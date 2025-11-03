Fogy a Fidesz szavazótábora, Donald Trump is nemet mondott Orbán Viktornak – Népszava Hírlevél

külpolitika;belpolitika;Hírlevél;

2025-11-03 06:00:00 CET

„Találkozunk holnap és minden egyes nap, amíg nem győz az igazság”

Régóta tudjuk, hogy Szerbia nem Magyarország, amíg a magyar társadalom érdekérvényesítő képessége nagyjából a vágóhídi marhák szintjén mozog, szombaton Újvidéken több mint százezer ember gyűlt össze fejet hajtani az egy évvel ezelőtti pályaudvari tragédia 16 halálos áldozata előtt. Ahogyan korábban több másik, ez a demonstráció is néma kiállás volt Aleksandar Vučić elnök korrupt, a tüntető diákok ellen erőszakkal fellépő rezsimjével szemben, amelyik már előremenekül, az elnök nemzeti gyásznappá nyilvánította november 1-ét, nem mellesleg bocsánatot kért a tiltakozókra tett becsmérlő megjegyzéseiért. (Arról, hogy Szerbiában mi történik, ez az angol nyelvű dokumentumfilm magyarázza el elég jól.)

Bár Aleksandar Vučić elnök szerint soha nem volt reális a tüntető diákok reménye, hogy mozgalmuk meg tudja dönteni a hatalmat, valójában erre van reális esély. „Találkozunk holnap és minden egyes nap, amíg nem győz az igazság” – búcsúztak a szombati megemlékezés szervezői.

A megemlékezést szegélyezte egy kisebb diplomáciai incidens, a szerb határőrök ugyanis mondvacsinált okokra hivatkozva visszafordították azoknak a magyar egyetemistáknak egy részét, akik Újvidékre mentek volna tüntetni a szolidaritás jeleként a gyászoló szerbekkel. Feltűnő is volt, milyen látványosan húzódozni kezdett a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztérium, amikor ki kellett volna állnia magyar állampolgárok védelmében, igaz, az Orbán-kormány mostanában csak az EU-val vagy Ukrajnával szemben tud harcias lenni, a baráti Vučić-rezsim nyugodtan vegzálja csak a végül a budapesti szerb nagykövetség előtt tiltakozó magyar diákokat.

Itt a Sziget, hol a Sziget

Budapest ezer sebből vérzik, gyermekvédelem, rakpart, üres telefonfülkék – és még sok más probléma került szóba a Fővárosi Közgyűlés e heti ülésein. Ezeket a gondokat tetézi, hogy szolidaritási hozzájárulás címen újabb 6,2 milliárd forintot emeltek le a számlájukról. Karácsony Gergely elmondta, hogy ez milyen veszélyeket jelent ez a fővárosra nézve.

A figyelem homlokterébe azonban mégsem ezek a problémák kerültek, hanem a „Sziget ügy”. Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál régi-új szervezője szerint szerint vészesen fogy az idő, és mivel a Fidesz és a Tisza képviselői harmadszor is leszavazták egy meglévő szerződés felbontását, ami nélkül viszont nem lehet új szerződést kötni – úgy látszott, jövőre nem lesz Sziget Fesztivál. Másnap aztán Magyar Péter kijelentette, hogy Sziget Fesztivál nyilvánvalóan lesz, és a leendő Tisza-kormány nevében megállapodott Gerendai Károllyal: a rendezők hamarabb fizetik vissza azt, amit csak később kellett volna, és szélesebb körnek nyújtanak kedvezményeket. Ezzel Magyar Péter már biztosítottnak látja a garanciát arra, hogy lesz Sziget; amely garancia hiányára hivatkozva nem szavazta meg a szerződés felbontását.

Felnőtt lányok

Így aztán a Sziget problémája talán megoldódni látszik – nem mondhatja ezt el magáról a gyermekvédelem helyzete. Gyermekek sérelmére elkövetett újabb eset látott napvilágot, és újabb részletek derültek ki a Szőlő utcai javítóintézetben történtekről. Dobrev Klára szerint az általa közzétett két részben tett közzé egy videót egy nevelő beszámolójával: az elsőben elhangzik, hogy a gyerekek azt állítják, Juhász Péter Pál orális szexre kényszerítette őket, a második a többi között arról szól, hogy a férfi igazgatóként ellenőrzés nélkül vihetett ki gyerekeket a javítóintézetből.

