Orbán Viktor és a szörnyek keringője – Népszava Hírlevél

Kettő az egyben, de lehet három is

A hét legfontosabb híre nyilván egy világpolitikai jelentőségűnek ígérkező magyar érdekeltségű esemény volt minden bizonnyal Budapesten rendezik a következő Trump-Putyin találkozót; méghozzá akár már két hét múlva.

A Fehér Házban érdekesen reagáltak arra a kérdésre, hogy ez kinek az ötlete volt; Magyar Péter azt írta a közösségi oldalán, hogy ők javasolták már hónapokkal ezelőtt. A Tisza Párt elnöke arról is kifejtette a véleményét, hogy mikor lesz valódi béke. Ahhoz, hogy Putyin Budapestre repüljön tárgyalni EU-s engedély is kellhet, ám úgy látszik, az EU is támogatja a budapesti találkozót, de olyan feltétellel, amelyről csak a jövőben derül ki, hogy teljesül-e.

A lapunknak nyilatkozó szakértől szerint a budapesti Trump–Putyin-csúcs önbizalmat adhat ugyan Orbán Viktornak, az viszont kétséges, az utóhatásai kitartanak-e 2026-os parlamenti választásig. Közéleti podcastünkben, a Hol élünk?-ben kollégáink arról is beszélgettek, mi lehet Trump célja a budapesti találkozóval Európa vonatkozásában – de szóba került egy fenekedő miniszter és a látványosan megunt feleség is.





Volodimir Zelenszkijt Washingtonban érte a budapesti találkozó híre, meglepődött, és azt is elmondta, miben bízik. Az ukrán elnök egy nappal a bejelentés után, pénteken találkozott az amerikai kollégájával, aki olyasmit mondott, ami lehet, hogy kicsit megkérdőjelez minden mást. Bár Volodimir Zelenszkij nem kapta meg, amit akart, vagyis a nagy hatótávolságú amerikai Tomahawk rakétákat, jelezte, hogy ő is készen áll arra, hogy Budapesten találkozzon Vlagyimir Putyinnal.

Botrányok, ügyek, botrányos ügyek

Tovább gyűrűzik a Szőlő utcai botrány. Most, hogy kiderült, volt kiskorú érintett, Gulyás Gergely is elismerte, hogy ez nem zárható ki, az ügyészség pedig Kocsis Mátét cáfolta meg. Eközben Dobrev Klára Pintér Sándort, Magyar Péter pedig Orbán Viktort szólította fel, hogy valljon színt, aminek ellenére a fideszesek újra leszavazták a parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, tették mindezt egészen döbbenetes indokkal. A Demokratikus Koalíció törvénymódosító javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy pedofil bűncselekmény esetében a papokra is vonatkozzon a jelentési kötelezettség. Politikai elemzőt kérdezett meg arról, mit érhet el az ellenzéki párt a vallási tabuk feszegetésével, publicisztikánkban pedig azt firtattuk, ki akarná politikai pártokra bízni a döntést egy ilyen társadalmi jelentőségű ügyben. Annyit már mindenesetre elért a DK elnöke, hogy Schmidt Mária megfenyegesse.

A gyermekvédelem kitartóan ezer sebből vérzik, az állam pedig nem siet tenni ez ellen. Pajor András plébános ügyében – akit gyermekek meztelenre vetkőztetésének gyanúja miatt tiltottak el a papi szolgálattól – tíz hónap alatt még a gyanúsításig sem jutott el az eljárás. Hibás a társadalom is, hiszen például a 2022-ben elindított pedofil-nyilvántartást alig használják. Az egyik legnagyobb gond viszont az, hogy az állam nem törődik megfelelően a terület problémáival, ennek bizonyítéka az is, hogy kevés és nem megfelelően képzett szakember dolgozik a gyermekvédelemben.

Varga Judit-ügy viszont nem lett, amiről maga a gondoskodott, miután bejelentette, hogy nem óhajt visszatérni a közéletbe. Pontosabban Gulyás Gergely jelentette ezt be, hozzátéve hogy Varga Judit szerint a gyermekeinek is és a hazájának is az az érdeke, hogy az Orbán-kormány hatalmon maradjon. Magyar Péter azzal reagált az esetre, hogy egyoldalú szerelemről volt szó, egyúttal párbajra hívta Orbán Viktort. A lapunk által megkérdezett szakember szerint a Fidesz inkább örülhet a visszautasításnak, azt is elmondja, hogy miért.

