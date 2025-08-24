Orosz támadás Munkács ellen, politikai kampánnyá silányított nemzeti ünnep – Népszava Hírlevél

külpolitika;belpolitika;Hírlevél;

2025-08-24 06:00:00 CEST

Vlagyimir Putyin keze már Munkácsig ér

Orosz rakétatalálat érte Munkácsot, többen megsérültek. Munkács légvonalban nagyjából 35 kilométerre van a magyar határtól, a 2022. február 24-én elindított háború alatt ennyire nyugati célpontot még nem lőttek az oroszok. Sulyok Tamás a csütörtök reggeli, a munkácsi rakétatámadásról szóló Facebook-bejegyzésében „orosz rakétatámadásról” írt, de publikálás után nem sokkal ki tudja miért, eltávolította az „orosz” szót.

A jelzőt Szíjjártó Péter és Menczer Tamás is kerülte bejegyzésében, végül Orbán Viktornak sikerült leírnia, hogy orosz rakétatámadáról van szó. Ez komoly kommunikációs áttörést jelentett, Sulyok Tamás posztját követően politikai elemzők sora kezdte kivesézni, az pedig biztos, Sulyok Tamás hibát hibára halmoz , amit művel, az már a Fidesznek is kínos. A köztársasági elnök baklövései elvonják a figyelmet más témákról, de így sem valószínű, hogy a miniszterelnök még a parlamenti választás előtt megválik a köztársasági elnöktől – magyarázta a Népszava által megszólaltatott két politikai elemző, Ember Zoltán Levente és Győri Gábor. Lecsapta a magas labdát az ellenzék is, Magyar Péter abban bízott, hogy Szijjártó Péter bekéreti Oroszország nagykövetét, Dobrev Klára azt mondta a támadásról, hogy Vlagyimir Putyin menjen a pokolba az agressziójával együtt, és vigye magával Orbán Viktort.

Sulyok Tamás gyávasága a NER csődje – vontuk le a következtetést közéleti podcastünk, a Hol élünk? friss adásában.





Eközben magyar civil segítség érkezett Kárpátaljára, több millió forint értékű gyógyszert és orvosi eszközt vitt az orosz rakétatámadás sújtotta Munkácsra, a Szent Márton kórházba a MedSpot Alapítvány orvosi missziója egy mentőautóval.

Átpolitizált nemzeti ünnep

Kemény aktuálpolitikai üzengetéssé fajult a 2025-ös tűzijáték. amelynek szövegkönyvében most I. (Szent) István utódján, Orseolo Péteren keresztül árulózták egy kicsit Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét. A szövegkönyv szerzője nem válaszolt arra a kérdésre, hogy a nyilvánvaló célzás nyilvánvaló célzást jelent-e: Ugron Zsolna József Attila-díjas írónő arra hivatkozott, hogy nem nyilatkozhat. A hatalomnak nem tetsző zenészek koncertjének a sorozatos lemondása után az Orbán-kormány azt találta válaszolni, hogy akinek nem inge, ne vegye magára: csak a baloldali sajtó feltételez összefüggést az áruló Orseolo Péter és Magyar Péter között. Ami általában augusztus 20-át illeti, Dobrev Klára szerint nincs mit ünnepelnünk, amíg Orbán Viktor vezeti az országot. A Demokratikus Koalíció elnöke bántalmazó kapcsolathoz hasonlította az Orbán-rendszert. Karácsony Gergely azt mondta a következő augusztus 20-áig eldőlhet, hogy szabad polgárok vagy elnyomott alattvalók leszünk-e.

Nem tűzijátékra költenének: tízből nyolc magyar szerint máshol jobb helye lenne az augusztus 20-ra elszórt milliárdoknak. Ezzel még a fideszesek szűk többsége is egyetért – derült ki a Publicus Intézet Népszavának készített felméréséből. Az ünnepségekre költött 10,9 milliárd forint éppen megegyezik a pedagógusok teljesítményértékelés alapján történő 2025-ös béremelésére költött összeggel.