Eközben némi fáziskéséssel Nagy Feró végül bocsánatot kért a Szőlő utcai ügyben tett áldozathibáztató kijelentéseiért. Úgy tűnik, ehhez rugdalni kellett egy kicsit, a Beatrice énekesének bocsánatkérés előtt a Fideszből Bayer Zsolt és Vitályos Eszter is szólt, hogy ezt nem kellett volna. Nagy Feró amúgy csak a felnőtt lányokat követte meg, nagyvonalúan figyelmen kívül hagyva, hogy Juhász Péter Pálnak voltak kiskorú áldozatai is. Nem, a Kossuth-díját nem fogja visszavonni az Orbán-kormány. Minek? Ez az a Magyarország, ahol Gerő Ernő is Kossuth-díjasként halhatott meg.

Valamiféle rejtélyes indíttatásból a Fidesz ezt a pillanatot érezte megfelelő alakomnak, hogy próbálja rehabilitálni az elnöki kegyelmi ügyben végleg megbukó Varga Juditot, aki az úgynevezett Nemzeti Mentál Pajzs Program gyermekjogi védnöke lesz. Erre Pop Mert, a bicskei pedofilügy egyik áldozata a Népszavához eljuttatott nyílt levélben reagált, azt írva, elég volt, szégyen, ami történik. Nem volt elragadtatva Lázár János sem: – Szegény gyerekek. Ahol Varga Judit ott van, ott baj szokott történni – fogalmazott az építési és közlekedési miniszter.

Az egyedi esetek a rendszer hibájára mutatnak rá, az Orbán-kormány pedig diktátorként viselkedik szociális és gyermekvédelmi érdekegyeztetés közben is: méltatlannak, katasztrofálisnak minősítették a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum ülését a résztvevők. Az Orbán-kormány világossá tette az álláspontját a gyermekvédelemről rendezett vitanapon is, amelyen Fülöp Attila államtitkár és társai 40 percen át sorolták eredményeiket a gyermekvédelemben, de az ellenzéki képviselők egyetlen kérdésre sem válaszoltak. Igaz, a kormányinfón aztán Gulyás Gergely annyit elárult, hogy a szociális ágazatban január elsejével 15 százalékos béremelést hajtanak végre, de örömre nemcsak azért nincs ok, mert ennek a többszörösére lenne szükség, hanem mert , homályosak, nem egyértelműek a szociális szférát érintő változtatások.

Az Orbán-kormány esete a jogállamisággal

A World Justice Project friss jelentéséből kiderül, Magyarország az Európai Unió legrosszabbul teljesítő tagállama a jogállamiság terén, de a vizsgált 147 ország között is eléggé hátul van a rangsorban. A jogszerűtlenségek tárháza most tovább bővül: a mesterséges intelligencia egyre inkább politikai fegyverként is megjelenik videók és más manipulált tartalmak formájában. Ezt a fegyvert most szorgalmasan alkalmazza a Fidesz Magyar Péter ellen, aki emiatt meg is tette a feljelentést. Egyre erősödik az a gyanú is, hogy nem csak a bűnüldözés volt idén januárban Biró Ferenc, az uniós nyomásra létrehozott korrupcióellenes Integritás Hatóság elnöke elleni látványos hatósági akció célja.

