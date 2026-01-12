Ilyen amatőr hibát a Fidesz talán még soha nem vétett – Népszava Hírlevél

belpolitika;

2026-01-12 06:00:00 CET

Hószakadás, földindulás

Legutóbb 2012-ben volt akkora hóesés Magyarországon, amilyen a hét elején borította el az országot. Az Országos Kórházi Főigazgatóság adatai szerint már ezernél is több sérültje van a januári télnek. Győrffy Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról tájékoztatott, hogy rekordot állítottak fel a magyarországi mentők, egyetlen nap leforgása csaknem ötezerszer akadt dolguk, vasárnapig 27 középiskolában rendkívüli szünetet, 40-ben pedig online oktatást rendeltek el.

Magyarország több pontján is mentettek meg rendőrök, szomszédok vagy épp a helyi polgármester kihűlés közeli állapotban embereket. A mentőszolgálat arra is felhívta a figyelmet, hogy ha olyan embert látunk, aki nagyon sápadt, remeg, vagy már nem is remeg, zavart, vagy eszméletlen, rögtön hívjuk a 112-t. A rendkívüli időjárás miatt több mint 400 alkalommal volt szükség a tűzoltók beavatkozására is. Elzárt település miatt nem riasztották a katasztrófavédelmet, de volt olyan nap, nap amikor 27 olyan esemény történt, amely miatt el kellett terelni a forgalmat. Az amúgy is csúcsra járatott hajléktalanszállók mellett a fővárosban a hóhelyzet miatt ideiglenesen 85 új férőhelyet alakítottak ki.

Riportban számoltunk be arról, hogy az extrém hideg ellenére sok hajléktalan továbbra is az utcán tölti az éjszakát, és nehéz rávenni őket arra, hogy bemenjenek a melegedőkbe, bár kiadták a vörös kódot a hóhelyzet miatt, ennek értelmében szerda reggel nyolc órától minden szociális intézmény köteles befogadni az időjárás miatt bajba jutott hajléktalanokat Magyarországon. Az Energiaügyi Minisztérium közölte, hogy január 31-ig senkinél nem kapcsolják ki a közműveket, annak is biztosítja a Magyar Villamos Művek (MVM) a gázt és az áramot, akinek jelentős tartozása van.

A hóhelyzet egy időre a budapesti villamosközlekedésben is gondot okozott, a hó megrongálta a 4-es 6-os villamos pályáját, pótlóbuszok közlekedtek. A hó az egész országban közlekedési káoszt eredményezett. Kezdetben az autópályákon is nagy volt a torlódás, a nagy mennyiségű hó műszaki problémák léptek fel, a közösségi közlekedésben járatkimaradások voltak, a vonatok, távolsági buszok menetideje pedig jelentősen megnövekedett. Tekintettel az időjárás okozta helyzetre a vonatjegyek illetve bérletek érvényesek a távolsági buszokra is, és fordítva. Közműfennakadásokat is okoz a fagy, az OMV üzemanyag-ellátásában korlátozásokat vezetett be. Volt, ahol tanítási szünetet hirdettek a rendkívüli időjárás miatt, máshol közintézmények zártak be. A hétvégére már nem volt hó miatt elzárt település az országban, de a téli időjárás hatásai több területen is érzékelhetők, öt megyében vannak például áramkimaradási gondok. A hatóságok fokozott készenlét mellett a lakosság együttműködésére hívják fel a figyelmet.

Az időjárási helyzet az ellenzéki politikusokat is megmozgatta. Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza Párt péntekig felfüggeszti a kampányt, helyette a jelöltjeik és a Tisza teljes közössége a hóeltakarításra, tűzifaosztásra és a segítségnyújtásra koncentrál. A Tisza Párt elnöke a szociális tűzifakeret duplájára emelését, a közintézmények hajléktalanok előtti azonnali megnyitását várja a miniszterelnöktől, aki szerinte a szombati Fidesz-kongresszuson kaviározásra és pezsgőzésre készül. A Demokratikus Koalíció megnyitotta irodáit a hideg miatt krízishelyzetbe kerülők előtt, és a DK aktivistái is segítenek a rászorulóknak a hó eltakarításában. Az ellenzéki párt azt követeli a kormánytól, hogy az időjárásra tekintettel emelje a kedvezményes árú eső gáz- és áramfogyasztás mennyiségét.

