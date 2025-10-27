Orbán Viktor próbált beismerő vallomást tenni, de Nagy Feró túlharsogta – Népszava Hírlevél

külpolitika;belpolitika;Hírlevél;

Az utcán már a Tisza a kétharmados erő

Jövő áprilisban parlamenti választás lesz, felfokozott várakozás előzte meg idén az október 23-i nemzeti ünnepet. Egyértelmű volt, hogy a Fidesz és a Tisza Párt is nagyot akar alakítani, ahogy Horn Gábor politikai elemző fogalmazott lapunknak, Magyar Péter és Orbán Viktor is úgy fog tenni, mintha most vasárnap tartanák a 2026-os parlamenti választást. Ez be is jött, elég nagy tömeget mozgatott meg a Békemenet, aztán a Nemzeti Menet is. Miután Orbán Viktor a Békemenet résztvevői előtt tartott állami ünnepségen arról beszélt, hogy bennünket mindig cserben hagytak, amikor komolyra fordult a dolog, de Magyarország nem felejt, Magyar Péter a többi között arra hívta fel a figyelmet, hogy 1989 után itt újra pártállam van, de a történelem nem magánrepülőkön és jachtokon dől el.

A Népszava által megkérdezett elemzők szerint az a miniszterelnöki beszéd túl rövid és meglepően békülékeny, a Tisza Párt elnökéé túl hosszú, viszont meggyőzőbb volt. Orbán Viktor sietve kompenzálni is kezdett, előállt azzal, hogy a Békemeneten kétszer annyian lehettek, kár, hogy ELTE társadalomkutatói számoltak, a következtetésük szerint pedig Magyar Péter demonstrációjára több mint másfélszer annyian mentek el Orbán Viktorénál. Az orbáni útmutatás ettől függetlenül hatott, a Békemenetnek akadt résztvevője, aki a Népszava kamerája előtt egészen megkapó valóságmagyarázattal állt elő. Nem könnyű egy országot irányítani, az egészségügy állapota egyáltalán nem az Orbán-kormánytól függ – hangzott a valljuk be, elég merész állítás.





Közéleti podcastsorozatunk, a Hol élünk? friss adásában lapunk munkatársai is arról beszéltek, hogy a Fidesz elvesztette a számháborút, az utcán már a Tisza a kétharmados erő.





A Békemeneten készült két messzire visszhangzó interjú, az egyik Orbán Viktor édesanyjával – akinek a hatvanpusztai zebrákról szóló állításait Hadházy Ákos cáfolta –, a másik pedig Nagy Feróval, aki a Budapesti Javítóintézet akár kiskorú lányokat is prostituáltként futtató exigazgatójának az ügyéről találta azt mondani, hogy Juhász Péter Pál is keresett pénzt, a lányok is kerestek pénzt, így „mindenki” jól járt. Ez Magyarország, itt hagyomány a felelősséghárítás és az áldozathibáztatás, szóval a Beatrice Orbán-rajongó frontembere sem fogta fel, mit mondott, sőt, ellentámadásba lendült, annyira, hogy már ő követel bocsánatkérést azoktól, akik bírálni merészelték. Elég nagy a felháborodás, mostanáig a többi között Dobrev Klára és Udvaros Dorottya pendítette meg, hogy Nagy Ferónak vissza kellene adnia a Kossuth-díját, Karácsony Gergely felháborítónak és kétségbeejtőnek nevezte a kijelentéseit, a Tisza Párt négy politikusa pedig nyílt levelet írt Orbán Viktornak és Vitályos Eszter kormányszóvivőnek a Fidesz körüli krónikus nőgyűlölők, Dopeman, Curtis és Nagy Feró miatt. De hogy ki az egyedüli, aki eddig bukott az ügy miatt? Deák Emese őrbottyáni önkormányzati képviselő, aki váratlanul lemondott, alig egy nappal azután, hogy kezdeményezni akarta, a botrány miatt a város fossza meg díszpolgári címétől a hírhedt lakóját, Nagy Ferót.

A Hősök terén a Tisza Párt felhívására összegyűlt tömegben eközben zúgott a „Ruszkik haza!”, amely nyomán néhányukat kifaggattuk, mit gondolnak az orosz beavatkozásról a 2026-os parlamenti választás előtt. Magyar Péter egyébként bejelentette, hogy november 5-én az eddigi leghosszabb és legfontosabb országjárására indul, ami után Orbán Viktor és Dobrev Klára is bedobta magát. „Indulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot!” – csente el ehhez újra a trumpi szlogent a miniszterelnök, kvázi beismerő vallomásként, hogy Magyarország az alatt a 15 és fél év alatt se lett nagy, amióta ő van hatalmon.