Varga Judit-ügy tehát végül nem keletkezett, annál inkább van uniós magyar kémügy. Ursula von der Leyen meghallgatta Várhelyi Olivért, de biztos, hogy a magyar biztos nem ússza meg ennyivel. Lázár János szerint értelmezhetetlen dolog Brüsszelben kémkedni, de ha mégis megtörtént, akkor a miniszter szerint a magyar hírszerzőknek kitüntetés járna. A legnagyobb biztonsági kockázatot szerinte különben is Magyar Péter jelentette. A Tisza Párt elnöke szerint köztudomású, hogy Lázár János minisztersége alatt, 2015-2018 között titkosszolgálati személyeket küldtek Brüsszelbe, őt is lehallgatták.



Van aztán már Sziget-ügy is. Karácsony Gergely főpolgármester még a hét elején tájékoztatott arról, hogy veszélyben a Sziget Fesztivál jövője, a mögötte álló cég, a Sziget Zrt .kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felbontását, ami azt jelzi, hogy a külföldi tulajdonos jövőre már nem akarja megrendezni a fesztivált. A szerződés felbontását a Fidesz-frakció nem szavazta meg, a tiszások tartózkodtak, így az nem kapott többséget. A főpolgármester szerint meg kell menteni a Szigetet, és a cég tulajdonosai fel is vették ennek érdekében a kapcsolatot Gerendai Károllyal, a Sziget alapítójával, aki a Népszavának adott interjújában megerősítette, hogy tárgyal, ráadásul még októberben dönteni kellene. A Gazdasági Kutató Intézet munkatársai elmondták a Népszavának, hogy milyen hátrányokkal járna még az ország számára a Sziget megszűnése a több tízmilliárdos bevételkiesésen kívül

Problématérkép

Ha fel akarnánk térképezni, hogy milyen problémákkal küszködik az ország, akkor nem maradna fehér folt: nincs olyan terület, amelyik ne hemzsegne a problémáktól. Európa-bajnok a magyar élelmiszer-infláció, az elmúlt időszakban ugyan nőttek a jövedelmek, de a magyarok többsége nem elégedett. Mindenki szeretne minimálbér-emelést is, csak éppen az alap, a gazdasági fejlődés hiányzik hozzá. Gödörben a járműipar is, a munkaalapúnak meghirdetett társadalomban emberek ezrei veszítik el munkájukat. Lapunk körképe megmutatja, hogy kudarc a járások versenyképességi programja, de kudarc az állami lakásfelújítási program is. Nem mellesleg – derül ki ingatlanpiaci podcastünk, az Erkély új adásából –, új helyzet van az albérletpiacon, az Otthon Start olcsó hitele miatt megugrott kereslet gyors lakásár-emelkedést okozott, de a bérleti díjak nem tudnak tovább nőni, sőt, szeptemberben már olyan mértékben csökkentek, amilyenre csak 2020 végén, a Covid idején volt példa.





Eközben a már Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank hűtlen kezelés miatt feljelentést tett a székháza néhány évvel ezelőtti felújítása miatt. A gyanú ezzel volt jegybanki vezetőkre és munkatársakra vetült, az MNB-s alapítványok 500 milliárdos károkozásának az ügyét viszont fél éve altatják. És ha már épületeknél tartunk, a Bosnyák téri új negyed NER-közeli beruházóját beperli a zuglói önkormányzat. A Népszava cikke nyomán arra Hadházy Ákos is felhívta a figyelmet, hogy a komplexumot környezetvédelmi engedély nélkül adták át, vagyis simán bukhatná az építési engedélyét.

Forradalom, vécépapír

És hiába a sikerpropaganda, az emberek lassan kezdenek hinni a szemüknek. És hisznek talán Surányi Györgynek is, aki szerint ha a Fidesz marad kormányon súlyos megszorítások jönnek -- a volt jegybankelnök lapunknak elmondta azt is, hogyan tudja elkerülni ezt Magyar Péter, ha ő kerül hatalomra. A kormánymédiának tehát már nem hisznek az emberek annyira, mit korábban, de vannak problémák az ellenzéki sajtó térfelén is, amelyeket mellékletünkben, a Visszhangban jártunk körül.

