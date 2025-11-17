A jó magyar asszony helyett jött a rémálom – Népszava Hírlevél

belpolitika;Hírlevél;

2025-11-17 06:00:00 CET

Negyven év kudarc

Vasárnap délután a magyar válogatott egy utolsó utáni pillanatban kapott góllal elvesztette az Írország elleni mérkőzést és a lehetőséget, hogy részt vehessen a 2026-os futball-világbajnokságon. Ez nagyon fájt. Csányi Sándor MLSZ-elnök azt mondta, nagyon csalódott, Marco Rossi szövetségi kapitány azonnal jelezte, hogy vállalja a felelősséget a kudarcért, amely azt jelenti, hogy a nemzeti tizenegy negyven év múltán sem jut ki a megméretésre.

Mi kell még? Hogy ne is 48, hanem 128 csapatos legyen a világbajnokság? – firtattuk a várható felelősséghárításról szóló publicisztikánkban.



A lánctalpas békegalamb és a Rába messiása

Szombaton Győrbe ért a politikai busójárás, a folyók városában egy napon lépett a Digitális Polgári Körök elé Orbán Viktor miniszterelnök egy zártkörű rendezvényen, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pedig a Rába másik partján egy nyílt nagygyűlésen.

Mindkettőről videóriportban is beszámoltunk. Magyar Péter híveit ellentmondásokról és a kormányváltás esélyeiről faggattuk, a DPK-rendezvényén viszont valaki azt mondta, Magyarországon nagyon jó világ van, vezetünk Európában. Utóbbihoz azért gyaníthatóan kellett egy olyan ember önbizalma, aki még soha nem járt a Lajtán túl.

Fény a sötétségben

Kevés közéleti esemény ad okot katarzisra mostanában. Ezen a héten ilyen volt az Iványi Gábor és társai melletti tüntetés a Dankó utcában, amelyen több ezren vettek részt. Nemcsak Budapesten, hanem több településen tömegek fejezték ki szolidaritásukat a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezető lelkésze mellett, aki a lapunknak adott interjúban a többi között elmondta, hogy nem először kerül ilyen helyzetbe, és beszélt arról is, mit fog tenni a bíróságon, ahol az ügyész két év felfüggesztett börtönbüntetést fog kérni rá.

Ha van egy csöpp eszük, nem fogják Iványi Gábort bilincsben rángatni. Ha mégis, én ott leszek – mondta erről a Népszava videóriportjában egy résztvevő.

Prolongált ügyek

Egész sor korábbi történés utózöngéi hallatszottak még ezen a héten is. Ilyen mindenekelőtt a Trump–Orbán-találkozó, amelyről azóta is mást mond az Orbán-kormány, illetve a Trump-adminisztráció, vagyis hogy mennyi időre – örökre vs. egy évre – szól az a szankciómentesség, amelyet Donald Trump adott Magyarországnak az orosz energiahordozók vásárlásának a tilalma alól. Szijjártó Péter egészen addig ment, hogy gyakorlatilag lényegtelennek nevezte, amit amerikai kollégája, Marco Rubio mond az ügyben, de az ATV-nek adott interjújában tett egy szórakoztató kijelentést Orbán Viktor is, mondván, a megállapodást úgy kell érteni, hogy addig tart, amíg Donald Trump az amerikai elnök, ő pedig a magyar miniszterelnök. Bár Magyarország több száz milliárd forint értékű vásárlást ígért az egy év szankciómentességért, a magyar miniszterelnök szerint nem fizettünk semmit, mert az Egyesült Államok elnöke szereti a magyarokat.

A washingtoni úton állítólag született megállapodás úgynevezett pénzügyi védőpajzsról is, kár, hogy maga az Orbán-kormány sem tudja, hogy ez mit jelent, eddig arra volt jó, hogy Magyar Péter szépen gyurcsányozni kezdjen, mondván, Orbán Viktor éppen pénzügyi lélegeztetőgépre teszi hazánkat, és amúgy is, eleve ő az új Gyurcsány Ferenc, hiszen mindketten tönkretették a magyar gazdaságot, aztán mentőcsomagért és gigahitelért futottak. Alakul egyébként nukleáris megállapodás is, csak a szakértő szkeptikus, kisatomerőművek legalábbis aligha lesznek itt, az Orbán-kormány sem kockáztatná, hogy Magyarország nukleáris ötletek kísérleti terepévé váljon

Az, hogy egy rendszer omladozik, abból is látszik, hogy nevetségessé válik, és az emberek már nem félnek tőle. Erről is beszélgetett Bod Péter Ákos volt MNB-elnök és Lakner Zoltán politológus Szabó Brigittával, a Népszava gazdasági rovatának vezetőjével lapunk új podcastjében, az Exitben.