Nagyobb volt a füstje, mint a lángja, aztán leégett egy olajfinomító

Ami Oroszországot illeti, Orbán Viktor öt napig reménykedhetett, hogy világpolitikai tényező lesz, Budapesten amerikai-orosz csúcstalálkozót rendeznek az orosz-ukrán háború befejezéséről, jött azonban Donald Trump, aki lehűtötte a kedélyeit, a csúcstalálkozót az amerikaiak jegelték, a közeljövőben nem is akarják megtartani. Donald Trump azt mondta, egyszerűen nem akarja pazarolni az idejét Vlagyimir Putyinnal, így füstbe ment Orbán Viktornak az a terve, hogy a Trump-Putyin csúcstól olcsóbb lesz a kenyér Magyarországon. Bár Szijjártó Péter és Vlagyimir Putyin különmegbízottja szerint is van még remény, az előkészületek folytatódnak, csak az időpont nincs, a csúcstalálkozó esélyeit jelentős mértékben rontja, hogy az Egyesült Államok közben szankciókkal sújtja a két legnagyobb orosz olajcégét, a Rosznyeftyet és a Lukoilt.

Az igazi füst és láng nevében hétfő éjjel kigyulladt a Mol százhalombattai olajfinomítója. Személyi sérülés a Dunai Finomítóban nem történt, a tüzet eloltották, az ügyben gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt eljárás indult, a tankolás azonban egyik forrása elmondta, tankolás azonban drágulhat, az élénkülő kereslet láttán pedig a Mol sietve nyugtatni is kezdett, hogy Magyarországon van elég üzemanyag. A Népszava helyszíni riportjából kiderült: az ott lakók szerint az a csoda, hogy eddig nem történt tűzeset.

És hogy hol van az a pénz, amit az itteni karbantartásokra, biztonságra, fejlesztésekre kellett volna költeni vagy például ultrahangkészülékekre, mert most a hiányuk miatt nincs elérhető időpont vizsgálatra, esetleg kazánokra, hogy ne maradjanak el fűtés nélküli tanórák az iskolákban, vagy arra, hogy ne kelljen vécészünetet tartani, amiért egy vonaton működésképtelenek a mosdók?

Az a pénz, amiből meg lehetne oldani ezeket a problémákat Szalay Vivien tízmilliós kézitáskájában van, a félmilliárdos, semmibe vezető körforgalomban, a többmilliárdos, működésképtelen informatikai rendszerekben, hol máshol, exfideszes önkormányzati képviselők zsebében, a nemzetgazdasági miniszter, Nagy Márton szállodaszámláiban, vagy éppen Orbán Viktor közpénzből fizetett magánrepülőzéseiben, de jut belőle erdélyi magyar politikusok cégeinek is. Az is kiderült, hogy a mini-Dubaj korábbi befektetője veszi meg a Belügyminisztérium épületét, nem kevesen sejtenek emögött is oligarcha-gazdagodást. Nem véletlen, hogy egy felmérés szerint a magyarok pártállástól függetlenül elutasítják a politikai elit gazdagodását.

A jogi esetek hete

Ezeket az ügyeket nem vizsgálja a rendőrség, viszont gyanúsítottként hallgatják ki az október 4-i Pécs Pride szervezőjét és házkutatást tartottak egy józsefvárosi ellenzéki képviselőjelöltnél, akit aztán be is vittek Budapesten a Gyorskocsi utcába. Jogerősen is elítélték az Orbán-kormány plakátjait átfestő Heindl Pétert, aki azt ígéri, folytatja, és elmondta azt is, ilyen segítséget vár ehhez. Eközben elvesztette a pert a Corvinus Egyetem kirúgott oktatója, a Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság is az egyetemnek adott igazat Ádám Zoltánnal szemben.

Kitett magáért a kétharmados fideszes többséggel működő parlament is, amelynek mentelmi bizottsága leszavazta Szabó Tímea fellebbezését azután, hogy Kövér László elvette egyhavi fizetését. A párbeszédes politikus összehasonlította, hogy mennyi büntetést kapott Kaleta Gábor 19 ezer pedofil kép birtoklásáért, és mennyit ő egy bántalmazott nő, Orosz Bernadett fotójának felmutatásáért. Megszavazták viszont a parlamentben Stummer János képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, aki ezután szó szerint beintett nekik. A fideszesek kötelezően nyomták a gombot a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítására is, Magyarországon a 2026-os parlamenti választás után is rendeleti kormányzás lesz.

Ezután senki ne csodálkozzon, hogy a fiatalok kiábrándultak mindenből és mindenkiből. – Én azt látom, se egyenlőség, se szabadság, se testvériség. A megoldás nem jó megoldás, a demokrácia délibáb – mondja Jancsó Lula, akinek a Népszava pályázata, az élet.történet adta meg a lökést, hogy egésszé formálja a Lehetne szép címmel nemsokára megjelenő első kötetét.

Arról Visszhang című mellékletünkben írtunk, hogy néz ki, amikor minden egyre szarabb lesz.