A Népszava Hol élünk? című podcastjében kollégáink is a hóhelyzet és a politika összefüggéseit vizsgálják: Mit tolnak el a hókotró politikusok? Szerintük a fideszes műlapátolások is a magyar állam működésképtelenségét igazolják.

Két sajtótájékoztató, egy kongresszus

Orbán Viktor megtartotta az évi egyszeri nemzetközi sajtótájékoztatóját. A miniszterelnök valószínűleg más mozit néz, vagy legalábbis mást lát benne, mint akár a magyarok többsége, akár az őt kérdező újságírók, a válaszait leginkább Ferenc József híres mondatával jellemezhetnénk: Minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennek meg vagyok elégedve. Amivel meg nem, arról nem a kormány tehet.

A Tisza Párt elnöke Orbán Viktor miniszterelnök korábban bejelentett nemzetközi sajtótájékoztatója napjára hirdette meg a sajátját. A kormányfőjét úgy értékelte, hogy Orbán Viktor bukott miniszterelnök, aki mesedélelőttjén hazudozott, de a magyar valóságról egy szót sem szólt, Szerinte a következő miniszterelnökit már nem Orbán Viktor fogja tartani.

A Fidesz aztán szombat délelőtt kongresszust tartott, amelyen Kövér László ismertette a tétet, Kocsis Máté a Tisza Párton élcelődött, Orbán Viktor pedig beszédében azt mondta, hogy a Fidesz képviselőinek a migránsokról, háborúról és a genderről kell beszélniük. A Fidesz választási szlogenje egyébként az lesz, hogy Biztos választás, csakhogy Orbán Viktor kampánystábja ehhez nem foglalta le előre a domaint, amit a Tisza Párt nevetve tehetett meg.

Magyar Péter erről azt írta, a Fideszben szombat este ki is tört egy kis üvöltözés, Orbán Balázs helyett néhányan visszahoznák Rogán Antalt kampányfőnöknek, később pedig jelezte, hogy a biztosvalasztas.hu oldalt ötmilliárd forintért eladná Orbán Viktornak, hogy a pénzből a rászorulóknak tűzifát vegyen.

Folytatódik az önkormányzatok kálváriája

Orbán Viktor a Fidesz jelöltállító közgyűlésén azt mondta, hogy Budapest ma egy bajoktól gyötört, bajból bajba botladozó főváros, de nem igaz az, hogy a budapesti Fidesz súlya és jelentősége elmarad a vidéki támogatottságtól. Navracsics Tibor szerint meg kell hallgatni az önkormányzatokat. A területfejlesztési miniszter bejelentette, hogy Egerrel már megállapodtak, és ez fog történni a másik 16 megyei jogú város esetében is. Gémesi György, Gödöllő polgármestere viszont miután részt vett a Navracsics Tibor által kezdeményezett, az önkormányzati rendszer finomítását célzó találkozón azt nyilatkozta, hogy az Orbán-kormány hosszú távú stratégiáról tárgyalna, az önkormányzatok szerint inkább a túlélésre kellene összpontosítani. Így van ezzel Budapest is, hiszen ahogy azt Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója lapunk kérdésére elmondta, az év végi trükkjük nem sokra elég.

Szóval Budapestre kemény év vár, a január túlélése is kérdéses. Karácsony Gergely szerint igaza van Orbán Viktornak, Budapest szabad. A főpolgármester a kormányfő Budapestet méltató szavaiból kiindulva bírálta a kabinet Budapest-politikáját. Karácsony Gergely amúgy a brit The Guardiannek a világ polgármestereiről szóló összeállításában is szerepel az Orbán-kormány által betiltott Pride megrendezése miatt. Budapest vezetője szerint a cikk témájának nyomatékot ad Orbán Viktor minapi autokratikus nyilatkozata a fővárosról és polgárairól.

