Orbán Viktor poloskái, avagy fideszesnek és jónak lenni nem ugyanaz – Népszava Hírlevél

Mínusz egy rémálom, mínusz több ezer milliárd forint

Az Európai Unió Bírósága helyt adott Ausztria keresetének, és megsemmisítette azt a döntést, amellyel az Európai Bizottság egykor rábólintott a Paksi Atomerőmű bővítésére adott magyar állami támogatásnak. Több ezer milliárd forint sorsa a tét, és bár a Népszavának adott interjúban Holoda Attila energetikai szakértő is arról beszélt, hogy az EUB elzárta az Orbán-Putyin atommutyi útját, úgy tűnik, az Orbán-kormány politikusait ez nem zavarja túlságosan.

Hogy mégse dőlhessen hátra a magyar diplomácia, a héten először Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter, aztán újra maga Donald Trump üzente meg, hogy egy EU- és NATO-tagország vezetőjeként az Orbán-kormánynak ideje leválnia az orosz energiáról.

Ami az Európai Uniót illeti, kiderült az is, hogy gyenge jogi lábakon áll a kereset, amelyet az Orbán-kormány adott be Ukrajna támogatása ellen az EU Bíróságán. Ha ez nem lenne elég, úgy tűnik, az Európai Unió egyszerűen átlép Orbán Viktor felett, megkerüli a magyar vétófenyegetést, hogy megnyithassa az EU-csatlakozási fejezeteket Ukrajnával. Eközben a békepárti szólamok ellenére az Orbán-kormány több mint 16 milliárd eurót, akár 6375 milliárd forint uniós hitelt kért és kaphat a közös uniós védelmi keretből – írta meg elsőként a Népszava. A másik kezével az EU elvesz, bezár ugyanis egy kiskaput, amelyen keresztül blokkolt uniós forrásokhoz juthatna az Orbán-kormány, miután felmerült, hogy Magyarország jogállamisági reform nélkül juthat hozzá jelentős mennyiségű zárolt összeghez.

A gyűlölet karmestere

Ha választás előtt pénzt kell szórni, tanácsért mindenki forduljon bizalommal az Orbán-kormányhoz, ̶a̶ ̶T̶i̶s̶z̶a̶ ̶P̶á̶r̶t̶ ̶á̶l̶l̶í̶t̶ó̶l̶a̶g̶o̶s̶ ̶a̶d̶ó̶t̶e̶r̶v̶e̶i̶r̶ő̶l̶ a közteherviselésről szóló nemzeti konzultáció is erre lesz jó. Októberben indul, a költségeit Gulyás Gergely felbecsülni sem akarta, mondván, ráér utólag, de nem tudott számokat mondani Menczer Tamás sem, akit arról kérdeztek, mennyibe kerül az az úgynevezett „edzőtábor”, amelyet a Harcosok Klubja tagjainak tartottak a hétvégén. Ezen Orbán Viktor megragadta a lehetőséget és a partvist, hogy kisöpörje a poloskákat, vagyis újra dehumanizálja a politikai ellenfeleit a hírhedt március 15-i beszéde nyomán. – A gyűlölet karmestere – ítélte el a gesztust Magyar Péter. Ráadásul a miniszterelnök menthetetlen mentségére mondva Lázár János még azt is elismerte, hogy fideszesnek és jónak lenni két különböző dolog.

Magyar Péter a múlt vasárnapi kötcsei bejelentésének megfelelően kedden bemutatták a Tisza Világ nevű applikációt, amelyet az ellenzéki párt a 2026-os képviselőjelöltjeiről tartott belső szavazásra is használni fog. Ezzel az eszközzel kontroll alatt lehet tartani a kampányt, fideszes téglák kiszűrésére is használhatják, magyar viszonylatban innováció, de a világpolitikában már láttunk ilyet – derül ki politikai elemzők véleményéből. A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetője, Lánczi Tamás gyorsan levelet is írt Magyar Péternek miatta, amiből lett egy kis balhé.