Havasi Bertalan bejelentette, hogy megalapítja az Alaptörvény Barátai Digitális Polgári Kört. Ennek a tagjai olyan jogászok, politológusok, történészek, illetve a közélet iránt érdeklődő polgárok, akik „fontosnak tartják az állami életünk kiinduló- és viszonyítási pontját jelentő Alaptörvény ismeretét, ismertetését, »társadalmasítását« és nem utolsósorban védelmét”. Egyes politikusok augusztus 20-i beszéde kapcsán úgy látja, erre nagy szükség lesz.

Farkas Bertalan és Kapu Tibor kutatóűrhajós vehette át Magyarország legmagasabb rangú elismerését, a Magyar Szent István Rend kitüntetést az augusztus 20-i állami ünnepen Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Sándor-palotában. A köztársasági elnöktől Rubint Réka fitneszoktató a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott, amelyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adott át.

Országjárásra indul Kapu Tibor. A magyar űrhajós elmondta, az Orbán Viktorral való beszélgetésének első 8-10 perce jó hangulatban telt, aztán viszont nagyon meglepődött. Politikai pályára nem akar lépni.

Szent István ünnepén Szent István Program

Magyar Péter is folytatja országjárását, augusztus 20-án Pannonhalmán mondott beszédet, és meghirdette a Szent István Programot. A Tisza Párt elnöke tíz vállalást tett a következő 5-10 évre. 2030-ig megállítanák a tömeges elvándorlást, Szuperkórházat ígért minden régiónak, 2035-ig megszüntetnék az orosz energiafüggőséget és legalább 80 évre emelnék a születéskor várható élettartamot, továbbá az oktatás visszakerülne a régió élére. Magyar Péter azt ígérte, a Tisza-kormány azonnal kezelné az aszályhelyzetet, visszaadná az önkormányzatok szabadságát és hatásköreit, tíz falunként egymilliárd forintot adnának közösségi célokra. Magyar Péter országjárása közben még egy posztjával is figyelmet keltett a héten: azt írta, Orbán Viktor kezdeményezze, hogy a Putyin–Zelenszkij találkozónak Budapest adjon otthont.

A Magyar-féle országjárás dorogi állomására benézett Toroczkai László is. A két politikus szóváltásba keveredett. Magyar Péter a rendőrökkel akarta elvitetni Toroczkai Lászlót, a szélsőjobboldali Mi Hazánk elnöke viszont nehezményezte, hogy nem kérdezheti az Tisza Párt vezetőjét.

Toroczkai László mással is bekerült a héten a hírekbe: azt állítja, nem Schadl György volt a végrehajtói maffia feje, hanem egy kormánytag. A Mi Hazánk elnöke azt állította, hogy hangfelvételek vannak a birtokában, a bizonyítékokat pedig hamarosan közzéteszik. A politikus Bohács Zsolt volt fideszes országgyűlési képviselő érintettségéről is beszélt.

Az Orbán-kormánynak is vannak nagy tervei

Szuperkórház, például, a kabinet legalábbis újra elővette az elképzelést a Diákváros tervével együtt. Budapest fejlesztését továbbra is állami prioritások mentén képzeli el a kabinet a 2035-ig tartó beruházási lista tanúsága szerint, amelyben azonban mini-Dubajról szóló grandiózus elképzelések bukása után Rákosrendezőről már egy betű sem szerepel. A kabinetnek egyébként alog három hete van a Rákosrendezőn vállalt beruházásokról szóló megállapodás megkötésére a fővárossal.

Nagy tervek ide, nagy tervek oda – az inflációval nem bír az Orbán-kormány, meg is hosszabbította az árrésstopot. Hogy pontosan meddig, azt egyelőre nem tudni. Eközben hároméves csúcsra ugrott a magyar államadósság, az EU-ban nincs másik ország, amely csak ilyen drágán tudná finanszírozni a működését. Az MNB adatai szerint az államadósság mértéke nyáron már a GDP 76,6 százalékának megfelelő szinten állt. Apropó, MNB: a héten fény derült arra, hogy az MNB-botrány kirobbanása után is került jegybanki alapítványi vagyon a volt bankelnök fiának, Matolcsy Ádámnak a köréhez.