A civil szféra is nyomás alatt van: a Pécs Pride szervezőjét a rendezvény után kihallgatták és rabosították; Pécsen szimpátiatüntetést tartottak Buzás-Hábel Géza mellett. Ő a rendőrségi kihallgatásán elismerte, hogy megszervezte a betiltott városi melegfelvonulást, de nem érzi bűnösnek magát. A Népszava kérdésére Anna-Kaisa Itkonen, az Európai Bizottság szóvivője nem kívánta kommentálni a történteket. A hatalom gazdasági térnyerése pedig tovább folytatódik: a Papp László Sportaréna üzemeltetése 2026-tól Tiborcz István érdekeltségéhez kerül, a kormánypropaganda egyik fő eszköze, a közmédia soha nem látott pénzügyi támogatást kap a 2026-os költségvetésben, miközben a független sajtó egyre nehezebben boldogul: NER-es céghez, az Indamediához kerül a Blikk, a CÖF pedig nem árulja el, mennyibe került a Békemenet;

A székhelyén sem találni nyomát annak a frissen alapított kutatóintézetnek, amelyik manipuláltnak nevezte a Tisza Párt fotóját A honlapjukat is csak hétfőn hozták létre, de a Bethlen Gábor Alapkezelőtől már most több százmillió forint támogatást kaptak.

A magyar jogállamisági helyzetet az EU is értékeli: már 230 milliárd forintnyi büntetést vontak le a Magyarországnak járó uniós pénzekből, és újabb 25 milliárdnyi levonásáról értesítettek. Kollégáink is értékelték a kialakult helyzetet Törésvonal című podcastükben, amit röviden úgy foglalhatnánk össze: fogy a Fidesz szavazótábora, minden erkölcsi gát lehullott Orbán Viktor pártjáról. Egy tisztességes rendőrségi eljárás eredménye elsöpörné a Fideszt.





Ki így, ki úgy

A Fidesz ígérgetéssel próbálja magához csalogatni a választókat.E sorozatnak csak a legutóbbi két epizódja volt, hogy Navracsics Tibor a kormányhivatali dolgozóknak ígért béremelést. Orbán Viktor pedig a 14. havi nyugdíjjal kecsegtet, noha az nem világos, utóbbira pontosan miből is futná rá. Főleg, hogy a miniszterelnök mindegyre ragaszkodik a nem éppen olcsó, viszont egyre kockázatosabban beszerezhető orosz energiahordozókhoz, olyannyira, hogy kritizálta Donald Trump amerikai elnököt is az Egyesült Államok orosz kőolajcégeket sújtó szankciói miatt. Bár Orbán Viktor kért, nem kapott mentességet az amerikai elnöktől. Írtunk arról is, hogy az orosz-ukrán háború kitörése óta az Orbán-kormány 9,1 ezer milliárd forintnak megfelelő összeget utalt át a Putyin-rezsimnek a kőolajért és a földgázért.

Az persze már kiderült, hogy Donald Trump szavait nem mindig kell készpénznek venni, viszont egy stabil pontja van a politikájának: a masszív tudományellenesség. Ennek bizonyítékait gyűjti össze Szép Szó című mellékletünk egyik írása.

Magyar Péter a szakértői által kidolgozott etikai kódex aláírására szólította fel a választáson induló pártokat, szerinte amelyik nem írja alá az beismeri a választási csalást. Mintha a farkas írná a pásztor etikai kódexét – fanyalgott ezen a Fidesz részéről Szentkirályi Alexandra volt kormányszóvivő, budapesti frakcióvezető, és ami azt illeti, rendkívül meglepő lenne, ha mondjuk Orbán Viktor aláírná az etikai kódexet: mellékletünk, a Visszhang egyik írásában kiváló kollégánk, Balassa Tamás azt vezette le, miért számít választási csalásnak mindegyik miniszterelnöki szó most már. A Népszavának adott interjújában Eörsi László történész ennél is tovább megy: szerinte Orbán Viktor önkényesen kezeli a történelmi tényeket, mindent alárendel a primitív nacionalizmusának.

Magyar Péter egyébként megnevezte leendó kormánya egészségügyi miniszterét is. Ehhez a hírhez is kapcsolódik Szike című egészségpolitikai podcastünk e heti témája, hogy vajon miért vállalnak orvosok politikai szereplést.





De a héten nemcsak Orbán Viktorról derült ki, hogy kudarcot vallott, hanem Demeter Szilárdról is, akiről kiderült, hogy bukta a csúcspozícióját, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) vezetői tisztségét, november 1-től miniszterelnöki biztosként az úgynevezett kulturális nemzetépítésért felel majd. Miért? Van nem kulturális nemzetépítés is?