerül házasodni is, és ha ez nem lenne elég, az Európai Bizottság által tervbe vett jövedékiadó-emelés miatt láthatáron az idő, amikor egy doboz cigarettáért Magyarországon már 3000 forintot kell kicsengetni.

Kezdődik a tanítás

Sok magyar szülőnek pénzbe kerül az állítólag ingyenes tankönyvellátás. Az ingyenes tankönyvellátás a valóságban egy pazarló rendszer, amely a legtöbb szülő számára végül mégiscsak pénzbe kerül. A tanárok egy része még mindig inkább a kivéreztetett magánkiadók tankönyveiből tanít, az állami kiadványokat sokszor csak alibiből rendelik.

Szeptembertől már csaknem 400 középiskolában lesz honvédelem tantárgy, a 8-14 évesek számára pedig Hadapród Program indul. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a cél az, hogy élményeken keresztül erősítsék a hazaszeretetet és a nemzeti kötődést.

Orbán Viktor közeli munkatársa egy tanévnyitón fejtegette, hogy történelmünkben a Szent Istvánok mellett rendre felbukkannak Orseolo Péterek. Ha hagynánk, hogy ismét kívülről irányítsanak bennünket akkor olyan jövő köszöntene ránk, amelyben nincsen helye se istennek, se nemzetnek, se családnak – fejtegette Nagy János.

Pilz Olivér, a Tanítanék Mozgalom egyik alapítója szerint a teljesítményértékelési rendszer igazságtalan, az a Nevelésügyi Kormánybizottság pedig, amelyik Orbán Viktorral és Pintér Sándorral alakult meg, nem hajlandó válaszolni a legegyszerűbb kérdésekre sem. A szakember szerint ott már összeomlott az oktatási rendszer, ahol egy gyerek a tanárhiány miatt nem lehet az, amire képes lenne.

A válaszadók alig 14 százaléka adott pozitív visszajelzést a pedagógusok idén először tartott teljesítményértékelésén, és ezek is főleg a korrekt, emberséges helyi vezetői gyakorlatokról szóltak - derült ki a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének a felméréséből. Az érdekképviselet arra volt kíváncsi, milyen tapasztalatokat szereztek a pedagógusok a sok vitát kiváltó értékelési rendszerről. A kérdőívet összesen 2285-en töltötték ki, köztük 44 iskolaigazgató és 19 igazgatóhelyettes is. Visszhang című mellékletünkben a magyar oktatás tragikus helyzetéről osztja meg gondolatait az olvasóval egy pályaelhagyó pedagógus.

Ki kivel elégedett, ki kivel nem?

Orbán Viktor például elégedett Nagy Mártonnal. A miniszterelnök cáfolta Magyar Péter a gazdasági miniszter távozásáról szóló értesüléseit. „Akinek halálhírét keltik, sokáig él. A kiskakas elkukorékolta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter távozni fog. Kiskakas miniszterelnökösdit játszik” – írta a Harcosok Klubja nevű Facebook-csoportban Orbán Viktor, megjegyezve, az ilyen minisztereket nem elbocsátani, hanem kitüntetni szokták.

Nem véletlenül humorizál Orbán Viktor, így próbálja megszólítani a fiatalokat – mondta a Népszavának Merkovity Norbert, a Szegedi Tudományegyetem politológiai tanszékének vezetője. Az látszik, hogy Orbán Viktor humorizálása egyelőre működik, legalábbis az utóbbi pár hét közvélemény-kutatásai azt mutatják, annak ellenére sem, hogy az Ajsa Luna elleni kampány nem éppen a meggyőzés szándékáról árulkodik, a nyári fesztiválok nagy slágere, a Mocskos Fidesz! pedig zúgott péntek este a Szegedi Ifjúsági Napokon, Majka koncertjén is, amelyre Magyar Péter elment Bindzsisztánt hallgatni.

Sőt. Közéleti podcastünk, a Hol élünk? című résztvevő szerint a Fidesz lemondott a fiatal szavazókról, ők már nem célcsoport, hanem ellenség. A fiatalok nem vevők a Fidesz nacionalizmusára, a politikát uraló idősebb korosztály patetikus nemzeti hagyományaira és a mára morálisan csődöt mondó rendszerváltó korosztály kioktatásaira. Ők is megállapították, hogy a nyár végére Orbán Viktor lett a luxikirály.





A választás Rózsa András szerint sincs még lefutva, a Fidesz még fel sem jött a pályára. Zuglóban nem tudok elképzelni erősebb kombinációt, mint egy Magyar Péter által támogatott Hadházy Ákost – mondta Rózsa András, a Momentum elnöki posztjának várományosa.

Gyurcsány Ferenc távozása sem hozott megváltást a DK-ban, a párt helyzete még rosszabb lett Ágh Attila szerint. A politológus úgy véli, nem erősödött a párt pozíciója, hiába lett a DK-nak új vezetője. Földes György történész úgy látja, a baloldalnak alá kell rendelnie érdekeit a fő célnak, a NER megdöntésének.

Mellár Tamás szerint kívánatos lenne, hogy az MSZP, a Párbeszéd és a DK is magába szálljon. A pécsi országgyűlési képviselő a minap jelentette be, hogy nem indul jövőre: a Medián közvéleménykutatása alapján gondolja úgy, hogy így nagyobb esélye lesz Magyar Péternek.

Mindenesere nagyon beindult a harc a voksokért, a Fidesz és a Tisza Párt is millióknak ígér kisebb adóterheket. A Fidesz fedezet nélküli adócsökkentéssel kampányol, Magyar Péter alakulata kétkulcsos szja bevezetését tervezi.