Hóhegyek mellett problémahegyek

A héten is több olyan problémáról került nyilvánosságra, amellyel az Orbán-kormánynak kell(ene) megbirkóznia. A kabinet brutális államháztartási hiányt hozott össze 2025-ben, nem tudni, mire szórt el decemberben 1668 milliárd forintot Az egész éves tavalyi hiány 5738,7 milliárd forint lett. Ez minden tervet felülmúl. Sok vállalkozás egyre nehezebben képes megtartani és megfizetni a munkaerőt. A problémák száma a fuvarozók szerint is olyan nagy, hogy az útdíjemelés csak az utolsó csepp volt a pohárban. Kedden tárgyal Lázár János tárcája az ágazat képviselőivel. Idén sem számíthatnak sok jóra az ápolók, semmi sem készteti arra a kormányt, hogy csökkentse az egészségügyi szakdolgozók bérlemaradását. Az összképről Róna Péter közgazdász a Népszavának adott interjújában azt mondta, hogy Orbán Viktor a biztos összeomlás felé vezeti Magyarországot.

Eközben egy friss kutatásból az derült ki, hogy az emberek többsége szerint egyáltalán nem foglalkozik a nők problémáival: bár a magyar nők méltó fizetésre és jó egészségügyre várnak, ehelyett családpolitikát kapnak az Orbán-kormánytól. Ez az Orbán-kormány nem mellesleg annak a Fidesz-KDNP-nek a politikusaiból áll, amely kevesebb nőt indít képviselőjelöltként a 2026-os parlamenti választáson, mint ahány Gábort és Attilát együttvéve.



Nem csökken a lakhatási válság, lassabban ugyan, de tovább nőnek a lakásárak is. Az sem növeli az Orbán-kormány renoméját, hogy a Simonka-ügy vádlottjai a szakterületükön dolgozhatnak tovább, sőt 400 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaptak az államtól; Schadl György felfüggesztett végrehajtó pedig 249 millió forintot keresett, tehát többet, mint az a 200 milliós büntetés, amit a bíróság ki akar rá szabni. Eközben a Magyar Ügyvédi Kamara elítélte a bíróság függetlenségét nyilvánosan megkérdőjelező közszereplőket. A bírákat azt követően érte fideszes támadás, hogy megtiltották a Bors propagandakiadványának terjesztését.

Tovább gyűrűznek a Szőlő utcai botrány éven ismertté vált ügy hullámai is. Kiderült, hogy már az azóta a nyilvánosságra került 2021-es ombudsmani jelentés – amelyet a kormány tagjaival is ismertettek – is tartalmazott terhelő állításokat az intézményben történtekről. Közben folyamatosan zajlik a Szőlő utca kiürítése, de az illetékes hatóságok lényegében titkolóznak a részletekről. Szabó Tímea országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy visszahelyezték debreceni intézményvezető állásába a Szőlő utcai élére decemberbe kinevezett, majd menesztett igazgatót. Bilinccsel, gumibottal felszerelve őrzi egy rendőr az Alföldi utcai befogadó otthonban lévő gyerekeket. Az is kiderült, az intézmény 10 férőhelyére 33 gyereket zsúfoltak be. December óta naponta négyszer jelennek meg a rendőrök a magyarországi gyermekotthonokban. Molnár László szakember szerint a módszer félelmet kelt a gyerekekben, de szakmai értéke nincs. Kérdéseinkre a Belügyminisztérium és az ORFK sem válaszolt.

Közpénzszórás, közpénzlopás

Nap mint nap új ügyekről szerez tudomást a közvélemény. A Simonka-ügy vádlottjainak esetét már említettük, a héten derítette fel Hadházy Ákos és a Tranparency International Magyarország, hogy a várólisták rövidítése helyett az Uzsoki utcai kórház VIP-részlegén a fideszes Papcsák Ferenc cége keresett negyedmilliárd forintot soron kívüli műtétekkel, a Bayer Zsolt felesége vezette Országos Vérellátó Szövetség most 19,3 milliárdért adott el vérplazmát egy ismert tulajdonosi körnek, holott a bíróság korábban kimondta, hogy versenyeztetés nélkül erre nem kerülhet sor. Még el se kezdték építeni a NER elitiskoláját Lipótmezőn, de már elköltöttek rá több mint egymilliárd forint közpénzt. Ugyancsak Hadházy Ákos pedig azt derítette ki, hogy félmilliárd forint uniós pénz ment el a nagykállói ökocentrumra, de teljesen üresen áll.