Gyűrűző ügyek

Október 23. egyik mellékzöngéjeként a térség fideszes parlamenti képviselőjeként Menczer Tamás nyíltan fejlesztések elmaradásával fenyegette meg Tömöri Balázs pilisborosjenői polgármestert, aki a politikai megosztottságtól elmélyítésétől félve lemondta az ő ünnepi beszédét. Úgy tűnik, a két politikus rendezni fogja a viszonyát.

Vívtak egy kis nyilatkozatháborút az osztrák és a magyar hatóságok is a FTC salzburgi El-mérkőzése kapcsán, amelyre a zöld-fehér szurkolók egy része nem tudott elutazni, mert a különvonatukat nem engedték át a határon. Szijjártó Péter bekérette az osztrák nagykövetet, a bécsi belügy szerint nem fordították vissza az FTC-szurkolók különvonatát, a magyar mozdonyvezető döntötte el, hogy nem megy tovább. A MÁV cáfolta a bécsi belügyet, de Hegyi Zsolt vezérigazgató azt elismerte, hogy voltak balhés szurkolók is. A csapat aztán idegenben győzte le a Salzburgot, így három mérkőzés után veretlenül, 7 ponttal jó pozícióban van a továbbjutás szempontjából.

A Sziget Fesztivállal kapcsolatos események is tovább borzolták a héten a kedélyeket. A főváros tulajdonosi bizottsága másodjára sem támogatta a Sziget Fesztivál szervezőinek közterület használatra vonatkozó, jövőre lejáró szerződésének megszüntetését. A többségi döntést adó Fidesz és a Tisza képviselői egyaránt hosszú távú garanciákat vártak a fesztivál megrendezésére. Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója lapunknak elmondta, hogy miért téves kiindulási alap ez. Rajta kívül Baranyi Krisztina is jelezte, ő hogyan oldaná meg az ügyet.

A Budapesti Javítóintézet körüli botrányban Semjén Zsolt árulta el, hogy szerinte ki az a „Zsolti bácsi”, az ügyészség aljas indokból elkövetett rágalmazás gyanúja miatt nyomozást rendelt el a miniszterelnök-helyettest érő gyanú miatt. Orbán Viktor is elmondta a véleményét az ügyről, az egyedüli reménnyel kecsegtető hozadék, hogy az Orbán-kormány kármentő akciót indított, több mint kétszeresére emeli az otthonokban élő gyerekek étkeztetésre naponta költhető összeget, de más kiadásokra is jut plusz pénz.

A gyermekvédelem téma volt a Demokratikus Koalíció születésnapi ünnepségén is, Dobrev Klára pártelnök Ursula von der Leyent is tájékoztatta levélben a Szőlő utcai botrányról. Előtte a politikus közzétett egy dokumentumot, amely azt bizonyítja, hogy a Fidesz felgyorsítaná a gyermekvédelmi intézmények egyházi kézbe adását, csak annak a Népszavának a nevét felejtette el megemlíteni, amelyik szeptemberben elsőként írt erről. A Publicus Intézet felméréséből kiderül, a magyarok hány százaléka véli úgy, hogy a rendőrök megtalálták a Szőlő utcai felelősöket, de felsőbb utasításra elfektették az ügyet.





A gyermekek mellett Magyarországon a nők is kiszolgáltatottak, és a hatóságoktól sem várhatnak sok jót. Renner Erika, a lúgos orvos áldozata arról is beszél új podcastsorozatunk, a Túlpörgetve első adásában, hogy egyéni tragédiája milyen motivációt adott neki.

Sötét, mocskos kampány következik

Katona Tamás közgazdász a lapunknak adott interjúban elmondta, hogy amit az Orbán-kormány tett, az pusztítás volt. Ráadásul úgy fogja a háborúra a magyar gazdaság problémáit, hogy eközben – mint ezt körképünk bemutatja – a környező országok növekedni tudnak. Ha jövőre sem indul be a gazdasági növekedés, Magyarországon következhet az elbocsátások ideje.

A Fidesz nemigen fog válogatni a módszerekben: az összes megyei lap egyszerre hozta le a képet, amely Weber kutyájaként ábrázolja Magyart; aki szerint pedig az Orbán-kormány pontosan tudja, hogy mi történik a vezetői értekezleteiken. A Fideszt segíti az is, hogy a politikai reklámok tiltásának utóélete igen eltérő: míg a Facebook egészen jól megoldotta, a Google nagy réseket hagyott a pajzson.

A módszerek közé tartozik a hamis állítások terjesztése, programmal, emberekkel, bármivel, bárkivel kapcsolatban. Egy ilyennek esett áldozatul Simonovits András nyugdíjszakértő is, aki Törésvonal című podcastsorozatunkban nem csak erről mondja el a véleményét.





Mindenesetre alighanem igaza van Nagy Attila Tibor politikai elemzőnek: a rendszerváltás óta eltelt évtizedek legsötétebb, legmocskosabb kampánya következik.