A fókuszban Kijev és Gázaváros

Az EU-ban egyedüliként Magyarország nem írta alá a közös nyilatkozatot a Kijevet érő orosz rakétatámadás elítéléséről. A Külgazdasági és Külügyminisztérium szerint Magyarország azért nem írta alá az orosz támadást elítélő EU-s nyilatkozatot, mert az nem mozdítja előre a béke ügyét. Ehhez alighanem a miniszterelnök politikai igazgatójától, Orbán Balázstól jött az ihlet, aki a fideszes Tranzit Fesztiválon jelentette ki, Orbán Viktor 2022-ben már elítélte az orosz agressziót, szóval most minek elítélni, hogy a kárpátaljai Munkács is kapott néhány orosz rakétát.

Az EU és az Egyesült Királyság viszont bekérette az orosz nagykövetet a kijevi rakétatámadás után. A légicsapás-sorozatban találat érte az Európai Unió ukrán missziójának a székházát is. A halálos áldozatok száma is emelkedett, a támadás következtében eddig legkevesebb 23 ember, köztük négy gyerek vesztette életét.Az OTP Bank ukrán központja is megrongálódott a Kijevet érő orosz rakétatámadásban. A magyar pénzintézet leányvállalata a Slava Ukraini! – Dicsőség Ukrajnának – fordulattal zárta az erről szóló beszámolóját. Robert Brovdi egyébként nem állt meg, a drónflottája egy orosz hadsereget ellátó üzemanyag-állomásra is csapást mért. A kár mértéke nem ismert, de fennakadásokat okozhat az orosz katonai egységek ellátásában.

Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze még augusztus 25-én egy kijevi imareggelin mondta el, mit gondol a kiállásról és a háború befejezéséről. Beszéde leiratát mellékletünkben, a Szép Szóban olvashatják.

Csaknem 600 drónnal és rakétával támadta Oroszország Ukrajnát, egy ember meghalt és sokan megsérültek. A sebesültek közt három gyerek is van. Volodimir Zelenszkij közölte, szerinte világos, hogy Moszkva a vezetői szintű találkozó előkészítésére szánt időt újabb súlyos támadások megszervezésére használta fel. Az Orbán-kormány nagyon félti a befagyasztott orosz vagyont, pert indított az Európai Tanács ellen az Ukrajnának fizetett támogatás miatt, mivel Brüsszelben egyszerűen figyelmen kívül hagyták a magyar álláspontot egy 2025.februári döntés előtt.

Vlagyimir Putyin utasítására csak szovjet filmeket vetíthetnek az orosz iskolákban. A száz engedélyezett alkotásból álló listát az orosz oktatási minisztérium tette közzé.

Az izraeli hadsereg kiadta a figyelmeztetést, hogy Gázaváros evakuálása elkerülhetetlen. El akarják foglalni a Gázai övezet központját. Benjamin Netanjahut nem érdekli a nép akarata. Anélkül ért véget az izraeli biztonsági kabinet kedd délutáni ülése, hogy egyáltalán szavazásra került volna a nemzetközi közvetítők által kidolgozott, a Hamász által múlt héten elfogadott 60 napos tűzszüneti- és a túszszabadítási javaslat. Trump zöld utat adott Netanjahu háborújának. Elmaradt az előre jelzett nagyszabású Gáza-terv bejelentése, a háború befejezését beharangozó Donald Trump tulajdonképpen szabad kezet adott az izraeli kormánynak az övezet megszállására.

Egy kórházat ért izraeli légicsapás a Gázai övezet déli részén, amelyben legalább húsz ember, köztük öt újságíró halt meg. A támadást később Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök „tragikus balesetnek” nevezte és kijelentette, hogy Izrael mélységesen sajnálja a történteket.

Megtalálták Gázai övezetben a Hamász által elrabolt magyar túsz holttestét. Egy magyar állampolgár még mindig a terrorszervezet fogságában van.

Lélek a betűben, avagy az újságírás svájci bicskája

Doros Judit, a Népszava belföld rovatának a munkatársa, lapunk kelet-magyarországi tudósítója kapta a 2025-ben huszadik alkalommal átadott a Fejtő Ferenc-díjat.





Ő az, aki a a szakma talán legnehezebb területét műveli, úgy ír, hogy az belülről szóljon, ne legyen hamis, hogy aki olvassa, azt fogalmazza meg magában: ez rólam szól, én is írhattam volna – mondta méltatásában Németh Péter, a Népszava főszerkesztője, amihez a maga részéről Hargitai Miklós, lapunk publicistája és volt főszerkesztő-helyettese annyit tett hozzá, a tudósító az újságírás svájci bicskája. Mindenhez érteni kell: belpolitikához, gazdasághoz, sporthoz, kultúrához, tényfeltáráshoz. Doros Judit azonban még valamihez ért: képes a kisember nézőpontjából megmutatni és átélhetővé tenni a hétköznapokat. Neki ehhez különleges tehetsége van: írásainak olvasása közben úgy érezzük, mintha mi is ott ülnénk abban a konyhában, ahol a XXI. századi szegény emberek szegényes ebédje fő, érezzük az illatokat, az ízeket, a rosszul szellőző otthonok szagát. Lélek van ezekben az írásokban, és együttérzés – szolidaritásnak is mondhatnánk -, de soha nincs bennük leereszkedés, gőg vagy ítélet.