Bár Kármán András, a Tisza Párt egyik új arca szerint Mészáros Lőrinc, Szíjj László és Garancsi István milliárdokat fog befizetni a költségvetésbe, ha nyer a Tisza Párt, a Törésvonal című műsorunknak nyilatkozó politikai elemző, Nagy Attila Tibor szerint félig-meddig nyert ügye inkább a Fidesznek van, ha sok emberrel képes elhitetni, hogy Magyar Péter adóemelésre készül.





A demokrácia a témája annak az interjúnak is, amelyet Scheiring Gábor közgazdász, szociológus, volt országgyűlési képviselő adott mellékletünknek, a Visszhangnak arról, miért lenne szükség arra, hogy a liberális demokrácia meg tudja magát védeni az illiberális szélsőségektől, és hogy mennyi esély van erre.

Mindenesetre az esélyeket nem javítja az, amivel másik mellékletünk, a Szép Szó egyik írása foglalkozik: hogy látványosan átalakul a politika, a nyugat, és ezzel a nyugati demokrácia vezető szerepe megingott.

Az MKKP üzent a Kötcsén mindent is megígérő Fidesznek és Tisza Pártnak, célozva arra is, hogy az ellenzéknek 2022-ben is jól sikerült megvernie a Fideszt a saját fegyverével: a kétfarkúak szerint piros lesz az adóparadicsom, nem sárga, avagy a valóság és a felelősség elköltözött Magyarországról. Ezt Magyarországon most már mindenhol elkezdték érzékelni: a Fidesz bukhatja a vidéket, elveszhet Hódmezővásárhely és Debrecen is. Menczer Tamásnak és Tuzson Bencének sem lesz könnyű újráznia a választókerületében – állítják szakértők a Fidesz-Tisza meccs vidéki állásáról.

A szörnyek még mindig köztünk járnak

A volt Tegyesz-vezető szerint nagyon magas rangú politikusok védték a letartóztatott budapesti javítóintézeti igazgatót. Kuslits Gábor szerint vélhetően csak akkor derül fény a nevekre, ha a Juhász Péter Pál életveszélyben érzi magát és beszélni kezd. Úgy tudni, az egyik politikusnak kiskorú lányokat, a másiknak kiskorú fiúkat szállított.

Karácsony Gergely kiállt a Fidesz által támadott gyermekvédelmi szakember mellett. Fontosnak tartja, hogy a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei munkatársai kiálltak Kuslits Gábor mellett, amihez a főpolgármester is csatlakozott.

Példátlan szégyen – hacsak nem volt az egész kamu –, hogy tíz évnyi nyomozás alatt nem derült fény a tettesekre – mondta Molnár László volt Tegyesz-vezető, aki kiállt hivatali utóda mellett. Szerinte gyaníthatták, hogy valamilyen magas rangú rendőrtiszt vagy vezető érintett lehet a Budapesti Javítóintézet letartóztatott vezetője körüli gyermekprostitúciós ügyben. Rendkívüli parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a DK a Budapesti Javítóintézetben történt szexuális visszaélések miatt, mivel politikusok neve is felmerült, tudni akarják, hogy kik azok.

A Szőlő utcai nevelőotthon körüli botránnyal foglalkozik a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? is.





Eközben a Népszava írta meg elsőként azt is, hogy rendőrségi idézést kapott a gyermekfelügyelő, aki kitálalt a szolnoki befogadó otthonban uralkodó állapotokról. Szabó Csabának mint bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személynek küldték el az értesítést. Ő maga is tett egy feljelentést.

Áldozatszámláló indult, amely a nő- és gyermekgyilkosságok sokaságára hívja fel a figyelmet. A miskei tragédia nyomán lépett a Patent Egyesület és a Mérce szerkesztősége, hogy az illetékesek is szembesüljenek a családon belüli erőszak megelőzésének a fontosságával.

Hadházy Ákos, nemcsak Hatvanpusztán

Hadházy Ákos és a Transparency International Magyarország jogerősen pert nyert a Fővárosi Ítélőtáblán, a bíróság elrendelte az adatok nyilvánosságra hozatalát az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer ügyében. Ki kell adni, hogy miért késik másfél éve a 16 milliárd forintból digitalizált ingatlan-nyilvántartás bevezetése. Kedden a független országgyűlési képviselő helyi civilek meghívásának eleget Dunaújvárosban tüntetett, ahol a Dunai Vasmű bezárása miatt ezrek vesztették el a munkájukat, és az Orbán-kormány szóbeli ígéreteken túl nem segített rajtuk.