Azt pedig a Népszava írta meg, hogy már régóta felújításra szoruló Árpád híddal a kormány nem törődik, de a közelében a 2027-es világbajnokság színhelyéül szolgáló létesítményt kiemelt beruházásnak nyilvánította.



Választási előkészületek

Az Orbán-kormány sajátos formáit is választotta ezeknek az előkészületeknek: egy hónap alatt le akarják zavarni például a ferihegyi vasúttendert, és a sietségnek nem látszik más oka, mint hogy a 400 milliárd forint értékű megrendelést így szeretnék még gyorsan baráti kezekbe adni. Aztán: ha a mostani szabályozás marad érvényben – ha a Fidesz nyer, akkor nyilván így lesz – a miniszterelnök nyolcmillió forintot keres majd havonta, de a képviselők is több mint kétmilliót majd. Erre válaszul jelentette ki Magyar Péter, hogy ha ő nyeri meg a választást, akkor 2,5 millióban határozza meg a kormányfői fizetés maximumát. A Fidesz vad osztogatásba kezdett, az Orbán-kormánynak látszólag már terve sincs a 2026-os választás utánra.

Az Alkotmánybíróság ugyan cáfolja, amit Magyar Péter újévi beszédében mondott, hogy készülnek az elnöki rendszerre való átállásra, Fleck Zoltán jogszociológus szerint viszont egy jól képzett jogászcsapat dolgozik, hogy megnehezítse a Tisza Párt győzelmét. Szép Szó című mellékletünkben Palotás János arról ír, fel kell készülni arra, hogy a Fidesz vereség esetén nem akarja majd átadni a hatalmat. A Publicus Intézet felmérése szerint az emberek 34 százaléka úgy gondolja, nagy mértékben gátolná egy esetleges új kormány munkáját, ha „a Fidesz államfője”, Sulyok Tamás hivatalban marad;44 százalékuk szerint pedig a Fidesz vereségre készül. Ami a szavazatszerzési lehetőségeket illeti, illetően Mikecz Dániel politológus szerint a Fidesznek a saját szimpatizánsai között is vannak még tartaléka, Tóka Gábor szerint a „lelkes aktivistákat” tekintve viszont a Tisza Párt jobban áll.Ami a választások jelenlegi esélyeit illeti, a lapunk által megkérdezett közvélemény-kutató cégek vezetőinek egybehangzó véleménye az, hogy nincs tévedés, jelenleg vezet a Tisza Párt.

Bár valamiféle egység az egész világon túlélési feltétel, nem eszme – hívtuk fel a figyelmet Visszhang című mellékletünkben –, kétséges, hogy ez Orbán Viktor Magyarországán menni fog-e. A lapunknak interjút adó Stefano Bottoni olasz-magyar történész szerint a miniszterelnöknek pontosan az a nagy bűne, hogy beleplántálta a magyar lelkekbe a vallási, szexuális és nemzeti sokszínűségtől, tehát a kulturális dinamizmustól való félelmet, pedig ez a sokszínűség a nyugati gondolkodás alapja.

Egy makulátlan életmű

Ami az interjúkat illeti, a saját Avatar-mitológiájában most már teljesen elvesző James Cameronnal ülhettünk le beszélgetni, aki azt mondta, még ő is látja, hogy a világ egyre több gyűlölet, elszigetelődés és erőszak felé sodródik, 2026. január 6-án viszont meghalt egy nála sokkal nagyobb filmrendező, Tarr Béla, aki gyakorlatilag makulátlan életművet hagyott maga után. A Népszavának az erről szóló nekrológját a The New York Times is idézte.

Eközben több mint egymilliárd forinttal kevesebb keretösszeggel, konkrétabb feltételekkel, de ugyanazokkal az ideológiai célokkal megjelent a 2026-ban felhasználható előadó-művészeti támogatás felhívása, de legalább a Szépművészeti Múzeum William Blake-kiállítását sikerült álomszerűen, táncra perdülő angyalokkal lezárni.