Szóval abban egyre többen értenek egyet, hogy Orbán Viktort le kell váltani -- de mennyi esély van erre? A rendszerváltás egyik szükséges eleméről, az önkormányzatiságról, az önkormányzati rendszer átalakításáról tesz javaslatot mellékletünk, a Szép Szó egyik kimerítő írása is. (Kellett némi atavisztikus sznobéria hozzá – ehhez a nagy szlovén gondolkodó, Slavoj Žižek magyarul is megjelenő új esszékötetéből merítettük az ihletet –, de eltöprengtünk azon is, milyen szép lenne egy kapitalizmus elleni baloldali forradalom.)





De ez még a jövő zenéje, egyelőre a pedagógusok vagy elmenekülnek a pályáról, vagy kiégnek; egész éves kiváló teljesítményt pár ezer Ft-tal honorálnak. Az egészségügyben idén kétszer annyi kártérítést fizettek, mint tavaly. És mit tesz erre az Orbán-kormány? Központosítja a kórházak vécépapír ellátását. Magyar Péter gratulált is Orbán Viktornak a lex guriga gúnynéven ismert jogszabályhoz, Takács Péter államtitkárnak pedig Nobel-díjat adna. De a keserű tréfát félretéve: mi a megoldás? Erről Haskó László sebész, publicista beszélt rendezvénysorozatunk, a Népszava-estek legutóbbi, csütörtöki beszélgetésében.

A Fidesz nyilván próbálkozik mással is, például a 14. nyugdíj lebegtetésével, de a szakember szerint ezzel csak ott tud esetleg erősödni, ahol már most sem gyenge. Ezt valószínűleg maga Orbán Viktor pártja is tisztában van, így jönnek az egyszerűbb” eszközök, legalábbis Csepeli György szerint gyakoribb lesz a választók megfélemlítése, a szociálpszichológus szakember egyenesen 1956 őszét emlegette.

Mindezek eredményeképpen a Fidesz tudott kicsit erősödni, Magyar Péter alakulata pedig ugyanannyival gyengülni:. a Publicus Intézetnek a Népszava megrendelésére készített felméréséből kiderül, mennyivel vezet a Tisza Párt, és az is, hogy hányan szeretnének kormányváltást.

Annyi már kiderült, hogy az október 23-i ünnepen Orbán Viktor és Magyar Péter is mindent bevet a szavazatmaximálás érdekében. Utóbbi rácsodálkozott a Fidesz évtizedes gyakorlatára, ugyanakkor önkéntes énekeseket is keres a rendezvényére – ahova a fideszes szavazókat is meghívta.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt számára egyelőre nem az a kérdés, hogy nyer-e a választásokon, hanem hogy bejut-e a parlamentbe. Céljairól és nehézségeiről is beszélt X26 című választási műsorunkban Nagy Dávid pártigazgató.





Micsoda nő!

Julia Roberts még a A Velencei Filmfesztiválon adott exkluzív interjút adott a Népszavának az új filmjéről, a Vadászat utánról , de a beszélgetésből az is kiderült, nemcsak gyönyörű nő, hanem kedves, empatikus és okos is. Megtudhattuk például, miért szereti ezt a filmet, és milyen filmeket szeret általában, milyen kollégákkal dolgozik szívesen, és hogy mit gondol a saját művészetéről.

A kultúra egy másik területén, a sportban elért egy részsikert a magyar labdarúgó-válogatott: pontot szerzett a portugálok vendégeként, és ezzel növelte esélyét a világbajnoki pótselejtezőt érő második hely megszerzésére a csoportjában.

Tizenkét milliárd a porban

Vasárnap reggel egy kicsit kirabolgatták a Louvre-t. A világhírű párizsi múzeum épületébe az első emeleti ablakon behatoló tolvajok összesen kilenc ékszerrel menekültek el, csakhogy III. Napóleon felesége, Eugénia császárné átszámítva 12 milliárd forintot érő koronáját elvesztették. (Ha kiderül, hogy azért, mert egyikük rohanás közben felvette, tudni fogjuk, ki adta az ötletet.)

Egyelőre nincs hír arról, hogy a tolvajokat elkapták volna, csak az biztos, hogy nagyon merész akció volt, hiszen a párizsi rendőr-főkapitányság székházától mindössze 800 méterre hajtották végre. Ez nyilván felvet alapvető biztonsági kérdéseket: Franciaország az a hely, ahol kevesebbért is hullottak már fejek.