A kecskeméti repülőtérről ellopott MiG–29-es alkatrészek ügy fegyelmi eljárás indult, a rendőrségi nyomozás folyamatban van. a lángoló és füstölgő buszok miatt pedig a fővárosi kormányhivatal két alkalommal tartott éjszakai szúrópróba ellenőrzést a BKV telephelyein. Negyven járművet vizsgáltak át, kilencnek a műszaki engedélyét érvénytelenítették. Ezeknél és az azonnali javításokra, műszaki szemlére kiírt járműveknél a BKV napi 24 órában végzi a szükséges javításokat – válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

Kezdődik a felújítás, hétfőtől négy hétig zárva lesz a Keleti pályaudvar. A forgalmi változások jelentősen érintik a győri, a pécsi, a hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalon közlekedőket.

Luxizás mindbukásig?

A héten az állam szórta el a legtöbb pénzt az augusztus 20-ához kapcsolódó rendezvénysorozatra, de a vezetői és köreik is lubickoltak a luxusban. Ezúttal Orbán Viktor személyesen is kitett magáért, az Adrián jachtozott, vele tartott a politikai igazgatója, Orbán Balázs, valamint Habony Árpád volt felesége, Kaminsky Fanni is. Az Átlátszó fotókat közölt arról, hogy Orbán Viktor egy Schmidt Mária lánya, Ungár Anna tulajdonában lévő magánrepülőgéppel utazott Horvátországba. Magyar Péter leszögezte, egy ilyen botrány után minden uniós tagállamban azonnal távozna a miniszterelnök. Totális lebukás, a korrupció mintapéldája – jegyezte meg a Tisza Párt elnöke. Orbán Viktor reagált Magyar Péter bejegyzéseire, azt írva: „A kiskakas kukorékol, a karaván halad”. Egy nappal azután, hogy elutazott Horvátországba vakációzni, Orbán Viktor már bejelentést is tett arról, hogy elkészült a terv, amellyel a Fidesz győzni fog a 2026-os parlamenti választáson. Ez is úgy járt, mint a repülőrajt. Beállt a földbe – replikázott erre Magyar Péter.

Hadházy Ákos is „szállította a heti luxit”: újabb képeket tett közzé a hatvanpusztai kastély alatti termekről, ahol hűtőkamra, padlófűtés és többtonnás széf is van.

A független képviselő azt is megtudta, hogy Mészáros Lőrinc hároméves unokájának a nevén van a Hatvanpuszta mellett húzódó földút. A független parlamenti képviselő jelezte, hogy nem tudni, mennyi vagyont írtak a kisfiú nevére, és mi ennek a valódi oka. Feltételezése szerint az is lehet az oka, hogy egy esetleges büntetőügy végén ne lehessen elkobozni, de az is állhat a háttérben, hogy egy magánszemély nem birtokolhat 300 hektárnál nagyobb földterületet.

Mocskos ügyek...

Hadházy Ákost nem is szívlelik túlságosan Hatvanpuszta felé, nwm sokkal azután, hogy kiszúrták az autója gumiját, a héten oldalról belementek az autójába. A független parlamenti képviselő szerint az autót az Orbán-család hatvanpusztai birtokának biztonsági őre vezette, aki kérdésre sem volt hajlandó elárulni, hogy miért csinálta az egészet. A balesettel kapcsolatban közúti veszélyeztetés gyanúja miatt zajlik nyomozás.

Az ellenzék teljes bedarálása olyan övön aluli eszközökkel, amelyeket eddig még nem vetett be a hatalom – Perintfalvi Rita teológus a Népszavának adott interjújában mondta, hogy szerinte erről szól az a módszer, amelyet használtak ellene.

A lúgos orvos áldozatát, Renner Erikát halálosan megfenyegették. Az a férfi, R. László csengetett fel hozzá, aki évek óta zaklatja, annyira vakon hisz Bene Krisztián ártatlanságában, hogy ügyészt is fenyegetett már, az egész ellenére azonban július 18-án kiengedték. Kedden jelent meg Renner Erika lakása előtt, hörögve azzal fenyegetőzött, hogy ha a legközelebb arra jár, akkor megöli a nőt. A rendőrök elfogták, aztán pénteken az ügyben eljáró nyomozati bíró helyt adott az ügyészségi indítványnak, és 30 napra elrendelte a letartóztatását. Renner Erika zaklatóját erre az időre elmegyógyintézetbe, az IMEI-be küldik.