Egyébként a nevetségesség határát mozgott az az interjú is, amelyet Orbán Viktor egykori iskolatársa, Mészáros Lőrinc adott a héten az Indexnek egy Vasember-álarccal (!) a háttérben, ami pedig a miniszterelnök ATV-s fellépését illeti, kiderült, nem álhír, hogy ötből egy gyermek Magyarországon ma szegénységben él. Közben önálló életet kezdtek élni Orbán Viktornak a beszélgetés alatt papírra vetett krikszkrakszai – ahogy később maga fogalmazott, jelei –, de engedélyt adott, hogy kereskedelmi célokra lehessen használni őket.

Erről feltehetően hallunk még a jövőben – ahogy ezen a héten is hallottunk még a TiszaVilág applikáció korábbi meghackeléséről. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hivatalból nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen, kiváló időzítéssel, a választási kampány hajrájában pedig elkészülhet a Tisza Párt applikációjának adatvédelmi vizsgálata is. Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója lapunknak elmondta, milyen hatással lehet ez az ügy a 2026-os választásra.

Az Orbán-interjú és a Tisza Világ mobilalkalmazás a közelmúlt történései, jóval hosszabb ideje húzódik már az az ügy, amelyik aktualitást adott foglalkozni a gyermekvédelem helyzetével. Pintér Sándor miniszter azonban el sem ment, Fülöp Attila államtitkár pedig arra hivatkozva, hogy a fideszes tagok távolmaradása miatt az ülés határozatképtelen, kivonult a parlament népjóléti bizottságának üléséről, ahol a gyermekvédelem helyzetét tárgyalták volna meg. Gulyás Gergely a kormányinfón közölte, hogy több más intézkedés mellett kétszeresére emelik a nevelőszülők járandóságát. Erről Érczi Zsolt, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete elnökségi tagja gyermekvédelmi és szociálpolitikai szakértő lapunknak a többi között azt mondta, hogy ez kiindulási alapnak jó, de nem elég.

Mindeközben többen is megerősítették, hogy lehettek fiú áldozatai is a Szőlő utcai intézet letartóztatott igazgatójának, aki még dicsekedett is a jó fideszes kapcsolataival, a gyermekvédelmi főigazgatóságon gyakori beszédtéma volt, hogy érinthetetlen. Az is kiderült, hogy még mindig a Budapesti Javítóintézet rendészeti vezetőjeként dolgozik az a személy, aki a korábbi igazgató, Juhász Péter Pál bizalmasának számított, továbbá, hogy több mint száz millió forintos pénzmosással is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját és társát.

Ugyancsak régebbre nyúlnak vissza Budapest problémái is, mindenekelőtt az, hogy a kormány miközben tízmilliárdokat von el a fővárostól, nem hajlandó tárgyalni a főpolgármesterrel, aki pedig külföldi programját is lemondta emiatt. Az önkormányzatok visszakérik a gépjárműadót és töredékére csökkentenék jövőre a szolidaritási hozzájárulást. "Jelentem, baj van, miniszterelnök úr, szeretnék menni, bármikor megyek. Lemegyek Felcsútra, felmegyek a Karmelitába" – reagált Karácsony Gergely Orbán Viktornak arra a kijelentésére, szóljanak, ha baj van, csődbe ment Budapest, mert akkor az Orbán-kormány segít. Vitézy Dávid szerint viszont Budapest törvénytelen működése eljuthat odáig, hogy a következő parlament feloszlatja a Fővárosi Közgyűlést. A Podmaniczky Mozgalom vezetője lapunknak adott interjújában elmondta, hogy ezermilliárdokban mérhető a Lázár János okozta kár, de keményen bírálta Karácsony Gergelyt is, szerinte a Humanisták nevű új párt az ő országos politikai színrelépését készíti elő.

Sok régi probléma – egy új párt

Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke ugyanis bejelentette, hogy egy „új alapokon nyugvó szervezet színeiben” indulna a választásokon. A bejelentés nyomán a hírek szerint kilépési hullám indult a pártban, kilépett például V. Naszályi Márta, korábbi I. kerületi polgármester. Nem akar viszont kilépni Erőss Gábor, józsefvárosi önkormányzati képviselő, aki attól fél, hogy volt párttársai egy bizniszpártként működő, a Fidesz érdekeit szolgáló kamuformációt szeretnének összebarkácsolni. A momentumos Cseh Katalin csatlakozott az új politikai szervezethez, a Humanistákhoz. Válaszul a Momentum simán kizárta és a mandátumát is visszakérte, ezt a kérést azonban Cseh Katalin nem teljesítette, Barabás Richárd pedig ragaszkodik ahhoz, hogy a Humanisták indulása nem veszélyezteti a kormányváltást, sőt, erősíti az esélyét.

Vasárnap indítottak is egy úgynevezett 5igenes aláírásgyűjtést, az egyik pont arról fog szólni, hogy az új kétharmados hatalom ne betonozza be magát..Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet elemzője azt mondta lapunknak, Cseh Katalinék célja az új párttal leginkább az lehet, hogy könnyebb legyen tárgyalniuk a DK-val . Az elemző beszélt arról is, milyen hatással lehet az új párt a választások eredményére. Karácsony Gergely stábja szerint a főpolgármester sem új párt szervezésében, sem bármelyik párt 2026-os országgyűlési választási kampányában nem vesz részt.