Hadházy Ákos azért Hatvanpuszta ügyében sem tétlenkedett. Bejelentette, hogy nagyon durva videói vannak a birtokról – a Facebookon már időzítette is őket, hogy emiatt ne legyen érdemes bántani őt. Azt is közölte, feljelentés tett a Hatvanpusztán lerombolt két műemlék istálló miatt. Nyilván „megoldják majd”, de a tények egyértelműek – szögezte le a független országgyűlési képviselő.

Nagy Mártont nem érdekli

Karácsony Gergely szerint ha az Orbán-kormány nem tekint el a szolidaritási adó egészének a befizetésétől, akkor Budapest közlekedése nem tíz percre fog leállni. A városvezető nyomatékosan kéri a kabinetet, hogy üljön vissza a tárgyalóasztalhoz.

A szolidaritási hozzájárulás újfajta kivetési módját is alkotmányellenesnek találta a Fővárosi Törvényszék, így ismét normakontrollra küldte a szolidaritási hozzájárulásra vonatkozó paragrafusokat az Alkotmánybírósághoz. Úgy tűnik, Nagy Márton nem törődik a Fővárosi Törvényszék új döntésével. A nemzetgazdasági miniszter ugyan elismeri, hogy adóként tekint az önkormányzatokat ellehetetlenítő szolidaritási hozzájáruláshoz, de szerinte Budapest a főpolgármester miatt került katasztrofális helyzetbe.

Késik a budapesti lakhatási program, amelyre két éve csaknem ötmillió eurót nyertek. Nem akad vállalkozó egy volt újpesti iskolaépület bérházzá alakítására, holott erre véletlenül lenne pénze a fővárosnak. A projekt 2023-ban indult. Eközben 50 milliárd forintért elárverezik a Belügyminisztérium épületét. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján van rá esély, hogy a jelenleg irodai célra használt ingatlant végül szállodává alakítják át. Tiborcz Istvánnak és a hozzá köthető üzleti köröknek már most van öt szállodája az épület közelében.

Több száz dolgozó gyűlt össze hétfő délelőtt a Múzeumkertben a Demeter Szilárd által összevont hét közgyűjteményből, hogy tiltakozzanak az alacsony bérek, a forráshiány, valamint az intézményben tapasztalt működési zavarok miatt.

Az ARC plakátkiállítás annak ellenére viccesebb, hogy a kedvünk egyre rosszabb.

A XI. kerületi önkormányzat László Imre DK-s polgármester vezetésével beleállt a kerületi közétkeztetési piac újraosztását megakadályozni próbáló cég által indított háborúskodásba. Nem engedtek a zsarolásnak, de nem is tették fel a kezüket, mint például Balmazújvárosban, ahol börtönkosztot kapnak a város 3 általános iskolájába, 5 óvodájába és 2 bölcsődéjébe járó gyerekek.

A sikerpropaganda csak üres szólam

Csaknem 240 milliárd forintos mínusszal zárt augusztusban a magyar költségvetés. Az elmúlt 24 év harmadik legmagasabb nyolcadik havi hiánya jött össze, eközben pedig az élelmiszerárak viszont továbbra is infláció feletti mértékben, 5,9 százalékkal emelkedtek. Elemzők szerint az infláció a következő 12-15 hónapban is beragad a jelenlegi szinten. Az elemzők különösen aggódnak az Orbán-kormány választási osztogatásai miatt – ide sorolják már a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát is –, ugyanis minden fogyasztásnövelő intézkedés árfelhajtó hatású lehet. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az árrésstop fenntartását már az infláció sem indokolja.