...mocskos Fidesz

A Népszava Törésvonal című műsorának adott egy interjút Farkas Dezső, a Tisza Szigetek korábbi koordinátora, aki szerint Magyar Péter politikai alakulatával sem lesz, a valódit ő akarja. ezért is szervezett új pártot a Fideszből és a Tiszából kiábrándultak, valamint a bizonytalanok megszólítására.





Mellár Tamás viszont, aki már kétszer legyőzte választó körzetében fideszes ellenfelét bejelentette, hogy nem indul egyéniben a 2026-os parlamenti választáson. Szerinte Magyar Péter pártját kell segíteni, szavazóit arra kéri, voksoljanak a Tisza Pártra. Szép Szó című mellékletünkben Palotás János is arról írja le a véleményét, hogyan lehetne a jövő évi választásig maximalizálni az ellenzéki szavazatokat, Szabó Andrea szociológus pedig másik mellékletünknek, a Visszhangnak adott interjúban beszél a többi között arról, a Fidesz nem akar mindenkit integrálni, az Orbán-rendszer tarthatatlan.

Eközben a nyár véget ér, a mocskosfideszezés azonban nem halkul – a 2025. augusztus 20-23. között Zamárdiban zajló Strand Fesztiválon sem. A slágerszámba menő rigmus ezúttal Pogány Induló koncertjén harsant fel. Varga-Bajusz Veronika kulturális államtitkár szerint uszítás, provokáció és a gonosz sajtó áll a háttérben.

A háborúkban nincs nyári szünet

A pénteki alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozó után hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az őt elkísérő európai vezetők elutaztak tárgyalni Donald Trumppal az orosz -ukrán háború lezárásának a lehetőségeiről. Donald Trump nem zárta ki, hogy amerikai katonákat küldjön Ukrajnába Az Egyesült Államok kész biztonsági garanciákat vállalni egy Ukrajnát érintő békemegállapodásban – ígérte Donald Trump Volodimir Zelenszkijnek a Fehér Házban. Bár az amerikai elnök azt mondta, már szervezi az orosz-ukrán csúcstalálkozót, Magyarország is felmerült esetleges helyszínként, az ukrán elnök nem szívesen találkozna Budapesten Vlagyimir Putyinnal, orosz részről pedig Szergej Lavrov mondta ki, hogy nincs is tervben találkozó az orosz elnök és Volodimir Zelenszkij között. Lapunknak adott interjújában Kaiser Ferenc, az NKE docense megdicsérte ugyan az európai vezetőket a washingtoni kármentő akcióért, de felhívta a figyelmet arra is, hogy az oroszoknak akkor sem kell a béke, ha újrarajzolják Ukrajna határait, a kínaiak pedig Tajvan miatt is érdeklődve figyelik az orosz területi követelések kezelése körüli amerikai bűvészmutatványt.

Szivárgó információk szerint az ukrán elnök kérte Donald Trumpot, vegye rá Orbán Viktort az Ukrajna EU-csatlakozását gátló vétója feladására. Bár erről az amerikai elnök hétfőn állítólag telefonon beszélt a magyar miniszterelnökkel, Szijjártó Péter szerint nem volt ilyen telefonbeszélgetés. A külgazdasági és külügyminiszter a héten többször is kifakadt a kijevi vezetésre a Barátság kőolajvezetékre mért ukrán dróncsapások miatt, amelyek nyomán le is állt az energiahordozó szállítása Magyarország és Szlovákia felé, először azonban az ukrán kolléga, Andrij Szibiha küldte el a francba, mondván, az orosz haverjainak panaszkodjon, aztán jött az ungvári magyar Bródi Róbert, az ukrán drónflotta parancsnoka, aki anyanyelvén, „Ruszkik, haza!” felkiáltással üzente meg, hogy folytatják a kőolajvezeték elleni támadásokat.





Az üzengetés közben ukrán gyerekek nyaralhatnak Magyarországon, elvétve legalábbis akadnak Magyarországon is akadnak normális emberek, akik pillanatok alatt összedobták a szántódi vakációhoz szükséges pénzt. Ez azt jelentette, hogy 67 hadiárvának nem kellet légvédelmi szirénák vijjogására ébrednie a Balaton mellett. Élményeinkről riportban számoltunk be, az ezt kísérő videónkban pedig megszólaltattuk Sándor Fegyir nagykövetet is.