Miközben máshol béremelésre sem jut, az MTVA-ban jutalomra is futja, de hogy kinek, miért mennyire, azt lapunk közérdekű adatigénylésére sem adta ki az MTVA vezetése. Az Eurostat szerint egy magyar munkavállaló éves bruttó átlagkeresete az uniós átlag felét sem éri el, az egész EU-ban csak két országban kevesebb az átlagfizetés, mint nálunk. A magyarok 43 százaléka a hónap végére kifogy a pénzéből, semmit nem tud megtakarítani. Az Ipsos kutatása szerint nyár óta jelentősen nőtt azoknak az aránya is, akik tartanak attól, hogy a nyugdíjuk nem lesz elég a megszokott egzisztenciájuk fenntartására. Vas András somogyországi riportjából kiderül, mire költenék a nyugdíjasok a többletet, idén átlagban egymillió forintot, amennyit akkor kapnának, ha az Orbán-kormány megtartja a nyugdíjak – nemcsak az inflációt, de a bérnövekedést is figyelembe vevő – svájci indexálását.

Nem csoda, ha sokan vannak, akiket az a gondolat foglalkoztat, hogy máshol keressék a boldogulást. Vonzó lett a spanyolországi ingatlan, egyre több magyar költözne vagy fektetne be, kérdés azonban, hol mekkora összeggel érdemes beszállni. Erről is szól Erkély című podcastünk e heti adása.





Kampányüzemmód

Az új párt tehát megalakulásával egy időben a kétségkívül szokatlan – kampányát is megkezdi, a nagy pártok is folytatják a magukét. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy ma, vagyis november 17-én bemutatja a Tisza Párt 318 parlamenti képviselőjelölt-jelöltjét, Orbán Viktor pedig ígért, elárulva, hogy a 14. havi nyugdíjat milyen részletekben vezetik be. Tovább lazították az Otthon Start feltételeit, de kampányeszközzé vált a meddőség elleni küzdelem is, nem véletlen, hogy az Orbán-kormány éppen most megy szembe az egyházzal. Vigaszul a kabinet el is rendelte, hogy ezentúl a keresztény kultúrán alapuló értékrendet kell érvényesíteni az óvodákban, csakhogy ezzel – nézett utána lapunk – egy nagy baklövést hoztak helyre.

Figyelemre méltó az is, hogy a Fidesz a kampány előrehaladtával egyre nyíltabban veszi át a Trump-féle politikai stílust, a „jó magyar asszonyt” helyett új, nőideálok jelentek meg Orbán Viktor mögött és általában a a NER-ben.

Azt, hogy a választás előtt akár hitelből folyó osztogatásnak nem lesz jó vége, az Orbán-kormány is tudja, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter legalábbis a vártnál rosszabb gazdasági mutatókra hivatkozva bejelentést is tett a jövő évi hiánycél és a bankadó emeléséről.

Szombaton Győrben egy Tisza-szimpatizáns kollégánknak azt mondta, nem megtorpantak, hanem „szépen araszolgatnak” a győzelem felé. Ebből annyi igaz, hogy az IDEA Intézet szerint csökkent a különbség a Tisza Párt és a Fidesz között, a biztos szavazók között 47 százalékos, illetve 40 százalékos tábor áll a nagyok mögött. Közéleti podcastünkben, a Hol élünk?-ben kollégáink a Fidesz pénzszórásának tulajdonítják, kérdés viszont, hogy trendfordulót látunk-e, vagy csak egy újabb nekilódulást, amit utána a Tisza újabb erősödése követ.

Orbán Viktor és Magyar Péter kampányának is a neuralgikus pontja az EU-hoz való viszony. Amellett, hogy kijelentette tudja, egy esetleges választási verseség után hogyan folytassa, a miniszterelnök egy hosszú szombati interjúban beszélt az EU-ról is, Toroczkai Lászlót viszont nem izgatja a kérdés, egyszerűen azért nem, mert szerinte az EU úgyis fel fog bomlani. A szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalom elnöke választási podcastünk, az X26 vendége volt.

Leülhettünk egy beszélgetésre egy másik világgal, Babarczy Eszterrel is, aki az édesapjával, a jeles rendező Babarczy Lászlóval való kapcsolatáról írt tabukat döngető regényt, a lapunknak ez alkalomból adott interjúban pedig azt mondta: – Elsősorban a honfitársai vagyunk egymásnak. Engem ez sokkal jobban érdekel, mint hogy ki hova szavaz. De a fentiek mind hozzájárulhatnak ahhoz, amit mellékletünkben, a Visszhangban a külföldön élő ellenzékiek állítanak: undorító ez a rendszer, és már csak egy esélyünk van megszabadulni tőle.