Az Otthon Start Program bejelentése előtti héthez képest 94 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődés a program indulását követő első héten, vagyis lényegében duplázásról van szó, viszont hiányoznak a megfizethető új lakások az ingatlanpiacról. Az Otthon Start program feltételeinek megfelelő új építésű ingatlanok aránya kevesebb mint 20 százalékos Budapesten. Közben hat év alatt az értéke felét elvesztette a babaváró az ingatlanpiacon. A maximálisan felvehető összeget mindössze egyszer emelték meg 10 százalékkal (10 millió forintról 11 millióra), miközben a hazai lakásárak 2019-2024 közötti évi átlagos áremelkedése 12,7 százalék volt.

Mialatt mások a hiteltörlesztést számolgatják, Mészáros Lőrinc számolni sem győzi a vagyonát. A világ leggazdagabb gázszerelőjének napjainkban hozzávetőleg 3,6 milliárd dolláros (nagyjából 1300 milliárd forintos) becsült vagyona van, amely csaknem négyszer gyorsabban nőtt az elmúlt 10 évben, mint Elon Muské.

Sokk az Egyesült Államokban

2025. szeptember 10-én merénylő végzett Charlie Kirkkel, az amerikai konzervatív fiatalokat megszólító Turning Point USA társalapítójával, a Donald Trump vezette mozgalom, a MAGA egyik vezéralakjával. Feltételezett gyilkosát, a 22 éves Tyler Robinsont 33 órás hajtóvadászat után kapták el. Charlie Kirk halála sokkolta az Egyesült Államokat, ahol most kezd áthidalhatatlanná szélesedni a szakadék a republikánusok és a demokraták között. Bár az utóbbitól sokan óvnak is, próbálják csitítani az indulatokat, Donald Trump egyelőre még a bosszú nyelvén beszél.

Megszólalt Orbán Viktor is, aki szerint Charlie Kirköt „a progresszív-liberális baloldal gyűlöletkampánya” miatt ölték meg. Kocsis Máté pedig már Magyar Pétert emlegette.

Orosz drónok sértették meg a NATO-tag Lengyelország légterét, a Kreml tesztelte, hogy mennyire éberek a lengyelek. Összesen tizenkilenc drón repült be a lengyel légtérbe, Donald Tusk kérte a NATO 4. cikkelye szerinti eljárás elindítását. „Ezek orosz drónok voltak?” - állt ki a maga módján Orbán Viktor a maga módján Lengyelország mellett, aztán jött még egy teszt, szombaton Románia légterét sértette meg egy orosz drón.

Európa harcban áll egy egységes és békében élő kontinensért, az értékeinkért és a demokráciáinkért – üzente évértékelő beszédében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a Lengyelország légterébe behatoló orosz drónokról, a gázai helyzetről, Ukrajnáról és az Egyesült Államokkal kötött vámmegállapodásról is beszélt.

A Fico-kormány minisztere arról beszélt, hogy Orbán Viktor veszélyt jelent, ezért kötelező katonai kiképzést kellene bevezetni. – Sok városban történelmi épületeket vásárol fel a magyar állam. Olvasom az üzeneteit, aki olyan Nagy-Magyarországot ábrázoló sálat visel, amelynek része Szlovákia is. És a trianoni határok felülvizsgálatáról szólókat is, mindezek számomra olyan jelzések, amelyekkel foglalkoznunk kellene– – jelentette ki a Napunk cikke szerint Szlovákia sportminisztere, Rudolf Huliak.

Izrael légicsapást mért egy békéről tárgyaló Hamász-küldöttségre Katar fővárosában, Dohában. Ez minden jel szerint nem járt sikerrel, Donald Trump pedig nem örült, meg is ígérte Katarnak, hogy nem lesz több izraeli támadás.

Nepálban két nap alatt tömegdemonstrációk buktatták meg a kormányt. A kivezényelt rohamrendőrökkel vívott közelharcban legkevesebb 72 ember halt meg, de a tüntetők közben felgyújtották a parlamentet és több más középületet is. A Z generáció borult ki a közösségi média betiltásán és a korrupción, amelyet a politikusok fényűzéssel hivalkodó gyerekei testesítenek meg. Vasárnap az új miniszterelnök, Szusila Karki a nyugalom ígéretével lépett hatalomra első nőként, aki elfoglalhatta kormányfői széket a dél-ázsiai országban.